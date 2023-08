La hermana de Daniela Celis habló del rol de Thiago Medina como futuro papá: “No están conviviendo”

La hermana de Daniela Celis habló del rol de Thiago Medina como futuro papá (Video: LAM, América)

Esta semana Daniela Celis reveló que está embarazada y que espera gemelos, frutos de su relación con Thiago Medina, esa que nació a la vista de todos los que siguieron la última edición argentina de Gran Hermano. La noticia generó revuelo por lo inesperada y a la vez sembró dudas en torno a una aparente crisis que estaría atravesando la pareja.

Así las cosas, este viernes, al aire de LAM (América) habló Mara, hermana de Daniela y quien por estos días oficia de vocera de la exhermanita. “Estamos re contentos, yo soy tía madrina doble. Me anoté como madrina, ya lo tenía confirmado de antes”, comenzó contando la joven a la vez en que prontamente tendió un manto de reserva sobre el estado de ánimo de la exparticipante del reality show. “Pobrecita, quiero quiero que ella cuente su parte, pero es reservada y está con un quilombo en la cabeza”, se disculpó. Acto seguido, reveló que Daniela estaba al lado de su hermana, viendo el programa que conduce Ángel de Brito.

“Ella sabe que llevar un embarazo no es fácil, con dos ahí adentro tampoco, viviendo toda esta situación mediática en el medio, todo muy expuesto, es bastante complicado. Es por eso que estamos juntas, que está con la familia y lo queremos llevar desde ahí, también”, agregó Mara a la vez en que describió que su hermana está con “dolores y náuseas todo el día” provocadas por el embarazo. “Tiene que hacer reposo, se tiene que cuidar. La noticia se la tomó como cualquier a mujer que le sucede algo que no planeás, te shockea un poco, te replanteás algunas cosas de tu vida, de tu momento, a ver dónde estás parada, qué hago... Normal. Pero ella no está preocupada porque se corte su carrera, para nada”, describió.

Lo que más llamó la atención en la opinión pública fue la omisión de Thiago en el anuncio del embarazo, en el que incluso Daniela habló en primera persona del singular, como si fuera algo que está llevando sola. Por otra parte, Celis sorprendió con el melancólico video que subió a su cuenta de TikTok en el que resumió el proceso de cómo se enteró y los primeros controles que realizó para monitorear la gestación de sus gemelos. De hecho, ella confirmó que “está todo medio tenso en el vínculo entre ambos”. A partir de esto es que Nazarena Vélez le preguntó a Mara si Medina la estaba acompañando a su hermana. “Sí, por supuesto. Es un capo Thiago. Pero no están conviviendo, ella está viviendo conmigo, estamos solas las dos, tranquilas. Pero por supuesto, como buen futuro padre, es buen compañero, súper, súper presente”, definió la joven.

“El chico no es mediático para nada, no le gusta la fama, ya lo ha dicho muchísimas veces. Ellos no tienen que declarar nada. El siente que esta exposición es mucho para él”, justificó Mara a su cuñado por el bajo perfil que adoptó ante el embarazo. “Hoy va a dar un stream, yo le pedí por favor que diga un par de cuestiones. Le dije: ‘Pum, pum, cachetazo, por favor, porque es una falta de respeto aprovechá tu stream’”, reveló después entre risas.

“Vimos esas teorías de que Thiago no es el padre de los gemelos o que Dani volvió con el ex, pero nada que ver. Están súper respuetosos entre ellos, es mutuo en cuanto a lo que quieren contar y lo que no. Porque ellos en realidad no querían contar esto”, afirmó Mara acerca del ruido que generó la noticia a partir de su filtración a la prensa.

“Lo que pueda pensar cada uno, es percepción de cada uno. Era muy reciente lo del embarazo y ninguno de los dos querían que se supiera por un tema de cuidado de ellos. Y acordaron no ir juntos a ningún lado porque... ¿Qué pasaba si los veían a los dos juntos en una clínica de maternidad?”, cerró la hermana de Daniela.

