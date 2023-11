Yaz Jaureguy, la nueva novia del Colo Barco: modelo, influencer y expareja de un reconocido bailarín

Yaz Jauregui, novia del Colo Barco (Fuente)

El pasado 11 de septiembre, Valentín Barco, la joven figura de Boca Juniors, anunció con un posteo su separación de Agustina Sequeira. La noticia llamó la atención en el mundillo del periodismo deportivo, ya que poco tiempo antes se había mostrado con la jugadora de hockey sobre césped en unas vacaciones en la Patagonia junto a Marcos Rojo y Norberto Briasco, también futbolistas del Xeneize.

Tras ello, comenzaron las especulaciones por los movimientos en las redes del joven de 19 años. Quienes siguieron el día a día en sus posteos, notaron que comenzó a seguirse con la modelo e influencer Yaz Jaureguy, hincha fanática de Boca que suele ir a los partidos en La Bombonera. La historia siguió tomando forma en la víspera de la final de la Copa Libertadores que se jugó el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro entre Boca Juniors y Fluminense, donde los rumores los volvieron a ubicar juntos.

Yaz Jauregui

Yazmín es modelo e influencer

Pero no fue sino hasta el pasado miércoles cuando ambos publicaron una imagen en sus respectivas redes sociales confirmando el romance. “Te amo, amor”, escribió junto a un corazón y una postal de vacaciones. De inmediato, el romance entre el futbolista de 19 años y la modelo de 26 fue tendencia y el nombre de la joven se activó en los buscadores de Internet.

Los resultados concluyeron es que no es la primera vez que la modelo e influecer aparece en los medios. A fines de 2017, mantuvo una relación con el destacado bailarín Fernando Bertona, en ese entonces ya expareja de Ailén Bechara. El 31 de diciembre de ese año, la modelo compartió una imagen dentro del camarín del Bailando con Bertona y un epígrafe que no dejaba lugar a dudas: “Con vos a todos lados”.

Yazmin Jaureguy tuvo un romance con un conocido bailarín

Para el 27 de enero, publicó una imagen de ambos en medio de una caminata por las calles de Carlos Paz con un texto que rezaba: “Frenar el tiempo en el preciso instante en el que sos feliz”. Pero aún habría más, ya que el 14 de febrero de 2018, en el Día de los Enamorados, publicó una imagen de ambos cenando y la declaración: “Feliz San Valentín todos los días al amor de mi vida”.

Sin embargo, del lado de Bertona todo era silencio, y cada vez que se le preguntaba sobre el tema su respuesta era que no se referiría a cuestiones de su vida privada. Y fue recién a fines de ese mes de febrero cuando comenzó a publicar imágenes junto a la morocha que no descuida el cuidado de su cuerpo y que incluso lo incentivaba al bailarín a realizar actividad física.

Yaz Jaureguy es fanática de Boca Juniors

Para febrero de 2019, cuando él tenía 36 años y ella 22, se mostraban más enamorados que nunca y comenzaron a explicar cómo había nacido al relación. “Empezó en un desfile, un amigo tiene un showroom de ropa y me pidió que fuera, y allá estaba ella desfilando. Ahí no hablamos porque había mucha gente, pero cuando me mostraron la foto general del evento, la vi y me encantó. La encontré etiquetada en Facebook y le empecé a hablar”, detallaría Bertona. Tan a fondo iba la relación que ambos se tatuaron la fecha en que se conocieron. Sin embargo, con el tiempo la relación terminó y los posteos en redes sociales ya no estuvieron disponibles.

Yazmín Jaureguy tiene 26 años

El posteo romántico del Colo Barco a Yazmín Jaureguy que confirma la relación (Fuente)

El nombre de Yaz, entonces, comenzó a esfumarse del radar mediático hasta este presente en que comparte su vida con el Colo Barco, quien suele ser viral con todas sus presencias en sus redes sociales y es una de las mayores promesas del fútbol argentino en los últimos años. Juega en uno de los equipos más grandes del país y por su personalidad, forma desprejuiciada de desempeñarse en los campos de juego, con lujos y algunas acciones que generaron controversia, explotaron su popularidad y en Instagram tiene 2,2 millones de seguidores. Su flamante novia, al momento de escribir estas líneas, supera los 36 mil y crece minuto a minuto.