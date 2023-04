La palabra de Cacho Garay tras recuperar su libertad: “Todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo”

La palabra de Cacho Garay: “Tengo la frente bien en alto”

Cacho Garay quedó en libertad en horas de la tarde este jueves tras haber sido imputado por amenazar a su esposa con un arma. El artista pagó una importante fianza de un millón de pesos y a la salida de la comisaria habló con los medios. “Se me denuncia por una supuesta amenaza y eso es todo. En cuanto a lo que sigue a eso, piden un allanamiento y yo vivo en una casa colonial donde hay todo tipo de antigüedades”, dijo en diálogo con TN Central.

Garay sostuvo que en su casa habían varias armas antiguas como arcabuces, “fusiles que datan del 1700 y otro del 1800 de caballería” que funcionaba con baquetas. “Entre esos habían dos escopetas viejas, muy muy viejas. Cuando las peritan jamás nos imaginamos que funcionaban. No sé manipular armas pero como adornos si las tengo”, señaló sobre las armas que habían hallado en su casa el martes al mediodía.

Respecto de la denuncia en su contra, el cómico se mostró confiado y dijo que tiene la conciencia tranquila. Además, contó que ha recibido muchos mensajes de apoyo y de personas que se han solidarizado con él. “Todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo”, afirmó. Sobre la orden de prohibición que pidió su ex esposa, él aseguró que es “mutuo”.

Además, manifestó que no estaba al tanto de la denuncia por violencia de género. “En principio fue amenazas y solamente eso. Me han comentado de otras cosas que se han dicho pero bueno”, comentó y dijo que no quería hablar de la causa.

Garay pagó un millón de pesos para recuperar su libertad, con una perimetral para cuidar a su expareja. El hombre fue imputado por el fiscal de Violencia de Género, Daniel Carniello, por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de armas de uso civil”.

En las últimas horas, se conocieron pericias psicológicas a la mujer del humorista Verónica Macias Bracamonte , en las que se reveló que “se encuentra con conciencia lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio”, de acuerdo con el informe que trascendió a la prensa. No obstante, se remarca que Garay “le ha impuesto conductas a la examinada que han tenido el efecto de provocar restricción de sus espacios de libertad y de la participación social”, según el informe.

Por otro lado, el abogado de la mujer aseguró que, durante 13 años de pareja con Garay, sufrió episodios de “violencia física, económica y sexual”. El letrado indicó, además, que Bracamonte, tras el último episodio, tuvo que pedir asilo en un refugio para mujeres víctimas de hechos violentos, ya que Garay le impidió volver a la vivienda que compartían.

“Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien y es un proceso esto, pero voy a hablar. Quiero hablar para que se sepa la verdad”, sostuvo la denunciante.

Garay, de 68 años, antes de ser detenido, aseguró en su cuenta oficial de Facebook que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo y gracias a Dios, porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo, incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y, cuando lo hacen, sólo se dicen maravillas”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

