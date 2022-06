La fuerte respuesta de Axel Caniggia tras los dichos de su hermano Alex en El Hotel de los Famosos

Alex y Axel están distanciados desde hace tiempo y no tienen un buen vínculo

“A él le chupa todo un huevo, ni teléfono tiene, es dos años más grande, tiene 30″. Días atrás, Alex Caniggia no tuvo reparos a la hora de definir a su hermano Axel, con quien, al parecer, no tiene una buena relación. Muy pocas veces el mediático se había referido a él, pero su exposición en El Hotel de los Famosos hizo que abriera un poco más las puertas de su intimidad.

Todo había comenzado en una charla informal con el Chanchi Estévez, que le preguntó por su familia y explicó que Axel vive en Alemania y no se quiere mover: “Le decís, ‘vení para Navidad, nos juntamos en una ciudad’ y te dice’No, vengan ustedes’. Quién va a ir a Frankfurt, ‘entonces no voy’ te dice”. Luego lo definió como una persona “bohemia a otro level” y cuando el ex Racing entonces preguntó si “vive con dos mangos”, Alex aclaró: “Le chupa un huevo todo, pero es un bohemio cheto. Le decís de ir a un lugar a comer y te dice que es una ver... es alto careta, no sabés como se viste. Se manda a hacer él los trajes con flores,l capaz rojo con dragones blanco y negro”. Además, había contado que su hermano se había ido a Alemania por un año a probar suerte y que allí da clases de dibujo y pintura a niños y adultos, además de vender sus cuadros.

Alex Caniggia contó cómo es el particular estilo de vida de su hermano Axel

A pesar de su bajo perfil, la respuesta de Axel no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, el joven emitió un fuerte descargo: “Quiero comunicar que hace uno días en el programa El Hotel de los Famosos se han dicho falsas declaraciones sobre mi persona”, comenzó escribiendo. Y agregó: “He de aclarar que nunca he estado ni vivo en Frankfurt, así como desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realiza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen personal”.

En ese sentido, cerró confirmando el nulo vínculo con su hermano menor: “Con respecto a la persona que realiza estas declaraciones, quiero comentarles que desde hace muchos años no nos vemos ni tenemos ningún tipo de contacto”

El descargo de Axel Caniggia tras los dichos de su hermano

Muy poco se sabe sobre la vida de Alex. A diferencia de sus hermanos menores, él eligió una vida mucho menos expuesta. Sin embargo, había trascendido que está en pareja con una joven llamada Nieves, con quien tiene dos hijas. Una de las pocas veces que habló con los medios lo hizo a este sitio a través de su pareja, y fue luego de que Mariana Nannis denunciara al ex futbolista por violencia. “En algún momento ambos nos vamos a pronunciar sobre todo esto”, dijo ella y agregó: “Hablaremos de muchísimas cosas y se sabrá la verdad, pero aún tenemos que esperar”.

“Hay muchas cosas que no se conocen y que no han salido a la luz y llegado el momento se sabrán. Hablaremos y se conocerá la verdad, pero aún tenemos que esperar”, reiteró en ese entonces, pero nunca viajaron a Buenos Aires.

En tanto, y si bien las grabaciones ya finalizaron la semana pasada, el reality continúa al aire en la pantalla de El Trece. Alex es una de las figuras y candidatos a ganar, pero lo cierto es que aún no se sabe quién se quedará con los 10 millones de pesos que obtiene el campeón.

