Tini Stoessel le dedicó un mensaje a De Paul y terminó con los rumores de crisis: “Te amo mucho, Rodri”

El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul

Este sábado, Argentina venció a México 2 a 0 en su segundo partido en el Mundial Qatar 2022. Tras los festejos en el estadio Lusail, muchos jugadores como Lionel Messi celebraron la victoria a través de las redes sociales. Por su parte, Rodrigo de Paul le agradeció el aguante que le hizo Tini Stoessel, su novia, desde la tribuna junto a su papá Alejandro y a su hermano Francisco.

Dejando de lado todos los haters que se generaron en su contra luego del primer partido de la selección, la cantante viajó al país árabe para ver a la Selección y, de paso, festejar al cumpleaños de su padre. El hombre expresó una felicidad inmensa al estar con sus hijos, sumando un año más de vida.

“Ayer fue un cumpleaños muy especial, el primero después de mi segunda oportunidad, y lo festeje junto a mis hijos abrazándonos por dos goles de argentina, fue el mejor regalo que me dio la vida. Vamos argentina!”, escribió Stoessel en Twitter.

De Paul no dejó pasar la oportunidad y saludó a su suegro citando dicho tuit. En Instagram, el futbolista le agradeció a su novia por el aguante en el partido y compartió un video de una cuenta de fans. “Viniste en la mala, sos increíble”, escribió el mediocampista. Tini compartió la publicación que le dedicó su pareja y le respondió: “Siempre. Te amo mucho Rodri”. Además, subió una foto con Alejandro, le deseó feliz cumpleaños y volvió a alentar al equipo argentino.

Días atrás, el productor Alejandro Stoessel se cruzó con el humorista gráfico Nik, que se había referido a su hija. “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ´Tini´ y pónganle unos de verdad. #Qatar2022″, dijo irónico el dibujante en referencia a que el calzado del futbolista tiene la inscripción “TTT”, como la canción “La triple T”, de Martina.

Tini junto a su papá Alejandro viendo Argentina contra México

El suegro del mediocampista no le dejó pasar el comentario. “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”.

En tanto Mariana, la madre de la cantante, también apoyó su mensaje. “¡Ale, hay que bloquear y silenciar cuentas! ¡Una paz!”, escribió la también emprendedora en Twitter. Durante los más de 90 minutos que duró el partido del martes y en gran parte de lo que quedó del día “Tini” fue TT en la mencionada red social por el desempeño de su novio y muchos la señalaban.

Camila Homs, ex pareja de De Paul, contó que ella tampoco estuvo en Qatar. “El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates, muy tranquila. Fue una lástima (la derrota), pero lo viví tranquila, mirando un partido de la Selección”, dijo en Socios del Espectáculo y sobre los comentarios acerca de Stoessel en redes, agregó: “La gente es mal. Claro, pobre chica... No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.

