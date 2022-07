Erin Moriarty, actriz de The Boys, sorprendió al revelar que su película preferida es argentina: de cuál se trata

Erin Moriarty confesó que su película preferida es Relatos Salvajes

Cada vez que en Hollywood se destaca alguna producción o actor argentino, es inevitable que el corazón se nos llene de orgullo. Y en esta oportunidad tampoco será la excepción. Sucede que en las últimas horas, se viralizó una entrevista que le realizaron a Erin Moriarty, famosa por su papel de Starlight en la serie The Boys, donde la actriz reconoció que una de sus películas favoritas es nada más ni nada menos que Relatos salvajes, que dirigió Damián Szifron y que contó con un elenco de lujo integrado por Ricardo Darín, Oscar Martínez; Leonardo Sbaraglia; Érica Rivas; Rita Cortese; Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti, entre otras grandes figuras.

En un diálogo con su compañera de elenco Karen Fukuhara, que interpreta a Kimiko Miyashiro en la serie, Moriarty sorprendió con sus declaraciones cuando tuvo que elegir su filme preferido. “Te voy a dar dos opciones. Porque la primera es una película extranjera que no me puedo sacar de la cabeza y es divertida, no es densa, pero a algunas personas no les gustan los subtítulos”, comenzó expresando. Y sentenció: “Así que la primera sería la película argentina ´Relatos salvajes´ y lo digo porque, créanme, es muy divertida, es un poco sexy, un poco salvaje, también extraña pero increíble, es una de mis películas favoritas de la última década”.

Como era predecible, las reacciones de los internautas argentinos no se hicieron esperar en las redes sociales, que se llenaron de memes y de comentarios elogiando a la actriz por su elección. “A partir de ahora soy de la Starlight Army”, “Starlight viendo a Darin recontraputeando a la recepcionista del depósito de autos en Relatos Salvajes”, “Aaaa a la actriz de starlight le gusta relatos salvajes !!! MI PAÍS MI PAÍS”, “Erin cuando quieras pasate por casa que tomamos unos mates con torta fritas. ¡Te amo loca!”, “Bueno ahora la queremos a Starlight, es que soy tan facil de comprar”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter.

Tiempo atrás, había sido uno de los protagonistas, Oscar Martínez, quien se había referido al éxito de ese largometraje. “(A partir) del suceso descomunal que tuvo, no solo en la Argentina, que batió todos los récords de recaudación, sino en el mundo, algo ocurrió que me volvió visible. Y desde ese momento no he parado de filmar. Incluso hubo un año insólito (2016) en el que rodé cuatro películas, y no he vuelto a hacer teatro”, había destacado el actor en 2020, en declaraciones tomadas por la agencia EFE. “Algo pasó con Relatos Salvajes. Me volvió visible para los directores”.

El tráiler de Relatos Salvajes, la película de Damián Szifrón

Érica Rivas, una de las actrices que interpreta a una novia despechada en la trama, también había hablado de este suceso: “Para mí el éxito de Relatos... tiene que ver con algo que produce el arte: el poder encontrarse con el otro a través de una expansión a otro lado que uno no sabe muy bien cuál es. E invita a una reflexión. Además para mí también invita a una liberación”.

El filme, estructurado en seis capítulos, ecapacita sobre las distintas formas de violencia e intolerancia humana. Fue el que representó a la Argentina en los Oscar de 2015, como precandidata para competir en el rubro Mejor Película en Idioma Extranjero, y además en San Sebastián, ganó el Premio del Público a la Mejor Película. También tuvo muy buena aceptación del público y de la prensa especializada en Cannes y Toronto.

