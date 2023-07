Marilina Bertoldi dio paso a una nueva etapa en su carrera con un show a puro rock

Marilina Bertoldi Complejo Art Media

Entre el frío y las ansias de la gente, el clima en Chacarita se llenaba de expectativa. Una mezcla de ruidos y voces difusas inundaban el escenario –como si se tratara de sintonizar un sonido o algo que estaba por llegar–. Mientras, del otro lado de una cortina plateada, con pandereta en mano y pelo atado, ella esperaba el momento. Completamente de gris, con pantalones anchos, un saco enorme y unas hombreras gigantes que creaban una figura única. Así, Marilina Bertoldi empezaba a moverse al ritmo de ‘Es Poderoso’.

Impactante y teatral, los primeros instantes del show ya tenían su sello aunque la noche se predisponía a marcar un antes y un después, así lo había anticipado ella en sus redes: “Un show especial como siempre lleno de fantasía, magia y jodita además presento algo nuevo... pueden apostar a qué es aunque no le van a pegar porque así de impredecible es todo”.

Esta transformación, nuevo capítulo en la vida de Marilina Bertoldi, siguió con ‘Vivo pensando en ayer’ y ‘Cosa mía’, de su último álbum Mojigata, para dar paso a ‘LÁ LÁ’, su más reciente single independiente. Fue ahí cuando dos asistentes subieron a escena y empezaron a ‘tironear’ de las mangas de la cantante, desplegando dos cintas enormes de sus brazos, muestra de la nueva época estética y sonora que la artista quiere marcar.

Marilina Bertoldi Complejo Art Media

Te puede interesar: Una charla personal con Marilina Bertoldi, la ultima sensación del rock argentino

Con flor en mano, que arrojó a la gente, siguieron canciones como ‘La Cena’, cover de ‘When I Hear My Name‘ de The White Stripes, sin embargo ella se tenía guardada más sorpresas. “Estoy experimentando con puestas, colores y materialidades. Me gustan los shows en los que la gente está más cerca”, había adelantado Marilina. Con esto en mente, la artista bajó del escenario y se metió entre la gente hasta llegar a las escaleras. Ahí, entre medio de los que habían encontrado un lugar para ver desde más alto, fue con su guitarra para dar lugar a un momento más íntimo con canciones en versión acústico. Entre gritos, declaraciones de amor y miradas quebradas, la cantante siguió con Remis y En Mi.

Ya una vez de vuelta en el escenario, Marilina Bertoldi se tomó un instante para hablar con sus fans, destacar por qué la noche era especial y más aún referirse al momento que atraviesa en su vida: “Quiero agradecerles por estar hoy acá. Hace bastante no tocaba. Esta bueno tomarse un tiempo y no seguir con una carrera que hay veces que no sabes, que no sabés por qué te metiste ahí. Hay que bajar un cambio”.

La cantante nacida en Santa Fe, instalada en Buenos Aires desde los 18 años, comenzó el 2023 con actuaciones magistrales en el Lollapalooza Argentina y Chile, así como en diversos shows en el interior del país. Además, recibió nominaciones en dos categorías en la 25ª edición de los Premios Gardel a la Música: “Mejor Álbum Artista Rock” por “Mojigata” y “Mejor canción de rock” por “La Cena”.

A partir de ahí el show siguió con ‘Sushi en lata’, ‘Pucho’, ‘Racat’, mostrando el gran repertorio rockero de la artista, ganadora del premio Gardel de Oro en 2019. Así, tras dos horas de show y con un tapado de plumas, la cantante cerró la noche a puro pogo, canto y euforia con ‘MDMA’, del álbum Sexo con Modelos. Entre gritos, aplausos y un abrazo emotivo con la banda, se despidió para esta noche volver al Complejo Art Media para su segunda función con entradas agotadas.

Seguir leyendo: