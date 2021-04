La contundente respuesta de Iván Noble luego de que Susana Giménez asegurara que no quería vivir en “Argenzuela”

Iván Noble le dedicó un fuerte mensaje a Susana Giménez

Susana Giménez generó un revuelo cuando publicó sin querer un mensaje con una imitación a Alberto Fernández que en sus redes sociales. “Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa... La empecé para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue! Y me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’. Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía como hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré. Los tres puntitos, las tres rayitas”, contó entre risas acerca de sus limitaciones con la tecnología.

En el ciclo Pan y Circo, conducido por Jony Viale, que se emite por Radio Rivadavia, AM 630, le preguntaron si tenía ganas de volver a la Argentina, ya que desde el año pasado se instaló en su mansión La Mary, en Uruguay. “No me dan ganas de volver a Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”, apuntó la diva. Sin embargo, aclaró que su estadía allá tampoco será definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, señaló.

Estas fuertes declaraciones tuvieron una enorme repercusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y los portales de noticia. Al enterarse de la polémica, el cantante Iván Noble le respondió a Susana con un mensaje contundente a través de su cuenta oficial de Twitter: “¿Y quién mierda la va a extrañar, doña?”. Hasta el momento, esta publicación tuvo 7.165 likes y más de 600 retuits.

El mensaje de Iván Noble contra Susana Giménez

Durante la entrevista con Viale, Giménez también opinó que la pelea entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por las clases presenciales no le parece lógica: “Creo que las clases hay que darlas. porque nos esperan unos chicos que, pobrecitos, va a ser terrible... Dicen que los contagios en el colegio no son. Se han tomado medidas muy raras”. Además manifestó su indignación por el vacunatorio VIP y destacó que el próximo sábado 24 recibirá la vacuna de Pfizer en Uruguay. “Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire la aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, relató y dijo que mientras estuvo en Montevideo la hisoparon tanto que “se me va a agrandar la nariz”.

Además, la conductora se alegró al enterarse de que a Mirtha le habían dado la segunda dosis de la vacuna, para luego asegurar que no sabe cuándo volverá a la tele. “Tengo mi contrato firmado, pero la televisión es peligrosa. Todos se agarran el virus. Si esta todo bien. Encantada de poder ir”, agregó para terminar una charla distendida y llena de definiciones.

El testimonio de Susana Giménez (Radio Rivadavia)

