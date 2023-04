Jey Mammon volvió a hablar con Ulises Jaitt sobre la denuncia de Lucas Benvenuto: “Estoy convencido que no tengo nada que ver con sus heridas”

Jey Mammon: "Soy inocente"

Luego de haberle dado entrevistas a Jorge Rial y Baby Etchecopar y antes de embarcarse rumbo a España, Jey Mammon habló con Ulises Jaitt. Allí volvió a dar su versión tras la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual en un programa que se vio en la tarde del jueves en el canal de YouTube del periodista, cuando el conductor ya había aterrizado en Madrid.

“Juro por Dios, por mi padre, por la memoria de mi padre, que tiene más valor, porque él para mi es todo... Juro por la memoria de mi padre que soy inocente”, había señalado Jey en el adelanto que había mostrado Ángel de Brito en LAM. “Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ‘a él le gustan los nenitos’, una cosa absolutamente desagradable...”, señala en otra parte del adelanto.

En la tarde del jueves, Ulises subió la nota completa a sus redes sociales. “¿Inocente o culpable?”, fue la primera pregunta de Jaitt al músico y conductor que rápidamente respondió: “Inocente”. Con respecto a las dos entrevistas que dio días pasados, Jey sostuvo: “Honestamente no sentí que (Jorge Rial y Baby Etchecopar) me hayan tildado de delincuente. Pero sí te puedo decir por qué di esas notas: necesitaba darlas, necesitaba contar no mi verdad, sino la verdad. Digo que es la verdad porque es lo que a mi me pasó, es mi historia. Los primeros días estuve abatido por escuchar 24/7 un montón de cosas que al no ser ciertas y al ser tan graves a mi me tenían tirado, necesitaba una vez que pude levantarme, decirlo. Y en segundo lugar, por qué elegí a ellos, fue una elección personal, se lo dije a ellos, se trataba de interlocutores que inclusive yo no tengo empatía en muchas cosas con ellos”.

“Estoy en la vereda opuesta en un montón de cuestiones, entonces periodísticamente me parecía interesante e importante que quienes estaban viendo o escuchando la nota que quien me iba a interpelar, que son personas que cuando preguntan no van a ser benevolentes en ningún caso. Que me llevaran a lugares en que yo tuve que confrontar en algunos puntos. Estoy agradecido a ellos y a esos encuentros, no por las incomodidades, sino por las notas, porque fueron espacios que a mi me sirvieron para poder contar la verdad aun viéndome en espacios en donde en la incomodidad aun podía contar la verdad sin sentirme acorralado. Nunca pensé en hacer una conferencia de prensa para todos”, reconoció.

Jey Mammon: "Yo me enganché con un pibe que tendría 16/17 años hasta sus 25/26"

“En la tele dijeron que estuve a punto de tirarme del balcón. Y por eso es importante decir que estoy lejos de eso. Hay gente que me quiere, que me acompaña. Nunca pensé en hacer ninguna locura porque sé cómo son las cosas. Y si yo me siento abatido, tiene más que ver con el modo en que el tema está en agenda. No hago un juicio de valor de los medios de comunicación”, sostuvo un poco más tranquilo que en las anteriores entrevistas. “Yo considero de que por más que haya una lectura o una interpretación de llevar el caso para un lugar, entiendo que el poder de la verdad siempre termina siendo más fuerte que cualquier cosa que pueda suceder alrededor”, agregó.

“¿Te sorprendieron las declaraciones de Nazarena Vélez?”, le preguntó el hermano de Natacha al entrevistado. “Yo no quiero hablar de nadie en particular, me gustaría particularmente hablar del hecho concreto que me parece gravísimo. Me gustaría decirte y repetir hasta el hartazgo que hay una denuncia, una causa, que si bien hoy está prescripta y no por eso le bajamos el precio, con una denuncia de una persona que dice que yo a sus 14 años me aproveché, o abusé de su inocencia... En la causa él habla de no recordar si yo lo drogué, de acostarse con ropa y levantarse a la mañana siguiente sin ropa. Nosotros no desmenuzamos la causa, porque cuando un medio de comunicación lo hace revictimiza a la supuesta víctima. Pero a mi me interesa dejar en claro de qué va esa causa, porque ahí está la mentira. Ahí está la mentira. El eje del debate que algunos medios de comunicación corrieron, se fue a otro lado. Para mi es muy importante dejar en claro que es mentira, que la denuncia es falsa”, respondió Jey.

“Hoy sí creo en Dios, pero no por esto”, sostuvo Mammon, que luego agregó: “Juro por Dios, por mi padre, por la memoria de mi padre, que tiene más valor, porque él para mi es todo... Juro por la memoria de mi padre que soy inocente. Pero hay gente a la que no le va a bastar esto que estoy diciendo”.

—¿Cuál sería el móvil de Lucas para hacer una falsa denuncia?

—Yo te puedo decir lo que a mi me parece, pero para mi antes es importante destacar que la falsa denuncia, en cuanto a que él dice: ‘Yo, a mis 14, que pasó esto, esto y esto’... Yo después tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ‘a él le gustan los nenitos’, una cosa absolutamente desagradable. Luego dice que hay un segundo encuentro y luego dice que en una fiesta... Además yo tengo registro como primera fiesta la de abril de 2009, por eso digo que lo conozco en esa fiesta. Tu hermana Natacha estuvo en la primera y si mal no recuerdo, también estuvo en la segunda... Natacha, tu hermana, estuvo siempre... Ella me mandó mensajes puteándome, diciendo: ‘¿por qué no me reconocés, por qué a mi no me nombrás? Sos una mierda. Ella no solo se me enojó, ella lloraba, estaba triste porque no la reconocía. Y a partir de ese día, que tuvimos una charla que fue reparadora para ambos, y empecé a entender lo que ella me estaba diciendo. Y empecé a reconocer públicamente, porque ella además de haber estado en esas fiestas... Ella me decía ‘¿por qué no me reconocés?’. La primera invitada de Estelita al teatro fue ella. Y me hizo entender el valor que tenían las entrevistas de Estelita en el teatro. Porque ella vino, tiró una bomba atómica y ahí yo entendí lo que significaba...

Jey Mammon, sobre Lucas Benvenuto: “Estoy convencido que no tengo nada que ver con sus heridas”

—¿Por qué (Lucas Benvenuto) se la agarraría con vos?

—Es una pregunta que no te puedo responder. La pensé, tengo mi respuesta, pero no te la puedo dar. No te la quiero dar. Y sinceramente creo que tiene que ver con lo mismo que es una persona que está lastimada. Estoy convencido de que no tengo nada que ver con sus heridas. La prescripción no la piden los abogados. Las causas prescriben... Yo no salgo a festejar una prescripción. Yo digo: loco, él fue, le dijeron que presente las pruebas, dijo no tener pruebas. Le dijeron: ¿quién es el señor que te presentó a tus 14 años? No presentó a la persona, no presentó al nombre, no presentó nada. No hay pruebas porque no pasó. Y esto está en la causa.

Voy a dejar todo en manos de mis abogados para que hagan lo que crean conveniente que hay que hacer. Por supuesto que el que tiene la palabra final soy yo. Esta es la última vez que voy a hablar del tema... Me voy a tomar unos días porque mi cabeza necesita. Me voy porque necesito dejar de escuchar incluso a mis amigos contarme lo que dicen en la televisión. Me voy a ir solo. Me voy hasta que yo me sienta en paz... Yo no tengo nada que esconder, yo ya expuse las cosas como son, esta es la situación. Yo ahora voy a salir a la calle, mi vida no será la misma de siempre, pero yo necesito desconectarme de este infierno.

—¿Analizaste con irte a vivir a otro país?

—No, en absoluto. Es un tiempo que yo me tengo que tomar para relajarme. Porque la salud mental es muy importante. Lo decidí yo. No me estoy escapando. Estoy diciendo que me voy porque necesito estar tranquilo. Ahora, es un arma de doble filo, porque me van a venir a buscar para que no esté tranquilo.

—En su investigación de la pedofilia, Natacha Jaitt jamás te nombró. Y es un dato que quiero dar, porque en las redes sociales dijeron que sí. Pero no, ella jamás te nombró.

—Te agradezco la aclaración. Ella sí me nombró para aclarar que yo no estaba en nada de eso. Lo hizo en un tuit porque alguien le dijo: “vos que sos amiga de Jey Mammón...”. Y ella dijo que yo no estaba. Por eso, de entre tantas cosas que alguien dijo, uno dijo: “abran la tablet de Natacha así sale el nombre de Jey”. Ojalá abran la tablet de Natacha algún día así empieza a salir toda la mierda para afuera. Cuando hablo de pedofilia y pederastas y gente que hay que salir a buscar, no estamos hablando de un chabón que probablemente se equivocó, o no, o lo debatiremos en algún momento, alguien que se confundió o no, estableciendo un vínculo con un pibe que tenía 16, 17 años y el otro tenía 31, 32 años, hace 14 años... como tanta gente que hoy, sentada en una silla en la televisión habla quizás olvidándose donde estaba hace 14 años. Yo no sé dónde estaban hace 14 años... de muchos sí sé donde estaban, pero que cada uno piense y reflexione.

Jey Mammon: "Si fuese un violador no estaría acá hablando"

Las frases más destacadas de Jey Mammon durante la entrevista

“Hay una pareja que fue con él a esa fiesta y no es que me lo presentaron, y no me fui esa noche con él. Ponele que tenía 16 o 17, yo te podría decir: estaba por cumplir 17, cumplió 17... Yo no voy a entrar ahí, porque sino entramos en un debate moral en donde si hace 14 años, un chico de 17 años podía establecer un vínculo con un chabón de 31, 32 años, que duró hasta los 25, 26 de Lucas, que nada tiene que ver con una denuncia falsa de una persona que dice “a los 14 alguien me entregó...”.

“En este sillón en el que estamos acá, yo estaba tirado. Entonces me dicen: sacá un comunicado, decí algo. El comunicado es mío, pero con palabras que vos decís: este no es Jey Mammón el que habla. Estuve cuatro horas con un amigo diciendo: esta palabra que puso el abogado, yo la cambiaría. El comunicado del abogado decía ‘mitómano’. Pero en el comunicado que saqué, no dejé esa palabra. no le podía decir mitómano”.

“Los medios de comunicación no se hacen eco de las historias que lo hicieron mierda a Lucas, que lo destruyeron en su infancia. A ciertos medios de comunicación pareciera ser que no les interesa comunicar. Enfocaron solo en mí. Yo veo mi foto, mi nombre, hablan de red de trata, hablan de pedófilo, de pederasta, de monstruo... Y yo veo eso y digo: nadie se encarga de hablar de la gente que le cagó la vida”.

“Yo me enganché con un pibe que tendría 16, 17 años en ese momento, hasta sus 25, 26, que después, un año antes de hacer la denuncia me manda ese audio que se difundió, diciéndome lo que ya escuchaste. Una cosa es cuando vos tenés una relación, que presentás a todo el mundo o estás todo el tiempo con esa persona... A Lucas no lo presenté a mi familia, como no le presenté a mi familia tanta gente con la que estuve”.

“Yo no le presenté parejas a mi familia porque ya ese es otro cantar, el de ser homosexual en esta sociedad. Además, a quién le voy a presentar a una persona que yo veía un día, lo veía a los 6 meses. Me decía ay me robaron el teléfono, me bloqueaba, volvía a aparecer a los 4 meses... Yo estaba enganchado. No estoy negando lo que está diciendo”.

“Fíjate lo que pasa con una denuncia falsa, suponiendo que vos me creas, aunque con el audio que salió... Me parece que no hace falta explicar que él buscó el artilugio legal para presentar una denuncia falsa en la cual, sabiendo que iba a prescribir, públicamente yo iba a quedar en un lugar en el que yo estoy quedando parado. Pero fijate lo que pasa cuando públicamente se instala algo que es falso. Fijate que es lo que le pasa a la persona: la matan socialmente. Hacerle una denuncia por extorsión es ponerle una lupa así de grande a una mentira en donde socialmente fijate lo que pasa”.

Jey Mammon cuenta que aun tiene apoyo de algunos famosos

“Tengo que poner los huevos sobre la mesa y decir: sí, me extorsionó. Con esto me refiero a que el audio que se difundió tiene un carácter que no sé si calificarlo de extorsivo, pero si lo escuchés y hacés un análisis, decís: está pergeñado todo esto. Lo hizo de determinada manera para lograr un objetivo. Por otro lado, él está roto. Cuando yo busco las palabras para no poner ‘mitómano’ o para cuidarlo a él, ¿vos creés que yo no entiendo su historia hoy, mirándola?”

“La gente que me quiere ver bien me dicen: dejá de cuidarlo y a mi no me sale. No me sale no cuidarlo, porque te juro, es un pibe que yo conocí de alguna manera. Y me da que es un pibe que está lastimado. Que yo no lo lastimé”.

“Mi sobrino me dijo: Tío, me llama la atención como tratan el tema en ciertos lugares... Me llegan muchos mensajes, también. Hay algo que le dije a Baby Etchecopar y te lo digo a vos también: La gente no es pelotuda”.

“La persona que con su gesto, con su mirada, puso mi foto y dijo: ‘acosenlo’, me mandó un mensaje, me mandó un corazoncito, me mandó un ‘de esto vas a salir porque sé quién sos’. Así que hablemos de la hipocresía”.

“La extraño mucho a Natacha (Jaitt), te lo digo en serio. Ella, junto con Jorge Ibáñez, que estuvo esa noche (de la fiesta). Fueron los que cuando les dije: ‘che, tengo que salir con Estelita a la cancha’. Y me preguntan: ‘¿quién es Estelita?’ Porque algunos no sabían que era yo. Y me dijeron ‘hacelo’. Yo vivía en el Once, salí a comprar una peluca, un vestido, unas plumas y para adelante. Y ellos estuvieron ahí. Y tenía razón Natacha, se lo tendría que haber reconocido toda la vida. Así que si este es el momento de la reivindicación, es ahora”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

