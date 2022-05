Las conexiones de Robert De Niro con Argentina: el sueño del vino propio, vacaciones y su amistad con Lito Cruz

Robert De Niro (REUTERS/Carlo Allegri/Pool)

Robert De Niro generó una revolución con su llegada a la Argentina para filmar en Buenos Aires la serie Nada de Star+ a cargo de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes han estrenado recientemente la película Competencia oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez.

La ficción que se estrenará en 2023 cuenta la historia de Manuel, interpretado por Luis Brandoni, gran amigo del personaje de De Niro y un crítico culinario que fue muy respetado durante sus años de esplendor, pero que ahora se encuentra en el ocaso de su carrera. De Niro se pone en la piel de Vincent, un escritor bohemio que publica libros culinarios y va de visita a Buenos Aires, justamente en el momento de decadencia de su amigo.

Robert De Niro, en la Argentina (RSFotos/The Grosby Group)

Pero esta no es la primera vez que el protagonista de populares películas como Taxi Driver y El Padrino II se encuentra en el país, con quien tiene lazos económicos y emocionales. En algunas ocasiones, vino por sus compromisos laborales y otras, simplemente por placer.

El debut en suelo local fue en 1981, cuando viajó para la presentación del filme Toro Salvaje de Martin Scorsese. A partir de esta visita quedó encantado con el país y la cultura.

De Niro en "Toro Salvaje", inspirada en la vida del boxeador Jake La Motta

La experiencia se repitió en 1985, pero está vez estuvo en Misiones, en las Cataratas del Iguazú, filmando La misión, en la cual interpretaba a Rodrigo Mendoza, un mercenario y cazador de esclavos indígenas que encuentra su redención al unirse a la comunidad religiosa de los jesuitas, dirigida por el padre Gabriel (Jeremy Irons). El filme se estrenó en 1986, fue dirigido por Roland Joffé y contó con una de las bandas sonoras más emotivas del cine creada por Ennio Morricone.

Robert De Niro visitó Misiones cuando filmó la película La Misión

En 2011, visitó la provincia de Mendoza. La intención: elaborar su propio vino. En aquella oportunidad, estaba interesado en comprar una finca de 40 hectáreas en Vista Flores, en Tunuyán. Alertado de que muchas celebridades internacionales invierten en este tipo de negocios relacionados a la industria vitivinícola porque generan buenos ingresos, llegó hasta esa ciudad con intenciones de sumarse a la tendencia.

Trascendió que el artista quería bautizar a sus vinos Rodrigo Mendoza, el nombre que De Niro usó en La misión. El objetivo a largo plazo era comercializar esa línea exclusiva en su cadena de restaurantes Nobu, con locales en Nueva York y Los Ángeles, entre otros.

Robert de Niro está trabajando con Luis Brandoni en Argentina (RS Fotos)

Mientras que en 2014, la estrella hollywoodense regresó a la Argentina para celebrar las fiestas navideñas junto a su esposa de ese momento, Grace Hightower, y tres de sus hijos. En esta especial escapada, Robert y su familia se tomaron un vuelo hasta la Patagonia, donde disfrutaron de los hermosos paisajes y se deleitaron con ricas comidas locales.

En 2020, había declarado en una entrevista a la revista Conde Nast Traveller cuáles eran sus ciudades preferidas: “Me gusta París y Buenos Aires viene detrás por muy poco. Es absolutamente hermosa. Pero me quedo con Nueva York”.

En cuanto a los vínculos, en Argentina tuvo un amigo entrañable: Lito Cruz. Aunque el actor, fallecido en diciembre de 2017, no sabía el motivo, lo llamaban el Robert De Niro argentino. Pero más allá de las comparaciones, ellos entablaron una amistad allá por el año 1986, cuando el protagonista de la mítica Taxi Driver vino al país para el estreno de Cuba y su pequeño Teddy, obra que en los Estados Unidos interpretó el propio Robert.

En una entrevista a la revista Caras, Lito había contado detalles de su relación amistosa. Y hasta reveló haberlo llevado en su auto a un asado en la casa que Federico Luppi tiene en Garín, donde se encontraban otras figuras del cine nacional, como Hugo Arana, Betiana Blum y Víctor Laplace. “Me aparecí con De Niro, nadie lo podía creer, y comimos juntos un gran asado. Chamullábamos todo en inglés”. Sin embargo, la cosa no terminó ahí: “Después él me invitó a los Estados Unidos y estuve allá quince días, en un loft que me alquiló.”

Tiffany Chen y Helen Grace De Niro en Buenos Aires (RSFotos/The Grosby Group)

En esta última visita, el actor viajó acompañado por su pareja desde agosto pasado: Tiffany Chen, una instructora de artes marciales a la que conoció filmando Pasante de moda en 2015. También está con ellos Helen Grace, de 11 años, la hija menor del actor, fruto de su relación anterior con Grace Hightower. Los tres se hospedan en la Suite Presidencial de La Mansión del Four Seasons, por la que el actor paga 10 mil dólares diarios.

