Difundieron los audios de la supuesta amante de Mauro Icardi dando detalles de su encuentro amoroso

Los audios de la supuesta amante de Mauro Icardi (Video: NET TV)

Las últimas fueron horas intensas para el futbolista Mauro Icardi. Este viernes en un vivo de Instagram, su esposa, Wanda Nara, confirmó que están nuevamente separados y él se enfrentó con “Pochi” de Gossipeame, una cuenta de Instagram que lo acusó de haber engañado a la mediática cuando viajó a Buenos Aires en su última visita al país.

Es que la panelista de Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por NET, afirmó que el jugador usó un auto prestado color rojo y con él manejó 300 kilómetros para buscar a una chica y luego llevarla a Puerto Madero donde habría pasado “de todo”. Ante esta confirmación, el futbolista apuntó contra ella. Y le pidió que mostrara las evidencias su relato. “Si tantas pruebas tenés y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con qué contestarte y hacerte mierda públicamente por mentirosa, a vos y a unos cuántos más”, la apuró.

Por su parte, Pochi compartió una conversación que tuvo con la joven en cuestión quien le envía una imagen de Icardi manejando. “Esta foto se la sacó Cande a Mauro, el celular puesto en modo selfie y le bajó el brillo porque él obvio no quería que hubiera pruebas entonces le hizo borrar todo. La foto se la mandó a su mamá para que supiera con quién estaba viajando a CABA. Él le habría dicho que era muy riesgoso lo que estaba haciendo y que no estaba en un buen momento, que se sentía solo”, relató.

Cabe destacar que el futbolista negó la veracidad de esa foto e, incluso, la trató de mentirosa. Pero, ahora, un nuevo capítulo se suma a esta historia. Es que la panelista se encargó de difundir los audios de Cande Lecce, la joven que afirma haber salido con Icardi.

“Yo me desaparecí de las redes sociales, él me llamó y me dijo que estaba viniendo para acá. Me vino a buscar y me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes cerradas y que nadie se iba a enterar. Por eso, yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga”, comenzó diciendo la supuesta amante del jugador.

Cande Lecce es promotora (Instagram)

Y agregó: ”Después el chabón me eliminó de todos lados. En Instagram ya nos teníamos bloqueados, pero yo seguía teniendo su WhatsApp”. Cande sostuvo que el jugador, tiempo después, la habría vuelto a contactar para verse nuevamente. “Me dijo que, obviamente, no le podía decir a nadie, la típica. Ahora, cuando vi todo esto del programa, que yo no sabía que había ido a grabar, no me dijo que estaba en Argentina. Dije: ‘Bueno, ya está, soy una pelotu…”, expresó indignada.

“Pero bueno, a mi me hizo todo el cuentito, que me vino a buscar y todo, porque estoy a 280 kilómetros de Buenos Aires. Yo me quedé en el hotel y él iba y volvía. Pasamos la noche ahí. La noche fue un rato igual. Y después no lo vi más porque al otro día me tomé un colectivo y me vine para acá porque yo tenía que trabajar”, reconoció la influencer sobre el supuesto encuentro con el jugador.

Lecce siguió con su relato diciendo: “Me hizo jurar que no contaría nada. Ni a mi amiga. Lo de siempre. Me hizo borrar varias cosas y nos bloqueamos en Instagram”. E insistió: “Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”, reconoció sobre la famosa imagen que el jugador sostiene que es fake.

Por último, Lecce dio detalles más precisos del encuentro. “Me pasó a buscar en un auto, en una coupé roja. Obviamente te lo quería contar a vos de chusma para que veas que no es todo color de rosa. No lo voy a hacer público, pero te lo quería contar a vos”, concluyó en el audio que le mandó la influencer. Al finalizar el programa, en tanto, Monti le contó a la audiencia que la promotora les había confirmado para salir al aire y contar su versión, aunque luego dejó de responder mensajes y de atender el teléfono.

