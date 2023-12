Romances, engaños, infidelidades y pasiones: la vida amorosa de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo ha tenido una intensa vida amorosa

A esta altura de los acontecimientos y cuestiones mediáticas en que estuvo involucrado, el paso de Daniel Osvaldo por el fútbol profesional es sólo una anécdota. Y eso no refiere a que haya sido parte de equipos menores, por el contrario, vistió camisetas tan importantes como la del Inter de Milán, Juventus, Southampton y Boca Juniors, pero desde siempre el rock corrió por sus venas.

“¿El cuarto hijo? Deberían avisarle que no es un papá muy responsable. ¡Qué fácil es para algunos tener hijos y no hacerse cargo de los que están y esperan un mínimo de respeto desde hace años! ¡Vergüenza ajena! 13 meses y medio de ausencia total. De no saber siquiera como está Gian y sos tan omnipotente que seguís super poblando el planeta... ¡Das lástima!”, expresaba en las redes sociales Nina Oertlinger, primera mujer de Daniel Osvaldo.

La historia de amor de Daniel y Nina comenzó cuando ella tenía 17 años y él aún no se dedicaba profesionalmente al fútbol. “Vivía literalmente enfrente de una villa y hoy en día está cambiadísimo. Para mí cambió un montón y para mal cuando todo esto de la fama empezó a llegar”, explicaba en una charla con Intrusos la mujer con quien en 2006 el deportista tuvo a su primer hijo, Gianluca, nacido en Bergamo.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo con sus hijos varones Morrison y Gianluca

Es que a 7 años del nacimiento del menor ella se acercó a los medios para contar su historia e intentar una revinculación de Gian con su padre, además de las cuotas alimentarias adeudadas. “Todavía estoy legalmente casada con él. El divorcio está en trámite, pero no hay acuerdo porque él no me quiere soltar. En este momento está pasando un mínimo provisorio de cuota alimentaria porque estuvo 10 meses sin pasarme y hay una deuda”, explicaría en ese entonces,

El final de la relación entre ambos se produjo debido a una infidelidad de él: “Yo me volví para acá por todo lo que me había enterado, pero intentamos un par de veces más. Nunca me fui de acá ya. Me seguía enterando que aparecían pibas. Después me enteré de que había aparecido Elena Braccini, una arquitecta italiana, y que estaban esperando una nena”.

Elena Braccini

Tras ello, sí, llegaría Elena, la mujer italiana con la que Daniel Osvaldo comenzaría una relación que duró varios años, fruto de la cual tendrían dos hijas, Victoria y María Helena. Sin embargo, al momento de ella estar embarazada de su segunda hija, él puso fin a la pareja y comenzó su noviazgo con Jimena Barón.

Mientras Osvaldo y Barón disfrutaban de los momentos iniciales de una relación sentimental, por su lado Elena iniciaba las acciones legales correspondientes debido, otra vez, a la falta del pago de alimentos de sus hijos. Incluso, para 2022 en Italia el tema llegó hasta la Justicia, cuando la madre de sus dos hijas mujeres presentó todos los documentos a la espera de una pronta resolución.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona con sus dos hijas Victoria y María Helena

Es que tal como detallara en su momento Mariana Rispoli, periodista corresponsal en Italia del ciclo Es por ahí (América): “En general, las partes siempre llegan a un acuerdo antes, pero sino, puede ir preso. Es considerado un delito. Vale decir que a Osvaldo le regularon una cuota muy bajita”. Luego, explicó: “Lo que tiene que pagar es lo que debería pagar un operario o un empleado promedio, unos 400 euros, no es muchísima plata”.

Adicionalmente, entre las solicitudes más significativas y prioritarias de Braccini, se encontraba el deseo de que se restablezca y fortalezca el vínculo entre el exfutbolista y sus hijas. Este anhelo surge debido a que, según lo que ella misma notificara, habían pasado tres años desde la última vez que Osvaldo visitó Italia, país en el que residen sus hijas.

Cabe recordar que en Italia la ley establece que un niño tiene la facultad de decidir si desea o no mantener contacto con su padre a partir de los 12 años de edad, mientras que al momento de iniciarse la demanda, a mediados de 2022, las hijas de Osvaldo tenían 11 y 9 años, respectivamente.

La historia amorosa con Jimena Baron también fue conflictiva. Se conocieron en 2012 por mensaje de texto. El celestino fue un productor de Pura Química, el ciclo que conducía Germán Paoloski en la pantalla de ESPN. En ese entonces, el futbolista jugaba en Italia y había ido como invitado en una de sus visitas a la Argentina.

Así, comenzó una relación a distancia. Ella viajó durante sus vacaciones, pero estaba grabando Sos mi hombre, ficción de El Trece que protagonizaban Celeste Cid y Luciano Castro en la cual interpretaba a una boxeadora. Y en febrero de 2013 se sentó con la producción de Polka y les contó que estaba muy enamorada, que no aguantaba más la distancia y que se iría a vivir a Italia con su novio.

Ellos vivieron en Italia y Argentina. En 2014 tuvieron a Morrison en Torino. Cuando se distanciaron, Osvaldo tuvo un breve romance con la cantante de rock Militta Bora. También ella realizó denuncias públicas por violencia verbal. Más allá de los escándalos, apostaron por su amor en reiteradas oportunidades. Ella se lanzó como solista estrenando una canción sobre su historia de amor y se describía como una “tonta”, él le respondió con otros temas en su banda de rock.

La última oportunidad se la dieron en plena pandemia del coronavirus, en 2020, cuando ella y su hijo se instalaron en la casa del exfutbolista en zona sur buscando darle una nueva oportunidad a su amor y a la familia que había formado, pero unos meses después regresaron a su departamento.

Cabe recordar que Osvaldo y Barón regresaron a la Argentina cuando él por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma Maradona, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

El romance, entre Gianinna y Daniel salió a la luz en febrero del 2021, cuando Teleshow reveló que ella iba a visitarlo a su casa de Banfield. En aquella oportunidad, Jimena sintió que había sido traicionada por quien consideraba su amiga y decidió dedicarle la canción “La Araña”. El vínculo amoroso con la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe también tuvo varias idas y vueltas. Como pareja, compartieron viajes, incluso Gianinna conoció a las hijas italianas del músico. Pero el amor no prosperó. Ahora Osvaldo volvió a apostar al amor de la mano de Daniela Ballester, la conductora de C5N.

Recientemente, la noticia fue confirmada por la periodista Pilar Smith, quien los vio besándose en el interior del vehículo del exjugador de fútbol. “El romance del momento: Daniela Ballester en Palermo bajo el diluvio universal, a los besos con Daniel Osvaldo. Los vi yo, sin anteojos pero los vi”.

Horas después asistieron al mismo lugar y un pequeño detalle terminó de develar la relación. Tanto la periodista como el músico subieron a sus redes sociales videos del show de Enrique Bunbury. Las imágenes fueron tomadas de la misma ubicación y, como si fuera poco, al publicar el emocionante instante en sus redes, Osvaldo agregó dos corazones.

Maite Peñoñori, la periodista de LAM (América), publicó la primera foto de Osvaldo y Ballester juntos, mientras se encontraban en la puerta del Movistar Arenas donde Bunbury hizo el show. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó un vínculo amorosa.