Perico Pérez expresó sus ganas de irse del país y tuvo un tenso cruce con Mauricio D’Alessandro: “Aguanté 14 robos”

El momento del tenso cruce que Perico Pérez tuvo con Mauricio D'Alessandro (Video: "Fantino a la Tarde", América)

Hace unas semanas, el ex futbolista de Racing Club, Independiente y la selección argentina Hugo “Perico” Pérez fue noticia por el robo que sufrió: le desvalijaron su casa de Mar de Ajó mientras él y su familia se encontraban cenando en un restaurante .

Este viernes estuvo invitado en Fantino a la Tarde (América) y narró el episodio sufrido, que Pérez lo considera “el último empujoncito para irme del país”. Sus palabras fueron a raíz de un informe presentado en el programa, en el que afirmaban que, de 10 ventas de casas y departamentos en Capital Federal, 1 es porque una familia se va del país.

“Después de estar todo el año encerrado, me fui 8 días nada más, tenía la casa. Nos vamos a comer una pizza. Y cuando volvimos, después de dos horas, me habían dado vuelta la casa, como ya pasó otra vez que vine de afuera. Y esta fue la vez 14″, contó Pérez, a la vez en que hizo un recuento de los episodios de violencia sufridos desde que volvió a vivir en Argentina, tras una estadía de tres años en España. Pero, al parecer, ya tiene decidido volver a irse.

“Creo que estoy arriesgando demasiado. Y entendí que uno, si es padre, tiene que guiar a la familia. Pero me parece que llegó el momento no de guiarla, sino de seguirlas. Porque yo lo puse en votación: mis hijas y mi hijo, junto a mi mujer, que es cabeza de familia conmigo, votaron y decidieron”, relató Perico en relación a la decisión familiar. Ahí, Alejandro Fantino le apuntó: “Te noto triste”. Y Pérez replicó: “Acá vivo triste, porque tengo más cosas para olvidar que para festejar”.

El abogado Mauricio D’Alessandro es parte del panel y subió el tono del debate con un comentario: “No hay salvación si no hay con todos. Si vos te querés ir y dejarnos a todos acá, nos dejás solos” .

“No, no, no”, lo frenó Perico con énfasis, y lo ilustró con un ejemplo cercano a él: “Mirá, Matías Palacios -periodista de La Red- se fue porque, después de estar en un programa con Toti Pasman, lo robaron. Y me dijo: ‘Perico, pensé que me mataban’. Yo aguanté catorce de esas. ¡Catorce, amigo! Y te digo algo más: los mismos que te dicen ‘Eh, traidor, cómo te vas a ir, quedate a esperar’, son los mismos que hace veinte meses atrás hacían cola en la frontera entre Mendoza y Chile para comprarse un televisor 30% más barato. Así que esa historia no me la cuentan más”.

Perico Pérez cuenta cómo fue el robo que sufrió en su casa de Mar de Ajó (Video: "Fantino a la Tarde", América)

El ex futbolista siguió en esa línea: “Yo tengo 52, no me fui a los 22. Y te dije que no es una decisión mía, sino de mi familia. Yo me quedo con el olor al Riachuelo, no tengo problema en quedarme con el olor al Riachuelo. Pero yo no puedo, estando en una familia, pensar por mí. Y si mañana le pasa algo a un hijo mío, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Agarrar la camioneta y entrar de trompa adonde?”.

Fantino recordó que Perico Pérez fue una de las primeras víctimas mediáticas del corralito bancario que fue el preludio del colapso socio-político-económico del 2001. “Conseguí que me la devolvieran y estuve con la gente. Después del tercer año de estar caminando en la calle, salió un fallo en lo contencioso meditativo federal, que ya te dejaba firme el fallo y yo ya podía retirar el dinero, con una caución juratoria o una caución real. Sin embargo, no la quise retirar. Dije que no la quería retirar hasta que la corte suprema de mi país me diera la razón. Y me la dieron”.

El panel recordó que aquella experiencia fue el trampolín político de Nito Artaza, y le preguntaron a Perico si se metería en política. Pérez admitió que fue convocado por “Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta y Néstor Grindetti -intendente de Lanús-. Nos juntamos en una pizzería y les dije que les agradecía, que lo iba a hablar con mi familia, pero era difícil. Me ofrecieron para competir por Avellaneda. Pero yo les dije: ‘No, Avellaneda está muy bien y yo voto por Ferraresi ’”, dijo en relación a quien fuera el intendente de la ciudad en la que vive hasta antes de ser nombrado ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Como futbolista, Perico Pérez defendió las camisetas de los dos clubes grandes de Avellaneda: Racing e Independiente

“Yo creo en la política como elemento de transformación. Pero es como todo: yo creo en que un equipo va a salir campeón, pero si sos muy malo, es difícil que metas goles ”, analizó.

Otro de los duros momentos que vivió Perico Pérez en el último tiempo fue la muerta de su madre, quien se contagió dos veces de coronavirus. Emocionado, así recordó sus últimos días: “Primero le agarró una infección urinaria y la internamos por eso. Cuando salió, estaba lo más bien pero a los pocos días le agarró covid. Estuvo 15 días internada, hasta que salió cuando la testearon y le dio negativo. Una semana después, se contagió de nuevo. El médico me dijo: ‘Perico, no tiene nada, no tiene problemas de oxigenación, no tiene fiebre’. Y 10 días después, se dio vuelta para un lado, ya no quería saber más nada. Se me murió de tristeza. Y cuando me llamaron para avisarme que se moría, la pude ver a dos metros. A dos metros. No pude ni tocarla”.

