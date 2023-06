El tierno video que eligió la Joaqui para expresarle su apoyo a L-Gante: “Este es tu lugar”

El tierno video que eligió la Joaqui de L-Gante junto a su hija mientras él está preso (Video: Instagram)

Ya hace 18 días que Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se encuentra detenido en la DDI de Quilmes y aunque realizó un cambio en la defensa (ahora lo representa el abogado Juan Pablo Merlo, en lugar de Alejandro Cipolla) todavía no hay demasiadas novedades en la causa ni fecha probable de liberación.

A raíz de esta situación La Joaqui, que es muy amiga del artista, decidió utilizar sus redes sociales para expresar su opinión frente a la detención del cantante. Fue a través de sus historias de Instagram donde tiene más de tres millones de seguidores que subió el mensaje. Primero compartió un video de L-Gante jugando con una de sus hijas, y escribió: “Este es el Elián que yo conozco”.

Luego subió una foto del músico de espaldas abrazando a su hija mientras están jugando a la play. Y por último, subió una foto de ellos dos arriba del escenario con todo un público ovacionándolos. En la imagen se los puede ver abrazados. “Tu lugar está acá”, cerró firme la cantante en apoyo a su amigo que continúa preso.

No es la primera vez que la joven se manifiesta por su amigo. Ya hace unos días se virailzó un video suyo en el que le agradece a la DDI de Quilmes por dejarla visitar a su amigo, por lo que se infiere, ya hubo encuentro en la celda 4 en la que se encuentra alojado.

Reapareció La Joaqui tras anunciar su retiro por estrés traumático y apoyó a L-Gante

¿Cómo es la situación del cantante en la cárcel? En el ciclo A la tarde (América) mostraron imágenes del lugar donde el músico pasa sus días mientras espera recuperar su libertad. El periodista Matías Vázquez dio detalles de cómo son los días de L-Gante: “En esta celda que ustedes están viendo está pasando situaciones que generan preocupación. Cuando él llegó a la DDI de Quilmes, los primeros días compuso música, compuso sus propias canciones”.

El panelista explicó que la situación cambió la semana pasada porque decayó el estado de ánimo del cantante por varias cuestiones que le generaron tensión, como el cambio de abogados y la visita de la familia a la DDI de Quilmes: su mamá Claudia Valenzuela, su pequeña hija Jamaica y su expareja, Tamara Báez.

Por otra parte, el panelista Diego Estéves señaló: “En el escenario ideal van a esperar una excarcelación, pero dudo que esa opción sea viable. Hoy el escenario más optimista es un Elián Valenzuela volviendo a su casa con una tobillera electrónica y cumpliendo con una detención domiciliaria”.

Así es la celda en la que se encuentra detenido L-Gante desde hace 18 días (Video: A la tarde)

Quien también se expresó públicamente para hablar del tema fue la mamá del cantante. “Se lo extraña a Elián. El estar pendiente a ver si llegaba. Él es muy mamero y amiguero. Y se lo extraña a él, que llegaba en cualquier momento”, expresó. Y recordó qué es lo que a su hijo le gusta que ella le prepare durante sus visitas. “En cuanto a comida, tiene un par de platos que le gustan: el guiso de arroz, la tortilla de papa, el pastel de papa, las milanesas con puré...”, contó. Y dijo que le gustaba agasajarlo con estas preparaciones.

¿Si la causa contra L-Gante podría tener un trasfondo oculto? “Yo he dicho que esto podía ser social o político. Puede ser una piedra en el zapato para algunos...No, para algunos no, para muchos quizá. Pero mejor dejémoslo ahí ese tema porque estamos en una etapa de resoluciones muy delicada y no quiero entorpecer nada. Yo lo que quiero es que mi hijo esté libre ya”, indicó.

