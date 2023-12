La previa del casamiento de Nicole Neumann: actividades con sus tres hijas, su padre y su hermana europea

La previa del casamiento entre Nicole Neumann y Manu Urcera: sus tres hijas, el padre y la hermana europea (Instagram)

El pasado miércoles 8 de noviembre la espera terminó para una parte del festejo de Nicole Neumann y José Manuel Urcera quiénes se casaron a través de una ceremonia civil que organizaron en la exclusiva Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, a unos 55 kilómetros de Neuquén.

Ahora restan algunas horas para que finalmente la modelo y el piloto de turismo carretera den el sí en una ceremonia repleta de invitados y con una fiesta de nivel, la cual llevarán a cabo en Exaltación de la Cruz, un predio alejado de la Capital Federal que ya fue elegido por otras figuras públicas para hacer su boda como fue el caso de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otros.

La previa del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera: así es el lugar donde se casarán

En ese sentido, ya se empezaron a filtrar algunas imágenes y vídeos de los preparativos y la previa del casamiento que se llevará a cabo en horas de la tarde de este viernes 8 de diciembre. A través de sus historias de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores, Nicole reposteó material exclusivo que algunos invitados ya presentes en el lugar iban subiendo.

La maquilladora en la previa del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

“Preparando todo para la gran boda”, escribió Luli De la Vega mostrando su baúl repleto de maquillajes quién tendrá la tarea de ocuparse del makeup de la novia y de las doce damas de honor. Acto seguido aparecieron en escena sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana quienes también se encontraban desde temprano en Exaltación de la Cruz.

Así se preparan las hijas de Nicole para el casamiento de su mamá con Manu Urcera

“Ellas preparando su pelo para el gran día”, subió la peluquera que atendió a las tres menores. En el video se las puede ver a las pequeñas de espalda mientras trabajan en sus largas cabelleras. Por su parte, Nicole aclaró qué procedimiento fue el que se hicieron: “Tratamiento mixto con aminoácidos, biotina y keratina que hidrata, nutre, da brillo y saca frizz”. Un detalle no menor es que Indiana, la hija mayor de Neumann, está presente en la celebración a pesar de todos los conflictos que tuvieron durante este año, lo que significa que, de a poco, pudieron recomponer su vínculo.

La modelo mostró el chocolate que le dieron en el lugar

Por último, Nicole subió una imagen mostrando el imponente paisaje del lugar repleto de vegetación y animales. También mostró una tableta de chocolate en forma de corazón que lleva los nombres de los novios y subió una foto que se sacó junto a su papá Bernd Unterüberbacher, que es originario de Austria y no vive en Argentina junto con la media hermana de la modelo, Clara Unterüberbacher, quien es nacida en Suecia y tiene 21 años.

Cabe destacar que Teleshow recibió información exclusiva de un cambio de último momento que hubo en el festejo. “No será Puli DeMaría la dj porque tenía otro casamiento pero estaba convocada. En su lugar irán los chicos de Sarapura”, le confirmaron fuentes allegadas a este medio y explicaron los motivos: “Estaba convocada pero como Nicole y Urcera cambiaron la fecha, ella ya tenía otro compromiso asumido”.

Nicole junto a su padre Bernd Unterüberbacher, y su media hermana Clara Unterüberbacher

La palabra de Nicole a horas de casarse

En las últimas horas la modelo habló de su boda y confesó que está viviendo la previa con suma ansiedad. “Ya estamos en el tramo final, a las corridas. Fue una semana a full, tendría que haber estado descansado pero son muchas cosas, no puedo ni dormirme”, contó a través de un mensaje de voz que envió a la producción de A la Barbarossa (Telefe).

“Me despierto a la mañana pensando detalles, cosas, gente que tengo que llamar, que organizar. Estoy con mucha, mucha ansiedad. Y también felicidad esperando a que llegue el día de mañana”, describió este jueves la modelo acerca de lo que está sintiendo.

La ansiedad de Nicole Neumann a un día de su boda con Manu Urcera

“Va a ser un día súper, súper emotivo, por toda la historia que se nos dio con el Padre Fabricio que nos va a casar, que es quien descubrió a San Expedito, que es mi Santo de cabecera desde hace más de 20 años... Bueno, un montón de cosas que vienen siendo mágicas. Y estoy fascinada por vernos a todas estrenando nuestros vestidos”, se explayó al respecto.

“Ni hablar el mío de novia, que lo venimos diseñando hace un montón con Laurencio Adot y con Thiago, el de mis hijas, del cortejo, el de las damas de honor”, dijo Nicole a continuación, dando detalles de cómo lucirá en su gran día.

“Entrar de la mano de papá... Todo muy emotivo. Así como el civil lo dejé fluir y nunca me estresé. Se dio todo mágico y mucho más lindo y emotivo de lo que hubiera esperado”, reveló la modelo en diálogo con el programa de Georgina Barbarossa.

“Estoy segura de que este lo va a ser más. Estoy segura de que me levantaré el sábado con los ojos en compota de tanto llorar de felicidad y emoción. Porque si lloré en el civil, no quiero ni saber lo que va a ser mañana. Así que eso es lindo. Me voy a seguir ultimando detalles para el gran día”, expresó Nicole su felicidad.