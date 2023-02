Yuyito González: “Jamás en la vida Jorge Porcel me maltrató”

Yuyito González sobre Jorge Porcel (A la tarde. América)

Jorge Porcel era el hombre éxito, el hombre popular, el cómico que junto a figuras como Susana Giménez, Alberto Olmedo y Moria Casán filmó una decena de películas que rompieron todas las taquillas, al igual que las distintas obras de teatro de las que fue parte. En televisión, esa a la que llegó en 1957 formando parte de La revista dislocada, hasta el éxito indiscutido de Las gatitas y ratones de Porcel también tuvo al público cautivo. Sin embargo, eso que se transmitía al afuera, no era lo mismo que se vivía puertas adentro.

Hace solo unos días, Marcelo Polino, en medio de un reportaje a Georgina Barbarossa recordó que en la época de Lucho Avilés e Indiscreciones ella fue una de las primeras en hablar de los acosos por parte de Porcel. “No había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso”, señaló Polino, para luego recordar que ese tipo de declaraciones de ella en esa época le jugaban en contra a la hora de conseguir nuevos trabajos. En la mirada de ese momento, el denunciar significaba que levanten un teléfono y digan “che, a ella no la llamen que habla”.

Ante eso, la conductora explicó que “a mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama ‘pan amargo’, señores”, señaló la conductora, relatando que estaba esperando uno de sus hijos con el recordado Miguel Vasco Lecuna, su marido, que falleció en 2001.

Tras ello, fueron varias las ex compañeras de trabajo del capocómico que comentaron sus distintas experiencias. Una fue Sandra Míguez, ex gatita que contó qué sintió luego de escuchar a Georgina: “Me siento reflejada, me agarró una inquietud en el estómago porque después de tantos años todavía que genere esto...”.

“Yo ya era una estrella, cuando llegué al programa de Porcel llevaba dos años con Juan Carlos Calabró, con una exposición muy importante en el programa y llego con la ilusión del viaje a Miami”, explicó Míguez respecto del posible futuro laboral que se abría, ya que el programa se vendería en el exterior y comenzarían las giras. Sin embargo, “me topé con una pared sumamente desagradable. Es una persona que nos quitó trabajo”.

“Vos llegabas con toda la ilusión de hacer una carrera con un capocómico como era él para el afuera, para la tele, pero como persona era desagradable. Proponía cosas deshonestas. Tengo una imagen grabada con Judith Gabbani, las dos escondidas detrás de un panel y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas... las cosas que les hacía”, rememoró.

Luego de estos comentario, en el programa A la tarde quien se refirió al tema fue Sandra Villarruel, quien destacó que “si Georgina lo dijo ahora, por algo debe ser, algo le debe estar molestando de eso que pasó y por eso ahora nos permitimos las mujeres que tenemos cierta edad, que hemos sufrido en esa época acosos y humillaciones que lo podamos expresar ahora. Mucho se dice del ‘¿y recién ahora lo va a decir?’ Y sí. Yo te digo, como víctima de acoso, de abusos, es inclusive de una violación, te digo que lo que sucede es que uno lo ve cuando está preparado para eso. De lo que sí soy testigo es del maltrato hacia mis compañeras. No soy testigo de verlo a él en una situación rara con respecto a un acoso”.

Además, Villarruel recordó que “a Yuyito la insultaba de arriba a abajo, pero sin ningún tipo de miramientos. Una vez ella se cambió las prótesis porque se quería poner más o yo qué sé y estaban hinchadas, muy grandes, y le dijo de todo. ‘¿Qué te creés, que sos Moria Casán? Vas a tener que ponerte una bandeja para llevarlas”.

Sin embargo, recalcó que su único contacto con el humorista “era lo que se veía en la tele porque llegaba y ya estaba listo, nosotros no teníamos guion entonces yo empezaba a hablar y él a contestarme”, para luego recordar un intercambio de palabras que tuvieron en uno de esos momentos en que él hacía desfilar a todas las compañeras de elencos: “’Engordaste’, me dijo cuando yo estaba hinchada en mi fecha menstrual. “Si seguís así, la próxima prueba te vas”, agregó.

Para finalizar, aseguró que “lo que sí vi y es fundamental, es muchas madres entregando a sus niñas en la puerta de la oficina de Porcel. Que eso después dentro de la oficina no sé qué pasaba”. Ante ello, el periodista de A La tarde consultó si se refería a prácticas sexuales, a lo que ella contestó simplemente: “Exacto”.

Quien recogió el guante fue Yuyito González, figura icónica del espectáculo de los ‘80, quien aclaró que “la escuché a Georgina decirlo, pero lo que me sorprendió que fue estando embarazada, me sonó muy fuerte”, opinó, para luego explicar que “yo sé que muchas chicas han tenido muchas experiencias diferentes con Porcel, no muy buenas y yo las respeto y les creo”.

Sin embargo tomó distancia de eso aclarando que “también debo ser honesta y decir que no fue mi caso, jamás en la vida me maltrató. Por empezar, yo nunca jamás hubiera dejado que alguien me maltrate ni en el ámbito laboral ni fuera del ámbito laboral. Nunca hubiese trabajado con alguien que me maltratara”, recalcó.

Respecto de las palabras anteriores de Villarruel, González aclaró que nunca tuvo ese entredicho y que “quizás sean fantasías de Sandra o hablaba a mis espaldas con Porcel”, para luego confesar que “no sabía que existía algo que le llamaban ‘el cuartito de Porcel’ ni menos que menos que entregaran a sus hijas”.

