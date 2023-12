La ansiedad de Nicole Neumann a un día de su boda con Manu Urcera: “Va a ser súper emotivo”

La ansiedad de Nicole Neumann a un día de su boda con Manu Urcera

A horas de celebrar su boda con Manu Urcera luego de haber realizado la unión civil semanas atrás, Nicole Neumann confesó que está viviendo la previa con suma ansiedad. “Ya estamos en el tramo final, a las corridas. Fue una semana a full, tendría que haber estado descansado pero son muchas cosas, no puedo ni dormirme”, contó a través de un mensaje de voz que envió a la producción de A la Barbarossa (Telefe)

“Me despierto a la mañana pensando detalles, cosas, gente que tengo que llamar, que organizar. Estoy con mucha, mucha ansiedad. Y también felicidad esperando a que llegue el día de mañana”, describió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero acerca de lo que está sintiendo.

“Va a ser un día súper, súper emotivo, por toda la historia que se nos dio con el Padre Fabricio que nos va a casar, que es quien descubrió a San Expedito, que es mi Santo de cabecera desde hace más de 20 años... Bueno, un montón de cosas que vienen siendo mágicas. Y estoy fascinada por vernos a todas estrenando nuestros vestidos”, se explayó al respecto.

“Ni hablar el mío de novia, que lo venimos diseñando hace un montón con Laurencio Adot y con Thiago, el de mis hijas, del cortejo, el de las damas de honor”, dijo Nicole a continuación, dando detalles de cómo lucirá en su gran día.

Nicole Neumann y Manu Urcera durante su unión civil

“Entrar de la mano de papá... Todo muy emotivo. Así como el civil lo dejé fluir y nunca me estresé. Se dio todo mágico y mucho más lindo y emotivo de lo que hubiera esperado”, reveló la modelo en diálogo con el programa de Georgina Barbarossa.

“Estoy segura de que este lo va a ser más. Estoy segura de que me levantaré el sábado con los ojos en compota de tanto llorar de felicidad y emoción. Porque si lloré en el civil, no quiero ni saber lo que va a ser mañana. Así que eso es lindo. Me voy a seguir ultimando detalles para el gran día”, expresó Nicole su felicidad.

El pasado 8 de noviembre Nicole y Urcera se habían casado a través de una ceremonia civil e íntima que organizaron en la exclusiva Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, a unos 55 kilómetros de Neuquén. En aquel día, se filtraron pocas fotos y apenas se pudo ver algo del look de la modelo y conductora, además de otro poco de la ambientación del lugar elegido. Algunos días después, los recién casados compartieron por primera vez las imágenes oficiales del romántico momento en sus redes sociales.

El espléndido vestido de novia que Nicole Neumann lució en su unión civil con Manu Urcera (Instagram)

A través de un posteo que publicaron en simultáneo en sus respectivas cuentas de Instagram, Nicole y Manu publicaron siete fotos de la fiesta. En la primera del álbum se los ve fundiéndose en un beso, ante el aplauso de los invitados. En la siguiente, lucen sonrientes ante la característica lluvia de arroz con la que se suelen coronar los casamientos. En la tercera, aparecen frente a un auto de colección que luce un arreglo floral sobre la leyenda “Just married” (“Recién casados”).

En otra, están brindando junto al pastel de bodas. Luego, muestran sus manos que lucen sus respectivos anillos de casados. Y por último, cierran el álbum con un primer plano a un romántico beso con el que sellaron este compromiso. “8 11 23 Nicky & Manu”, es el título del álbum, el cual refiere a la fecha de la boda y los apodos de los novios, junto con una serie de emojis que acentúan el momento romántico: dos novios y un anillo.

(@nikitaneumannoficial)

Las fotos oficiales de la unión civil de Nicole Neumann y Manu Urcera (Fotos: Instagram)

Tras conocerse el álbum de bodas, luego Nicole realizó una descripción de cada uno de los looks utilizados, empezando por lo que ella misma denominó como “la previa de la previa”. Con esto hizo mención a un teanner, un primer encuentro entre los invitados para que entren en confianza amigos y familiares de ambos contrayentes. “Lo hicimos porque muchos viven en Buenos Aires y otros en Neuquén”, justificó la modelo, que para ese momento eligió un vestido corto y escotado, pero con mangas largas.