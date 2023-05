Camila de Gran Hermano se defendió de las denuncias de una emprendedora: “Fue un malentendido”

Camila Lattanzio participó de la última edición de Gran Hermano

Durante los últimos días, varias denuncias se presentaron en contra de la exparticipante de Gran Hermano Camila Lattanzio y de su hermana, Florencia, quien también pasó un tiempo adentro de la casa. Las hermanas gemelas están acusadas por no haber cumplido con los acuerdos comerciales que habían hecho con más de un emprendedor en las redes sociales.

A través de Instagram, las diferentes marcas y emprendimientos expresaron su descontento con el manejo que tuvieron las hermanas e hicieron público su enojo por el incumplimiento. Una de estas marcas que confecciona ropa para mascotas fue la que se quejó, luego de realizar prendas para Thor, el chanchito que la influencer tiene como mascota.

“El problema acá es que cuando la chica le escribe para hacer el book ni Camila ni Florencia le escriben más. Al otro día, la emprendedora fue con la fotógrafa a la que había contratado y pagado para las fotos, pero las chicas no aparecieron. No le contestaban el teléfono y la emprendedora se fue a un café a hacer tiempo y nunca apareció. Lo que dice la emprendedora es que ella le pagó a la fotógrafa porque Camila le había confirmado”, contó Estefi Berardi en Mañanisima explicando el conflicto.

Por su parte, Sebastián Pampito Perelló, también panelista del ciclo, sumó más información: “Aparecieron otras marcas diciendo que las gemelas no cumplen con su palabra. Esta es una marca de ropa que me dice ‘me pasó lo mismo. Le mandamos un par de cosas y jamás nos etiquetó. Un desastre. Encima que ellas piden los canjes y después no se hacen cargo, ¡son unas irresponsables!, como si uno tendría ganas de regalarle las cosas’”.

La furia de los emprendedores contra Camila Lattanzio (Instagram)

En tanto, Estefi agregó el testimonio de otra emprendedora que se proclamó indignada con las gemelas a través de Instagram: “‘Me hicieron lo mismo con el stand de glitter. Me llamó, le dije que sí, quedamos y después me dejó de contestar. Hay que cumplir o pagar. Como es gratis, no se lo toman en serio”.

“Después había otro que era un stand de comida. Le llevaron la comida a su cumpleaños y todavía no los arrobaron en redes. También hay otro que dice ‘yo fui a maquillarla para el videoclip pero llegué y maquillé a 6 bailarinas, no a ella. Nunca me nombraron al final’. No le pagó ni la nombró tampoco”, insistió Pampito con más información al respecto y cerró con un emprendimiento más. “Otro mensaje: ‘a mí me hizo lo mismo. Yo le hice cosas para decorar su cumpleaños y jamás me etiquetó. Me vienen chamuyando desde la semana pasada. Otra dice que le dio productos por más $60.000 y que no cumplió. Encima tuvo que pagar los $3.000 del envío”, finalizó.

A raíz de esta situación, la exparticipante de Gran Hermano a quien rápidamente apuntaron como “el terror para los emprendedores”, rompió el silencio y dio su versión de los hechos: “Estoy al tanto pero la verdad es que yo no le quiero dar tanta trascendencia porque realmente no es así como lo está diciendo la chica. Creo que fue más que nada un malentendido”, señaló a las redes oficiales de LAM.

“Les comento un poco... Esta es una acción que coordinó mi hermana antes de que yo saliera de la casa. Yo con todo este movimiento que tuve desde que salí, que estoy a mil, realmente le fui tirando un par de historias y la etiqueté en un par de publicaciones. Esto fue todo gratis porque mi hermana había acordado antes y se lo hice de onda”, aclaró la influencer explicando que no tuvo malas intenciones con el emprendimiento.

Además, Camila insistió: “Ella lo que quería era un book de fotos que lo coordinaron para el sábado. Yo tuve una urgencia familiar, prioricé a mi prima que le pasó algo. No pude ir, entonces le mandé un mensaje pidiéndole disculpas y diciéndole que le ofrecía pagarle el costo, lo que gastó todo. Le ofrecí devolverle la ropa de Thor. Ella de la nada subió la publicación e hizo todo un quilombo pero nada que ver. No quiero darle trascendencia porque no entiendo el objetivo con que lo hace”.

Cabe destacar que ante este comentario de Lattanzio, la respuesta de la otra parte no tardó en llegar y apuntaron directamente contra Florencia, su hermana. “Te contactaste conmigo ofreciéndome los servicios de influencer de Camila. Esto no es un favor, yo estoy trabajando con vos. Tengo un emprendimiento que empezó hace poco y realmente haber hecho las ropitas a medida me cuesta mucho tiempo y dinero”, concluyó furiosa la joven que está detrás de la marca.

