Qué nos dice el índice Dow Jones tras alcanzar los 40.000 puntos

El Toro de Wall Street en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Carlo Allegri/Archivo

La semana pasada, por primera vez en la historia, el promedio industrial Dow Jones cerró por encima de los 40.000.

A diferencia de muchos comentaristas de derecha, no considero que el mercado de valores sea el mejor indicador de la salud de la economía, ni siquiera un buen indicador. Pero es un indicador. Y dado el estado de la política estadounidense, con el hiperpartidismo y las teorías de la conspiración desenfrenadas, yo diría que este hito del mercado merece más atención de la que ha estado recibiendo.

No quiero ser demasiado preciso, pero ¿tiene alguna duda de que los republicanos, en general, estarían pregonando el récord del Dow Jones desde todos los tejados si Donald Trump todavía estuviera en la Casa Blanca?

El trasfondo aquí es la brecha entre lo que sabemos sobre el estado real de nuestra economía y la forma en que Trump y sus aliados la describen.

Según las cifras, la economía parece muy buena. El desempleo lleva 27 meses por debajo del 4%, un récord alcanzado por última vez a finales de la década de 1960 y que finalizó en febrero de 1970. La inflación está muy por debajo de su máximo en 2022, aunque según la mayoría de las medidas todavía está algo por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. . El crecimiento económico de Estados Unidos durante los últimos cuatro años ha sido mucho más rápido que el de las principales naciones ricas comparables.

Sin embargo, Trump dice que la economía está “colapsando en un pozo negro de ruina”. ¿Cómo pueden conciliarse tales afirmaciones con los buenos datos económicos?

Bueno, las cifras que acabo de citar provienen de agencias oficiales: la Oficina de Estadísticas Laborales (que produce datos del mercado laboral) y la Oficina de Análisis Económico (que estima el producto interno bruto). Y si usted fuera un partidario acérrimo del MAGA inclinado a las teorías de conspiración (pero lo repito), podría decirse que las buenas cifras económicas son falsas, inventadas por un Estado profundo corrupto para ayudar al presidente Joe Biden a ganar las elecciones.

Aunque no tengo forma de cuantificar esto, mi sensación es que las teorías de conspiración sobre los datos económicos han ido proliferando a medida que las noticias mejoran. Por ejemplo, ¿ha oído hablar de cómo el BLS oculta la inflación al eliminar el café del índice de precios al consumidor? (No lo es.)

Pero, ¿cómo sabemos que el BLS no está manipulando las cuentas a favor de Biden? La mejor respuesta, probablemente, sea aprender algo sobre los métodos de la oficina y su cultura institucional; corromper los datos sería muy difícil. (Aunque los autócratas de otros países han hecho cosas similares, y no hay garantía de que no suceda si Trump, bien conocido por su mendacidad, recupera el poder).

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. REUTERS/Leah Milis

Otra respuesta es observar datos empresariales privados e independientes, como encuestas a gerentes de compras, que cuentan la misma historia sobre la caída de la inflación que las estadísticas oficiales.

Pero si todo eso parece demasiado académico y fuera de lugar, está la cruda realidad de los precios récord de las acciones. Como dije, el mercado de valores no es un muy buen indicador de qué tan bien le está yendo a la economía. No obstante, es difícil conciliar el Dow 40.000 con la afirmación de Trump de que la economía es un pozo negro.

En particular, aunque tratar de explicar las fluctuaciones de las acciones es, en general, una pérdida de tiempo, el reciente aumento de las acciones probablemente refleja informes económicos que sugieren que el repunte de la inflación medida este año fue sólo un obstáculo en el camino hacia una inflación suave. aterrizaje.

Los máximos récord tanto del Dow como de medidas más amplias como el S&P 500 también son dignos de mención dado que allá por 2020, durante el segundo debate entre Biden y Trump, Trump (a quien realmente le gusta medir el éxito económico mediante el mercado de valores) dijo que “el mercado de valores choque” si Biden ganara. Ahora todo el mundo hace malas predicciones; Dios sabe que yo también. Pero se supone que debes admitir tus errores y aprender de ellos, especialmente si fueron impulsados por un razonamiento motivado.

Trump, sin embargo, ha afirmado una vez más que las acciones se desplomarán si él no gana. También ha hecho algo que creo que no tiene precedentes: tratar de atribuirse el mérito de un mercado de valores en alza a pesar de que ya no está en el cargo, alegando que las ganancias del mercado de valores significan que los inversores están apostando por su futura victoria.

El ex presidente estadounidense Donald Trump. Mark Peterson/Pool vía REUTERS

Esa afirmación es, a falta de una palabra mejor, patética. Y una de las cosas que todavía me desconcierta sobre el atractivo político de Trump es por qué cada vez más estadounidenses no consideran ridículo este tipo de quejas y alardes.

Pero pretendamos, aunque sea por un momento, que tomamos en serio la historia de Trump sobre los precios de las acciones. Si lo hacemos, los acontecimientos recientes en la carrera de caballos de 2024 proporcionarán una especie de prueba. Todavía hay muchas posibilidades de que Trump gane. Pero los promedios de las encuestas sugieren que la ventaja en el voto popular que tenía hace unos meses se ha evaporado, aunque sí, parece estar a la cabeza en estados indecisos clave. Los mercados de apuestas todavía favorecen modestamente a Trump, pero mucho menos que no hace mucho.

Entonces, si la teoría autoengrandecedora del mercado de valores de Trump fuera correcta, las acciones estarían cayendo en respuesta a sus reducidas probabilidades de victoria. Más bien, están en aumento.

Una vez más, nada de esto debería tomarse como razón para empezar a ver los precios de las acciones como una buena medida del éxito económico. No lo son. Lo que importa son los empleos, la inflación y los ingresos reales, y el argumento a favor de la Bidenómica se basa en estos fundamentos, no en el Dow Jones.

Pero en un momento en que un lado de la división política está vendiendo fantasías económicas distópicas, tiene sentido señalar el hecho innegable de que los precios de las acciones han estado alcanzando nuevos máximos.

© The New York Times 2024