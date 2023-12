Federico Bal habló sobre su nueva pareja: “Estoy muy enamorado”

Federico Bal tuvo un verano muy tormentoso después de el escándalo que vivió con su ex Sofia Aldrey en Villa Carlos Paz con infidelidades que se conocieron a través de chats y por declaraciones de la misma Sofía.

Hoy tiene otro presente y, luego de pasear por algunas aplicaciones para citas sin éxito, se reencontró con Florencia Díaz una bailarina que fue pareja del locutor Martin Salwe. Flor, como le dicen todos, vive en México trabajando para diferentes realitys y baila en distintos shows, no solamente del DF. Además, es convocada para participar en elencos de baile de distintos países de Latinoamérica.

Florencia Díaz, la nueva pareja de Federico Bal (Instagram @flordiazok)

En diálogo con Teleshow, desde México, Florencia habló sobre su relación con el actor: “Estamos de novios con Fede super bien, yo también estoy muy muy enamorada. Tenemos una relación muy distinta porque vivimos en países diferentes, pero es un vínculo muy hermoso y nos elegimos mutuamente todos los días. Como los dos tenemos posibilidades de viajar, él por su programa de viajes y yo porque me convocan para bailar de diferentes ciudades, por eso siempre desde que estamos juntos hay una ciudad para encontrarse de sorpresa”. Al respecto sobre el comienzo de este nuevo amor, Flor confiesa que no sabe cuándo arrancó la pareja y cerró diciendo: “No tenemos fechas”.

La bailarina le contó a Teleshow parte de su vida en México: “Estoy desde fines de Febrero viviendo en México y con Fede estamos hace poco igual, no hace mucho, realmente no llevo la cuenta (risas) pero los dos estamos muy contentos”. La relación entre ambos está en los primeros pasos, y si bien ya trabajaban en el mismo ámbito, sus caminos no se habían cruzado hasta el momento y no habían tenido mucho diálogo. “Ya nos conocíamos del medio pero no teníamos trato”, aseguró la bailarina.

La modelo comenzó una relación con el actor (Foto: Instagram @flordiazok)

En el mes de Enero, la bailarina volverá a Argentina para visitar a su familia y organizar el viaje a Mar del Plata para visitar a Federico donde estará encabezando “Kinky Boots”. En dicha obra se transformará en Lola, el personaje principal del musical compartiendo cartel con Sofia Pachano y Germán Tripel. El debut de la obra está programado para el 2 de Enero y en primera fila estará la flamante nueva pareja de Bal.

Para Carmen Barbieri es una alegría que su hijo apueste al amor otra vez porque además ella lo prefiere acompañado, en especial para que su hijo lleve una vida más ordenada y estricta, ya que todos los días tendrá funciones en el teatro y con un interpretación para nada fácil con mucho desgaste físico y vocal.

Fede Bal en Kinky Boots

Sin embargo, la primera impresión de la madre del actor fue pura sorpresa y algo de enojo. Esto de debía a que Federico venía de una relación consolidada con la empresaria Sofía Aldrey. De forma permanente ella estuvo a su lado y lo trató con mucho amor en un momento delicado de salud del hijo de Santiago Bal. “Yo no pretendo que me lo cuente. Es un hombre grande, tiene 34 años y puede hacer de su vida lo que quiera. ¡Pero que espere un tiempo! Puede salir con quien quiera, pero estar de “novio” …”, había dicho la actriz en relación a los antecedentes de su hijo en el programa Mañanísima.

Federico Bal se volvió a enamorar, ésta vez la distancia es uno de los condimentos que destacan en la pareja para poder extrañarse cada día más, respetarse y cada vez que hay un encuentro lo disfrutan como si fuera el último. Puede ser la receta perfecta para ellos para que perdure el amor y el fuego del deseo no se apague.