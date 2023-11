El insólito error que cometió Luciana Geuna cuando fue invitada al programa de Juana Viale

El insólito error que tuvo Luciana Geuna cuando fue invitada al programa de Mirtha Legrand (Luzu TV)

El domingo pasado, Luciana Geuna estuvo invitada al debut del programa de Juana Viale por la pantalla de El Trece. Almorzando con Juana volvió al aire luego de casi un año, y la conductora recibió a sus comensales, entre los que se encontraban Darío Barassi, el músico L-Gante, el actor Luciano Cáceres y la periodista especializada en política.

Durante la comida, Luciana conversó sobre el presente electoral del país, y cuestiones relacionadas al ámbito de los candidatos. En un momento del mediodía, la rosarina mostró su atuendo, compuesto por un elegante vestido negro de Jazmín Chebar. Se trataba de un solero de jacquard liso, con caída en evasé bien amplio con doble falda y escote recto con un cierre adelante.

Durante este martes, fue Diego Leuco, su amigo y excompañero de Telenoche, quien confesó al aire de su programa Antes que nadie, que sale en vivo a través del canal de YouTube de Luzu TV, un percance que tuvo Geuna el domingo pasado. “Yo lo he contado alguna vez, es bárbara”, comenzó diciendo el periodista en un comienzo. Pero luego agregó: “Es un tanto distraída, es un tanto voladinga”.

“Diego, no sabés lo que me pasó”, reveló que le contó Luciana. “Mirá el vestido que me puse”, le dijo. Y acto seguido la periodista le envió una foto del atuendo. Entonces, su amigo la llenó de elogios y explicó que se trataba de un vestido de una importante marca nacional. “Le digo: qué hermoso, qué vestido de la pu... madre. Además de una marca muy top, muy arriba, argentina, por supuesto. Pero muy bien muy bien. Le digo: ‘Bolu..., estabas hermosa, qué linda, qué bien el pelo, el maquillaje”, continuó con su relato el conductor.

De inmediato llegaría la sorpresa. “Porque va así en realidad”, le dijo Geuna con otra foto en la que mostraba que se había puesto el vestido al revés. Entre risas, el hijo de Alfredo Leuco expresó que no se había dado cuenta. “Para mí es más lindo así que al revés”, afirmó y el resto de sus compañeros acompañaron sus palabras. “Estaba hermosa”, dijeron mientras seguían sorprendidos por lo que estaban escuchando. “¿Entendés que estuvo el almuerzo entero con el vestido al revés?”, continuó. “Ella me dijo: ‘Notaba que me clavaba un poco en las axilas, pero bueno debe ser el corte’”, agregó frente a las carcajadas de todo el equipo del stream.

Luego, Diego contó un detalle más sobre el asunto. “Cómo se enteró ella de esto es extraordinario. Una chica de la marca le mandó un audio que para mí es delicioso. No lo voy a mostrar porque ahí sí rompo todos los códigos, pero una divina porque en vez de decirle que estaba al revés el vestido, le dijo: ‘Ay me encanta tu propuesta de usarlo del otro lado’”, reveló con picardía. “Me encantó la idea que tuviste”, le dijo la representante de la firma al respecto. “Y Luciana de volada que es”, concluyó su amigo.

Cabe destacar que Geuna fue elegida entre otros dos periodistas para moderar el próximo debate presidencial antes del balotaje del 19 de noviembre. Una semana antes de las elecciones, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, protagonizarán el tercer debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA. Allí, la periodista de El Trece formará parte del rol de moderadora junto a Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América). Los nombres elegidos surgieron del listado de suplentes que no habían salido sorteados para moderar los dos primeros debates presidenciales, conformado a partir de los nombres propuestos por los canales de aire de la Capital Federal, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y el Consejo Federal de la Televisión Pública.