Romina Gaetani recordó los roces que tuvo con Pampita por Benjamín Vicuña

Romina Gaetani enfrentó los rumores sobre una posible pelea con Pampita

Romina Gaetani transita días agitados en varios frentes. En el ámbito profesional, es una de las figuras de Chicos malos, la tira de Pol-ka que se estrenará en breve en la pantalla de El Trece. Con respecto a su salud, se recupera de un mal momento provocado a partir de un diagnóstico errado de una bronquitis. Y en el personal, al ser ubicada en una polémica retro que incluye a Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro.

Todo se desencadenó el lunes a la noche, cuando la modelo visitó LAM (América) y aseguró que había una actriz con la que no volvería a trabajar, aunque evitó nombrarla. A partir de las repercusiones de sus dichos, desde los archivos periodísticos y el mundo de las redes, se especuló con dos nombres, el de Natalia Oreiro y el de Romina Gaetani, por lo ocurrido en antiguos trabajos de ambas actrices con Benjamín Vicuña, el ex de la conductora. Y en Intrusos fueron a buscar a una de las apuntadas.

“Se especuló que eras vos o Natalia Oreiro”, indagó el cronista Alejandro Guatti, y la actriz estuvo lejos de esquivar el tema. “Hablé con ella hace un montón de años muy bien. Charlamos, cuando ella tuvo alguna duda me ofrecí a hablar con ella. Me acuerdo que hablamos largo y tendido por teléfono. Se aclaró todo”, recordó Gaetani sobre este escándalo.

Romina Gaetani y Benjamín Vicuña cuando trabajaron juntos

Además agregó que volvieron a encontrarse con la esposa de Roberto García Moritán hace unos años sin problemas: “De hecho tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia, o saliendo de la pandemia”. Por último, ratificó que entre ella está todo más que bien: “No soy yo, espero que Natalia tampoco, que nadie. No tengo ni idea. El tema se solucionó hace años”.

Por otra parte, recientemente Romina había hablado de su estado de salud tras permanecer internada por un grave problema de salud. “Estoy bien, todavía recuperándome. Decían que tenía bronquitis severa, pero cuando pregunte qué grave estaba me dijeron: ‘un nueve largo’. Así que fue neumonía”, sostuvo la actriz en una nota que le dio a Socios del espectáculo (El Trece), el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“¿Sentís que hubo mala praxis en la primera internación?”, le preguntó el cronista del ciclo. “Mala praxis no sabría decir, eso queda en manos de Ignacio Trimarco (su abogado). Todavía no me senté a hablar, es como que voy paso a paso. Tuve una primera internación donde no me sentí cómoda, no me sentí cuidada y después me dieron el alta, me fui a casa y como no me sentía bien volví de nuevo”, respondió la intérprete.

“Soy asmática desde chica y por eso se me complicó el cuadro”, explicó. Y luego señaló los detalles que desembocaron en una situación más complicada de lo que parecía en un comienzo. “Me dieron una medicación de la que no voy a hablar porque no es conveniente. No me habían informado lo que me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida de que me iban dando. No se si ahí la enfermera lo dijo o no”, manifestó.

“Cuando llega la doctora termino discutiendo con ella y el cuadro se complicó. De los nervios mas los cortocoides que estaba recibiendo, se me nubló muchísimo la vista y era tal el nivel de angustia y bronca, que recuerdo agarrar al celular para llamar a mi hermano”, agregó. “Cuando lo digo me sigo poniendo nerviosa. Es raro lo que me pasa. Todavía no logro bajar de toda la situación de lo que pasó hasta ahora”, completó Gaetani.

