Ale Maglietti denunció una fuerte situación que le tocó vivir en la calle: “Ya me salvé tres veces de los conductores violentos”

Ale Maglietti denunció una fuerte situación que le toca vivir en la calle: “Ya me salvé tres veces de los conductores violentos”

Este miércoles, Alejandra Maglietti utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo y denunciar una situación que viene viviendo en la vía pública y que ya le tocó presenciar en más de una oportunidad. “Ya me salvé tres veces de conductores violentos gracias a que los grabo con el celular…todo por no dejarme salir de un garage, esa fue la maniobra que desata la posibilidad de bajarse del auto a golpear a alguien. Voy a comenzar a subir esos videos…”, aseguró la panelista de Bendita a través de su cuenta de X que anteriormente era Twitter.

A raíz de este posteo, Teleshow se comunicó con Alejandra, quien relató en primera persona y con varios detalles qué fue lo que le ocurrió. “Lo que pasa es que yo vivo sobre una avenida y cuando salgo de mi casa por el garage es como que trato de salir y con tal de no dejarme pasar la gente se pone re loca. Ya van varias veces que me pasa esto”, reconoció Maglietti. Luego, continuó furiosa con su descargo: “Hoy me pasó que cuando doblé, el señor no me quería dejar pasar, obviamente pasó él, me puteó y en un momento empezó a disminuir la marcha y a poner baliza para frenar”.

“Esta no es la primera vez que me cruzan el auto porque es difícil vivir en una avenida que tiene alto tránsito. Yo ahí saqué el teléfono para grabarlo y cuando vio que lo filmé siguió. Entonces es como la tercera vez que me pasa lo mismo en el tránsito y a partir de sacar el teléfono, la persona se calma y se va”, aclaró Alejandra revelando el método que aplica para sentirse más segura. “Siento que si no los grabo no estoy protegida de que no se bajen y quieran hacerme algo en el auto o me lo crucen en el medio de la calle”.

Alejandra Maglietti furiosa en X

Por su parte, la modelo recordó otras situaciones que le tocó vivir: “El año pasado, por ejemplo, me cruzaron el auto en la avenida, pero casi lo choco, o sea, fue tremendo como que la gente tiene reacciones fuertes sobre todo a fin de año. La verdad es que tengo miedo, por eso empecé a usar la estrategia de sacar el teléfono y que sepan que los estoy grabando para que no hagan nada, porque dos veces en Palermo me cruzaron el auto. Una vez, un conductor se bajó muy enojado y empezó a increparme y yo con un terror terrible porque me empezó a golpear el vidrio, así que desde ese momento tomé la decisión de nunca más dejar que me vuelva a pasar el estrés que pasé y el miedo que tuve de que una persona se bajara del auto para pegarme solamente porque yo pasé con el semáforo en verde antes que él”.

“Honestamente, esta conducta la tengo siempre como una buena opción y es lo que termina siendo que no pase a mayores y eso es lo que me llama la atención que tenga que sacar un teléfono y grabarlos para que no quieran actuar con violencia sobre mí. Solamente porque vivo en un lugar que hay mucho tránsito y cuando pretendo salir se enojan por no dejarme pasar, nada más, ese es el tema que termina generando todo el conflicto”, relató Alejandra.

Por último, ante la consulta de este medio sobre si iba a iniciar acciones legales o llevar el tema a otra instancia, la panelista concluyó: “No, ya está, no hay delito porque los persuade el teléfono y se van”, cerró la panelista.