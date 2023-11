Internaron a Ricardo Piñeiro: sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado

Ricardo Piñeiro (GM Press)

En las primeras horas de este lunes se confirmó la noticia de que el exrepresentante de modelos Ricardo Piñeiro se encuentra internado en el Hospital Fernández. Según se detalló, sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado. Todo comenzó cuando en las primeras horas del domingo alguien cercano al empresario intentó comunicarse con él y al no recibir respuesta, llamó al 911. Fue así como se debió forzar la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para poder asistirlo. En el lugar actuaron la Comisaría Vecinal 2 y el personal del SAME, encargado de realizar el traslado al nosocomio.

Alberto Crescenti confirmó la noticia a Teleshow: “fue trasladado hasta el Hospital Fernández luego de encontrarlo en su domicilio con bajos signos vitales”. Desde el Ministerio de Salud de CABA informaron cómo es su estado de salud actual: “El paciente Ricardo Piñeiro se encuentra en el Hospital Fernández, producto de un ACV hemorrágico. Actualmente, cuenta con asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado. En breve será trasladado mediante su obra social”.

Su amigo personal, César Jurisich también dio detalles de la triste noticia: “Tuvo un ACV irreversible. Me acaban de decir recién que no tiene recuperación. Me acabo de enterar. Te juro que no lo puedo creer, estoy helado. Vine a un evento en Mar del Plata para la lucha contra el cáncer de mama y estoy volviendo a Buenos Aires en este momento”.

Ricardo Piñeiro

Durante los 90, Ricardo Piñeiro fue uno de los mayores representantes de modelos del país. Supo crear con su agencia un imperio con las mujeres más codiciadas de las pasarelas de la Argentina, copando las tapas de revistas y constituyendo una rivalidad histórica con Pancho Dotto.

Un día le dijo adiós al universo fashion y su nombre dejó de aparecer en las primeras planas mediáticas. Enfocó su vida al cuidado de sus perritas que combinó con su pasión por la fotografía, que lo llevó a montar exposiciones. Y en los últimos tiempos trascendió su ayuda como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, donde colabora en la asistencia a personas en situación de calle.

“En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa”, contó Piñeiro hace unos meses en Socios del espectáculo (El Trece).

En los últimos años, enfocó su vida al cuidado de sus perritas (Instagram)

El representante aseguró que producto de esta situación “No me sentía muy bien y empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida”, admitió Piñeiro, y agregó con felicidad: “Hace cinco años que no tomo alcohol”.

También hizo una referencia a los problemas económicos por lo que pasó en los últimos tiempos. “Yo no soy millonario, nunca lo fui aunque la gente lo creía. Vivo en un departamento lindo pero me rompí el alma durante 40 años”, admitió, antes de contar parte de su labor como voluntario en el comedor, donde controla el ingreso de las personas y colabora con el armado de las viandas.

Sus últimos posteos en su cuenta de Instagram

“Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente”, escribió en uno de sus últimos posteos en redes sociales, junto a una foto tomando sol en una pileta. En esa cuenta personal de Instagram, Ricardo suele compartir su vida diaria junto a sus perritos, sus looks y algunas de sus actividades diarias, lo que lo hace cercano a sus más de cien mil seguidores.