Cande Molfese y Gastón Soffritti confirmaron su romance con una selfie íntima

Cande Molfese y Gastón Soffritti

Cande Molfese y Gastón Soffritti ya no se ocultan y este fin de semana compartieron su primera foto juntos en la intimidad. Hace unas semanas y luego de que se hicieran fuertes los rumores de romance con el actor, la actriz habló y dijo que se habían conocido en un viaje laboral.

El fin de semana el ex Patito Feo estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram y alguien quiso saber si “¿pasa algo con Cande?”, entonces, él escribió: “Mmm no sé, para mí que algo pasa ahí”. Su respuesta estuvo acompañada por una selfie en primerísimo primer plano de los dos, mejilla con mejilla. De esa forma, la flamante pareja de actores confirmó su incipiente relación.

La selfie con la que Gastón Soffritti confirmó su romance con Cande Molfese

La noticia del noviazgo la dio a conocer Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu, quien estuvo atenta a las coincidencias de ambos en las redes sociales, entre ellas, un viaje a Bariloche por cuestiones laborales. “Creo que nos tiró el puntapié, porque estábamos en el mismo lugar, pero nos habíamos conocido recién. Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, dijo hace dos semanas la actriz en el ciclo que realiza en Luzu TV, Antes que nadie, con Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik.

“Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la mismo. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció”, dijo y aseguró que no tenían el rótulo de “novios”.

“Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, explicó. Además detalló que el actor fue quien tomó la iniciativa de invitarla a salir el mismo día que se conocieron, ni bien llegó a Buenos Aires. Con complicidad, Leuco le preguntó si el actor conoce a su perrita, Almendra, famosa en la cuenta de Instagram de Cande, donde supera los 7 millones de seguidores. “Sí, ella lo quiere a él por sobre mí, estoy indignada”, bromeó, sobre los momentos que comparten en su casa.

La actriz y cantante había estado en pareja durante seis años con el actor italiano que conoció en Violetta, Ruggero Pascuarelli y se separó en el 2020. “Mi proceso empezó en 2019 con lo cual sabía que esa relación no podía seguir mucho más. La verdad es que fue un vínculo con el que terminé muy desilusionada y dolida, entonces fue más fácil tomar la decisión porque no vas a quedarte en un lugar donde no estás cómoda, contenta o no terminás de brillar como te merecés”, dijo en diálogo con Teleshow en marzo de este año.

Sobre el día después de la ruptura, agregó: “l comienzo sentí angustia, porque estaba acostumbrada a estar en pareja y tuve que rearmarme. Pero el universo me allanó el camino, el trabajo empezó a fluir más todavía. Entonces vi todo positivo a pesar del dolor que sentía. Te soy sincera al principio estuve muy bien porque uno tiende a tapar o me pasó a mí en mi duelo. Después me cayó la ficha de todas las cosas que me habían pasado. Es un duelo largo porque sigue hasta el día de hoy. La verdad es que sigo sanando porque fue todo muy intenso y doloroso. Ahora estoy bien, más armada, sigo saliendo con gente, la pasó bien y demás. Aunque en algunas cuestiones sigo herida, mi duelo se está haciendo largo, pero lo quiero respetar porque no hay tiempo”.

