El conductor Mario Pereyra tiene coronavirus y está internado

El comunicador tuvo un cuadro febril y permanece internado

Mario Pereyra, el conductor del programa radial Juntos, sospechaba que tenía coronavirus y se realizó un hisopado. Tras recibir el resultado positivo, fue internado en una clínica privada, según informó el portal Cadena 3, donde también se desempeña como director artístico.

El locutor, dueño de una extensa trayectoria, mostró un cuadro febril en las últimas horas, aunque está con buen pronóstico. De esta manera, permanece bajo supervisión médica en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba.

La locutora Geo Monteagudo y el técnico Cristian López, que acompañaron a Pereyra en las transmisiones desde su casa, se encuentran aislados por prevención y se los hisopará en el transcurso de este viernes. Mientras que Agustina Vivanco se está encargando de la conducción del programa Juntos.

Pereyra está en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba

Son varias las figuras de los medios de comunicación que se contagiaron de COVID-19. Fredy Villarreal debió ser internado en la clínica Zabala y su estado de salud generó preocupación. En su cuenta de Instagram, el humorista subió un video con un relato muy fuerte sobre lo que vivió en estos días y generó conmoción en las redes sociales.

“Primero supe que estabas amenazante. Luego lanzaste toda tu furia de fuego para ver con qué podías vulnerarme, y te hice frente con hidalguía. Empezaste a quemarlo todo alrededor, mientras corría a refugiarme herido, atacado y cansado, salvando lo que tenía a mi alcance. Hasta que tuve que esconderme de tu frenética destrucción, feroz con quien te desafía”, aseguró el actor, con una voz dañada, a causa del virus.

“Pero en un momento, me perdiste de vista. Tirado en el piso, desnudo y en el piso caliente, vi cómo destruiste todo. Como quemaste todo, sin ver porque tus llamas enceguecidas no dejan de jactarte de tu frenética destrucción. Solo querías ver a quién ganabas y no lo que ganabas. Tan bajo me siento haber caído, tan en el fondo, desbastado, que el solo hecho de pensar en no caer más, me eleva. Entonces, es ahora donde pienso cuánto más de pie me encuentro. Sí, mirame dónde estoy. Allí, donde todo está roto, mi pulmón guarda un aliento. Allí estoy, en el piso, donde ese poquito de oxígeno que me queda, le da fuerza a mi pecho y a cada rincón de mi cuerpo. A cada tendón, para que se tense y se estire, y pueda ponerme de rodillas una vez más, sobre las frías cenizas que han quedado”, aseguró Fredy.

El mensaje de Fredy Villarreal tras abandonar terapia intensiva

Otra famosa que permanece aislada en su departamento desde que se enteró que tenía coronavirus es Charlotte Caniggia. “Me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia”, le dijo la participante del Cantando 2020 a su representante, Fabián Esperon, para describir cómo se sentía tras haberse enterado de que tiene coronavirus.

El manager contó en Los ángeles de la mañana que la joven está bien, con dolor de cabeza y cuerpo”: “Empezó con síntomas el martes, pero no le daba bolilla, decía ‘me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia’, y no había hecho. El miércoles siguió con los dolores, pero no tiene dolor de garganta ni fiebre. Ahora sí un poco de tos”.

También se contagiaron del virus recientemente: la influencer Nati Jota, la actriz Hilda Bernard, el actor Hugo Arana, el conductor Guillermo Andino, la ex modelo Anamá Ferreira y el panelista deportivo Oscar Ruggeri.

