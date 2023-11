Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se besaron en público por primera vez

Marcelo Tinelli besó por primera vez en público a Milett

Este lunes Milett Figueroa abrió la pista del Bailando 2023 para la salsa de a tres, en compañía de su bailarín Gabriel Rentería y de Locho Loccisano como figura invitada. Siendo la única concursante en bailar y con una extensa previa, la actriz peruana conquistó a la audiencia televisiva y al parecer también al corazón de Marcelo Tinelli quien se mostró muy cariñoso con ella.

Te puede interesar: La romántica confesión de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Fue un lindo fin de semana”

Después de varios juegos al aire, de probar tragos y comidas de Perú, de recibir algunos invitados durante la previa y de contar cuáles fueron los planes que hicieron el fin de semana juntos, Milett bailó y se retiró del estudio. Si bien hubo varios amagues de beso, el mismo no se concretó y cuando todo parecía haberse terminado, el conductor volvió en búsqueda de Figueroa y la besó delante de las cámaras.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance y que se están conociendo

El momento más esperado se dio en los pasillos cuando Tinelli fue a pedirle disculpas a Momi Giardina y a su hija Juli Castro quienes estaban esperando para bailar pero no llegaron con el tiempo. En ese sentido, Marcelo se cruzó a Milett haciendo una nota junto a Locho y los interrumpió dándole un beso en la boca.

El fin de semana romántico de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

El cruce romantico entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en la pista del Bailando 2023

Durante el último fin de semana la pareja disfrutó de distintos planes entre amigos y familia. Uno de ellos trascendió a las redes sociales, cuando se publicó una foto en la que el Cabezón está con la modelo, pero también con con su dentista Santiago Braverman y la esposa del médico.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega a Marcelo Tinelli, pese a su apasionado beso: “Somos amigos, yo sí voy lento”

A la hora de explicar la selfie que algunos tomaron como una oficialización del romance entre Marcelo y Milett, el conductor se dirigió a ella. “Le estaba contando recién a todos los que me preguntaban, cómo había sido el tema del odontólogo. ¿Tú recuerdas que tu me preguntaste cuando yo recogí el teléfono del grupo de WhatsApp de todos los participantes y que yo te escribí: ‘¿Cómo estás?’, Y tu me dijiste si conocía a un dentista. Y yo te recomendé al mío”, dijo Tinelli en una especie de neutro imitando la tonada de la modelo.

A lo que ella aclaró: “Sí, te pedí el contacto de un dentista porque tuve un problema en un diente. Había masticado algo muy duro y se me había roto un diente de la parte de atrás. Gracias a tu dentista, estoy mejor ahora”, confirmó ella.

Milett y Marcelo juntos durante el fin de semana

“Después en un momento me dice que tiene un tema con la piel y me dice: ‘¿Tu tienes algún dermatólogo conocido?’. Y le recomendé al mío... ¿Está mal? ¿Cuál es el problema? ¡No todos los participantes me preguntan eso!”, se defendió Tinelli. “Sí, sí, está súper bien”, dijo la peruana. Desde la mesa de los humoristas, insistieron de manera punzante: “Milett, por sí o por no, ¿dormiste ahí?”.

Te puede interesar: Milett Figueroa no lo oculta más y llena de elogios a Marcelo Tinelli: “Es divino y una gran compañia”

Pero ella no contestó y desvió el tema hacia otro ángulo. “A Marcelo yo siempre le recomiendo donde comer un buen ceviche, donde probar buena comida peruana...”, contó. Con respecto al domingo, el conductor y la actriz peruana volvieron a hacer planes juntos e incluso fueron captados por un productor.

“Estamos diciendo que algo pasó este finde, porque Milett vino re relajada, divertida, sonrisa...”, quiso saber Pampita a lo que Marcelo confesó: “Comimos un rico asado este fin de semana”, respondió Tinelli. “¿Solo el asado?”, insistió la jurado. En ese punto, desde un rincón del estudio intervino Pepe Ochoa, productor de LAM, quien aportó un dato que comprometió más aun al conductor y a la peruana.

“El domingo estuve charlando con Ángel charlando y le digo: ‘Qué casualidad que Marcelo sube una foto en un restaurant, mostrando a su hijo con 10 chicos...’. Y podés creer, que por esas cosas de la vida, mi madre, estaba en ese mismo restaurant. Y los vio entrar, a vos, a Milett y a los chicos”, contó para sorpresa de Marcelo. “Tuve que cortarle la milanesa a trece chicos...”, dijo el conductor. “Mi pregunta es dónde durmió Milett. Porque si ella el sábado al mediodía hizo una foto con los Braverman en tu casa, ¿ella después volvió a su casa y volvió a ir con vos el domingo al mediodía?”, planteó Ochoa con cizaña. “Sí, tenía que volver y regresé. Estaba lindo el día soleado”, dijo ella.