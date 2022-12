La Mosca cantó frente a una multitud por los festejos de Argentina Campeón del Mundo

La Mosca cantó "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" frente a una multitud (Telefe)

El legendario tema de La Mosca es Muchachos en su edición original, pero fue grabado como Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar en la reversión con la letra de Fernando Romero y se convirtió en el himno que acompañó a la selección argentina durante todo el Mundial Qatar 2022. Es por eso que, en los multitudinarios festejos posteriores al triunfo del equipo comandado por Lionel Scaloni frente al conjunto de Francia en la final del campeonato del mundo, la banda liderada por Guillermo Novellis no podía estar ausente.

Al igual que en los principales puntos del país, en la Ciudad de Buenos Aires la gente comenzó a congregarse en los alrededores del obelisco pocos minutos después de que Lionel Messi levantara la copa del mundo, celebrando el tercer campeonato de la Argentina. Y, con el correr de las horas, una multitud vestida con los colores celeste y blanco estaba entonando todo tipo de cánticos para festejar el triunfo. Entonces, trascendió que alrededor de las 19:30 hs. el grupo creador de éxitos como Para no verte más y Baila para mí se presentaría en vivo en la explanada del Centro Cultura Kirchner. Y así fue.

Lo cierto es que, después de más de cuarenta minutos de show en los que el público no paró de bailar con los mejores hits de la banda, llegó el momento más esperado cuando el cantante anunció el tema que naciera luego de la final de la Copa América que consagró a la Argentina ni más ni menos que en el estadio Maracaná de Brasil. Y empezó a entonar la letra que todos los presentes corearon con pasión.

Muchachos, el video de los fanáticos subido por La Mosca

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré / Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá. / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/ Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, reza el tema.

Hace un tiempo, Novellis afirmó en Almorzando con Juana: “La providencia ha querido que estemos otra vez en el tapete con una hermosa canción, muy futbolera, y con una hermosa letra hecha por este chico Fernandito, que la verdad es una síntesis de la argentinidad”. Y agregó: “Nosotros hemos tenido muchas satisfacciones, incluso de equipos extranjeros, como el Real Madrid, el Atlético, y todos los de acá”.

El cantante, además, dijo guardar en su recuerdo “una situación hermosa”, como vivido el 13 de agosto de 2014 cuando San Lorenzo resultó campeón de América. “La hinchada cantando ‘dale sanloré, queremos la copa’, con la melodía de ‘Baila para mí’”, contó. Pero confesó: “Lo que se está viviendo ahora es otro nivel. La letra de Fernando se había viralizado, la cantaban los jugadores, y me llamaban otras bandas para ver si podían grabarla. Y nuestro manager ahí nos dijo que la hagamos nosotros”.

El propio Romero, en tanto, en diálogo con En El Aire Sport había contado: “Es todo muy loco, son cosas que uno no espera. En su momentos se me cruzó una canción de cancha para alentar a la selección, porque siempre eran las mismas, repetitivas, la única era ‘Brasil, decime que se siente’. Así que se me ocurrió, esa canción y sin dudas todo lo que se está viviendo es demasiado regalo para tan poco”.

