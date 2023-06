Marta Fort se tiñó el cabello de gris: “Se vino un cambio de look tremendo”

Marta Fort

A Marta Fort le faltan cien mil seguidores para llegar al millón en su cuenta de Instagram, red social en la que comparte a diario fotos y videos de las distintas actividades que realiza. Así como también de los viajes que comparte con su familia o amigos, y de los distintos looks que elige a la hora de vestirse, dependiendo del evento al que asista.

Recientemente, la joven de 19 años anunció que se haría un rotundo cambio de look en su apariencia y que no tendría que ver con un corte de cabello sino con el color. “Estén atentos a la próxima historia que se vino un cambio de look tremendo”, comunicó la hija de Ricardo Fort a sus casi 900 mil seguidores. La joven decidió abandonar el rubio y optó por el gris. Y para ello, eligió dejarlo en las manos del reconocido colorista y estilista Cristian Rey, que también atiende a varias famosas.

“Me teñí de gris”, contó la hermana melliza de Felipe Fort junto a otra selfie que se tomó en el estudio del profesional y en la cual todavía estaba en pleno proceso, con el producto sobre su cabello. Y agregó el emoji de una cara con una enorme sonrisa y el de dos manos formando un corazón. Además, mencionó a Cristian Rey, quien estuvo a cargo de su rotundo cambio de look.

Y en la siguiente Historia directamente mostró su renovado color de cabello. El trabajo terminado: Marta con su pelo totalmente teñido de gris, tal como le pidió al estilista con quien posó en la imagen. “Gracias”, escribió junto a la fotografía en la que ambos posaron.

Marta Fort anunció su cambio de look en las redes sociales

Marta Fort se tiñó de gris

Marta Fort mostró el resultado de su nuevo look

En otra oportunidad, Marta se refirió a su futuro laboral y, además, de los compromisos que tiene en la empresa familiar, la joven busca realizar una carrera en los medios. Aunque ella misma contó que aún no decidió lo que le gustaría hacer. Hay momentos en que le gustaría lanzarse como cantante, otros en los que querría probar en el rubro de la conducción y otros, como modelo o influencer, algo que ya está haciendo en la actualidad. Por caso, más de una vez, distintas marcas le envían productos que ella muestra y agradece en sus redes sociales.

En tanto, recientemente se había mostrado inactiva y cuando retomó su actividad sorprendió al publicar una selfie en la que estaba llorando. “Bueno, desaparecí una semana porque mi perrita Mila, la que tengo de muy chica, me dijeron que estaba mal pero al final está bien”, explicó sobre el susto que tuvo hasta que finalizaron los estudios correspondientes a su mascota hasta determinar que se encontraba fuera de peligro.

“Así que vuelvo a las redes”, agregó la joven que está acostumbrada a realizar posteos a diario. Allí también comparte parte de su rutina de entrenamiento. Por caso, su personal trainer es Marcela Villagra, la esposa de Tito Speranza, quien fuera custodio personal de Ricardo Fort cuando ella era chica. Según el material que refleja en sus redes, la mujer sigue de cerca el enteramiento de la joven en un gimnasio privado de Belgrano, en las inmediaciones al departamento en el que vive junto a su hermano y su niñera Marisa López, quien los cuida desde que nacieron.

