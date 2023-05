Mirtha Legrand se mostró sorprendida por la crítica de Nacha Guevara en una canción de su musical: “La voy a ir a ver”

La foto promocional del espectáculo de Nacha Guevara (Instagram)

Nacha Guevara estrenó su espectáculo Nacha en Pijama, en el Teatro Astros, un musical en el que entonó una canción en la que se refiere a L-Gante, Susana Giménez, Mirtha Legrand, el trap y los piqueteros. En la obra interpreta tres de los temas que compuso para el disco que planea lanzar el mes que viene. Uno de ellos se llama “Estoy muy cansada”, en el que enumera distintas situaciones y personas.

“Me cansé de oír tanta pavada. Me cansé de comer ensalada. Me cansé ya de Mirtha y Susana. Me cansé del trap y las baladas. Me cansé de L-Gante y sus dientes”, canta sobre el escenario del espectáculo que estrenó el 24 de mayo y a cuya función estuvo invitada Mirtha Legrand, según confirmó este viernes la diva a Teleshow.

“Me cansé de ver tanto piquete. Me cansé de que no llegue el flete”, agrega la multifacética artista en su show, en el cual también entona “80 y cantando” -en el que hace referencia a su edad y a su estilo de vida y la carrera que formó durante estos años- y “Andate al carajo” -dirigido a los maltratadores-.

Foto de archivo de Mirtha Legrand y Nacha Guevara

Consultada por Teleshow la mañana de este viernes, Mirtha Legrand aseguró que “no le importa” la canción que lanzó Nacha Guevara, a quien describió como una persona más que cercana. “Demostró ser amiga. Me refiero a que nos vimos en Mar del Plata, la invité a comer al (Hotel) Costa Galana y lo pasamos muy bien conversando, tenemos buena relación”, dijo sin querer ahondar en detalles sobre la letra del tema en el que la menciona.

“Me invitaron en su nombre al estreno. Iré la semana que viene”, dijo La Chiqui y agregó que el pasado 23 de febrero -cuando cumplió sus 96 años- intentó comunicarse con Nacha Guevara para que sea parte del festejo que tuvo lugar en su departamento del barrio de Palermo, sobre la Avenida del Libertador. “La invité para mi cumpleaños, pero creo que el número no era correcto. Tengo el mensaje aún sin borrar”, resaltó.

Por su parte, ratificó que considera que aquel tema que lanzó en su espectáculo es eso: parte del show. “Y creo, hace tiempo, que era amiga de Susana”, resaltó sobre Susana Giménez, también mencionada en la letra de la canción de Nacha Guevara.

Tiempo atrás, Mirtha Legrand y Nacha Guevara también coincidieron en la gala de revista Gente y se sentaron a charlar (Foto: Nata Alvarez/@alvareznata)

En tanto, indicó que días atrás escuchó a la actriz en entrevistas con los periodistas Marcelo Polino y Susana Roccasalvo con motivo de su estreno y que ninguna de sus palabras le hizo pensar que aquel tema puede apuntar contra ella. “Habló maravillas de mí”, aseguró Mirtha, sin repetir nada que le haya comentado algún colaborador: fue la propia conductora quien la oyó.

“Y hace unos días me llamó su agente de prensa para invitarme especialmente a su estreno teatral, al que iré la semana que viene”, repitió La Chiqui, y dio por finalizado el tema sin buscar acrecentar la polémica a su alrededor. “Basta. No hablo más del tema. Y nada. Chau, chau”, concluyó Mirtha Legrand su característico saludo, el que desea volver a decir frente a cámara cuando regrese a la televisión argentina una vez que termine la recuperación de la operación a la que le colocaron un marcapasos. En tanto, su nieto y productor Nacho Viale está en negociaciones para definir en qué canal será su vuelta a la pantalla chica.

Mientras tanto, continúa disfrutando de las visitas dominicales en su departamento, en donde oficia de anfitriona con sus amigas íntimas y su familia. Y tal como anticipó a Teleshow, en los próximos días dirá presente en Nacha en Pijama, y espera poder reencontrarse con la actriz que la menciona en alguna de las canciones del espectáculo.

Nacha en Pijama se presenta los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20 en el Teatro Astros (Instagram)

Seguir leyendo: