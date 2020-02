“¡Felices dos años a mi amor más chiquito!", escribió la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores, con quienes compartió una serie de fotos inéditas de su hija junto a Vicuña y a Rufina. Además, se refirió a Magnolia, como “la beba más buena onda del mundo”. “La que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín, la que vino a seguir enseñándome, la que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas, mi Magnolia preciosa”.