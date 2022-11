¡Vocaliza, coño!: el tema viral que critica la manera de cantar de los artistas urbanos

Vocaliza - Muchapepper

El grupo español Muchapepper ha lanzado una canción que critica la manera de cantar de los artistas del género urbano. “Vocaliza” es un pedido en tono irónico a los reguetoneros que en algunas ocasiones no son claros cuando interpretan un tema.

“Parece que cantas para adentro”, “cantas como si acabases de salir del dentista” y “cantas como si tuvieras una patata metida en la boca” son algunas de las frases más fuertes de este tema que se ha viralizado en las redes sociales con mucho éxito.

La ingeniosa letra dejó abierta una interrogante: ¿a quién está dirigida? Desde su lanzamiento arrancaron las especulaciones sobre los nombres de los artistas que no son claros a la hora de cantar. Algunos señalaron en las redes que hacían referencia a figuras muy populares, como Rosalía, Bud Bunny, Raw Alejandro, BZRP, Paulo Londra y Quevedo, entre otros.

El video de Muchapepper se burla de la manera de cantar de algunos artistas urbanos (captura de video)

Muchapepper es una banda que nació en Madrid a principios de 2022 creada por el compositor Jorge Pérez Patax y la cantante Pepper Solana. En su página web ellos se definen como una reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual. En su discografía tienen temas que hacen referencia a los micromachismos y las gorditas.

Además, ellos aseguran que es posible hacer pop, trap, hiphop, reggaetón y perrear hasta el suelo mientras se escuchan letras que apuestan por la igualdad, por el cambio social, por el respeto, por la dignidad de todas las personas, por la pluralidad, por el amor, por la ética y por la estética.

Más allá de las críticas a los artistas urbanos, diversas figuras de este género y de muchos otros visitarán la Argentina en la edición 2023 de Lollapalooza. Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X serán quienes encabecen esta vuelta del festival más grande del país. Con streaming exclusivo de Flow, será en el Hipódromo de San Isidro durante el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo.

Con un contundente lineup, Lollapalooza Argentina se reafirma como el evento cultural más esperado del calendario. Y en esta vuelta, tendrá como brillo extra el hecho de que por primera vez llegarán al país artistas como Drake, Billie Eilish, Blink-182 -con su formación original- y Lil Nas X.

El cartel se completa con grandes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano. También habrá fuertes créditos locales representando lo mejor de la música argentina, como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi, entre muchos más.

Tras siete inolvidables ediciones, Lollapalooza Argentina se ganó un lugar privilegiado en el corazón y en el calendario de los amantes de la música, constituyéndose como una fecha central en la agenda cultural del país y de la región, con una tradición que se vuelve más sólida y grande con cada año.

En 2022, más de 300 mil personas disfrutaron de shows de artistas top como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix. Pero el festival no solo es conocido por su inigualable calidad musical sino por ofrecer una experiencia completa: en Lollapalooza convergen diferentes expresiones artísticas, experiencias gastronómicas de primer nivel y propuestas para todas las edades, todo en un ambiente donde prima un fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.

