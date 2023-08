Las fotos del último adiós a Chico Navarro en medio de la tristeza de su familia y amigos

Mucho dolor y tristeza en el último adiós a Chico Novarro (Crédito: RS Fotos)

La muerte del cantautor Chico Novarro, uno de los artistas más populares de la década del ‘60, representante de una generación que cambió la música en la Argentina, causo mucho dolor. La triste noticia la dio a conocer su amigo y músico, Dany Martin, con un profundo mensaje en las redes sociales. “Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirles que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡¡¡Volá alto Chico, muy muy alto!!!”, escribió, junto a una postal del vocalista.

“Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza pero el cuerpo ya no lo acompañaba”, dijo su hija Julieta Novarro en diálogo con Socios del espectáculo. “Tuvo problemas respiratorios gran parte de su vida, estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos, le dieron el alta pero en ese momento justo contrajo Covid, y ya no estaba bien, por eso no nos toma de sorpresa su muerte”, agregó la conductora Andrea Campbell.

En las últimas horas, varios famosos asistieron al velatorio del artista en Casa O’Higgins, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las celebridades más destacadas estuvieron Carolina Pampita Ardohain junto a su esposo, Roberto García Moritán, Nancy Dupláa, Benjamín Vicuña, Leticia Brédice y Matías Santoianni, entre otros. Los actores y actrices acompañaron a Pablo Novak y a Julieta Novarro, hijos de Chico, en este difícil momento. Ambos se mostraron desconsolados por la partida de su padre.

Y este domingo por la mañana se repitió la escena donde cientos de familiares y amigos se acercaron al cementerio Colinas del tiempo de Pilar para darle el último adiós. Pampita, íntima de Julieta, llegó con Roberto García Moritán y su hija Ana, y se mostró súper conmovida por la muerte del cantante. Estuvo acompañando a su amiga, al igual que Puli De María. También estuvieron Raúl Lavié, quien era un gran amigo de Chico desde sus comienzos en El Club del Clan, y Andrea Campbell, exesposa de Pablo, entre otros.

Andrea Campbell, la expareja de Pablo Novak, hijo de Chico Novarro

Carolina Pampita Ardohain junto a Roberto García Moritán y su hija Ana (Crédito RS Fotos)

Familiares y amigos despidieron a Chico Novarro

El féretro con los restos de Chico Novarro

Roberto García Moritán conteniendo el dolor de un familiar de Chico Novarro

Dolor en el entierro a Chico Novarro

En primer plano, Pablo Novak, uno de los hijos de Chico Novarro

Raúl Lavié

Pampita y el abrazo con Julieta, hija de Chico Novarro

El coche fúnebre que traslado los restos de Chico Novarro desde la casa velatoria, ubicada en Belgrano al el cementerio Colinas del tiempo de Pilar

Chico Novarro murió el pasado viernes a los 88 años (Crédito: RS Fotos)

