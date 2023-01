Cómo es la lujosa casa que alquilaron Tamara Báez y L-Gante en Sierra de los Padres

L-Gante y Tamara Báez

Lejos quedaron las idas y vueltas y los mensajes en los medios de comunicación entre la influencer Tamara Báez y el cantante L-Gante, quienes luego de la reconciliación y de pasar incluso juntos Año Nuevo, ahora se encuentran descansando en Sierra de los Padres, mientras él continúa con alguna actuaciones en localidades cercanas.

Desde que anunciaron su separación a mediados del año pasado, la relación entre ambos pasó por momentos muy tensos, con polémicos posteos en las redes, fuertes reclamos y acusaciones cruzadas. En un principio, pudieron llegar a un acuerdo por el régimen de visitas de Jamaica, la beba de un año que tiene en común, sin embargo costó un poco más lograr coincidir en lo que respecta a la cuota alimentaria. Y, como si fuera poco, incluso el músico le puso un bozal legal a la joven para que no hable públicamente de su hija.

Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante, en una imagen subida por la madre

En ese contexto, la influencer había realizado un contundente descargo en Instagram, red social en la que ya supera un millón y medio de seguidores. “Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo”, comenzó expresando, apuntando contra el padre de su hija. Y agregó, enojada: “Me parece súper injusto ¡Muchas cosas son injustas!”. Y lanzó una fuerte indirecta al músico que, según ella, no se haría cargo de la manutención de la nena: “Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.

A mediados de octubre, cuando se hizo efectivo ese bozal legal, Tamara también había reaccionado en las redes. “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año”, sostuvo. “Arreglá lo de la cuota alimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón. “La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?”, agregó.

Uno de los enormes ventanales en la casa que alquilan Tamara Báez y L-Gante

Los meses pasaron, un momento de silencio mediático y ambos sorprendieron al recibir juntos el nuevo año en una fiesta que se extendió hasta horas del mediodía. Así las cosas, cuando el reloj marcaba las 10.20 hs. del domingo 1 de enero, la influencer decidió blanquear la situación. Sentada al lado de L-Gante, lo mostró con la cámara de su teléfono y escribió: “Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien”. A lo que el cantante respondió con un gesto de aprobación, que terminó generando rumores de reconciliación.

Ahora vuelven a mostrarse juntos, y esta vez en una exclusiva casa en Sierra de los Padres, donde se encuentran disfrutando de las instalaciones, que no dudan en mostrar a través de las redes. Enormes ventanales en un inmueble con un amplio parque y una lujosa pileta son algunos de los detalles que Tamara Báez decidió compartir a través de las redes sociales, mientras continúa con su trabajo como influencer exhibiendo diferentes marcas que a acompañan.

El momento de relax de Tamara Báez en la pileta

Tamara Báez y L-Gante se encuentran en una casa en un barrio privado de Sierra de los Padres

L-Gante por su parte, continúa con una serie de shows por la zona, como también destacó a través de su perfil de Instagram, mostrando el minuto a minuto de las caravanas hasta los distintos locales bailables y compartir las fotos con sus fanáticos, como el ocurrido la noche de este miércoles en San Bernardo.

