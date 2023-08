La revelación de Ángel de Brito sobre Daniela Celis: “Es un embarazo de riesgo”

De Brito dio detalles del embarazo de Daniela Celis (Video: LAM)

Tras el revuelo generado por la reciente divulgación acerca del embarazo de Daniela Celis, ella misma tomó la iniciativa y confirmar públicamente en su programa de streaming, Fuera de joda, que está esperando gemelos, fruto de su relación con Thiago Medina, a quien conoció durante su participación en el reality Gran Hermano 2022 (Telefe).

En este contexto, Ángel de Brito, conductor de LAM, compartió con la audiencia algunos pormenores de una conversación privada que sostuvo con Celis. “Cuando yo digo que estoy en Legales, que mandé carta documento, es a la clínica y a la obra social, porque me enviaron que pasaron los informes, y eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas no pasa nada, entiendo que es parte de esto”, le confirmó la ex hermanita sobre la difusión de su embarazo y cómo trascendió la noticia.

En dichos informes, según reconoció el conductor, se detalla que es un embarazo de riesgo. “Sí, es un embarazo de riesgo”, reconoció la joven de Moreno, además de confirmar que no se referirá públicamente a Thiago, aunque reveló que no están viviendo juntos, y tampoco tiene intenciones de mostrar fotos de su panza ni brindar mucha más información, como el sexo de los bebés, de los que solo confirmó que son gemelos.

Así las cosas, luego de haber hecho pública la noticia y de expresar su felicidad en vivo en el streaming que comparte con sus excompañeros de reality, Daniela compartió en sus redes sociales un video que editó con distintas fotos y videos que fue capturó a medida que se enteró la noticia: cuando se hizo el test que dio positivo, cuando visitó un centro médico para hacerse análisis de sangre y cuando se realizó la primera ecografía en la que le indicaron que era un embarazo gemelar.

La exparticipante del reality más visto de la televisión argentina musicalizó el video con la canción “La bilirrubina”, de Juan Luis Guerra y editó las imágenes según la letra del tema. “Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, cristiana. Que fui a parar a enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, hey. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, uh. Al ver mi corazón como latía”, se escuchó y leyó sobre el video con las diferentes imágenes que grabó Daniela y que publicó en su cuenta de Tiktok bajo el título: “Voy a ser mamá”.

Fue al aire de Fuera de Joda, el programa en el que trabaja junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar, donde apenas horas antes quiso hablar del tema y despejar algunas dudas al respecto.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven conocida como Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, relató emocionada.

Al escuchar las declaraciones de Celis, sorprendió que durante el anuncio lo haya hecho sola y sin Thiago Medina, el padre de sus futuros hijos a quién conocido dentro del reality hace unos meses. Aunque Daniela confirmó que “está todo medio tenso en el vínculo entre ambos”.

El silencio de Thiago generó hermetismo y hasta preocupación. Lo cierto es que la falta de declaraciones de él viene de la mano con todo lo que contó Pestañela ya que siempre habló en singular y en primera persona, como si fuera algo solo de ella y no de los dos. A las horas, el exhermanito apareció en sus historias solo para confirmar que este viernes hará un stream con Ariel Ansaldo, otro participante del reality, aunque no dejó en claro el horario.

Su hermana melliza, Brisa compartió una imagen en sus historias de Instagram felicitando a su hermano por esta noticia pero él no reposteó ni se hizo cargo del mensaje. “Felicidades amor de mi vida, vas a ser papá, siempre voy a estar apoyandote en cada paso que des, estoy súper contenta por vos, te deseo lo mejor y que seas súper feliz bebé, voy a ser tía de gemelitos”, comentó la joven de 19 años quien tampoco mencionó a su cuñada Daniela en la publicación.

