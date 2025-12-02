Stranger Things, de Netflix, quiso hacer un homenaje a Nintendo, pero cometieron un error

Stranger Things 5 recrea la cultura pop de los años 80 con un homenaje a Ghosts 'n Goblins de Nintendo. (Captura de video)

Los videojuegos retro hacen parte de la esencia de los 80, en la que está ambientada Stranger Things. Y durante la quinta temporada los hermanos Duffer, sus creadores, quisieron hacerle un homenaje a Nintendo y Capcom, pero cometieron un error.

Aunque no es un fallo gigante que afecte el disfrute o la historia de la serie de Netflix, para los fanáticos de los videojuegos no pasó desapercibido un detalle durante una de las escenas.

Cuál es el error con Nintendo en Stranger Things

El momento exacto ocurrió en el tercer capítulo de esta última temporada, donde se incorpora un nuevo personaje adolescente: Derek Turnbow, interpretado por Jake Connelly.

En una escena ambientada en el otoño de 1987, Derek aparece sujetando el característico control de la NES y jugando a la consola mientras, en pantalla, se muestra el legendario Ghosts ‘n Goblins, un título desarrollado por Capcom y conocido por su elevada dificultad.

La comunidad gamer detecta la diferencia visual entre la versión arcade y la de NES en Stranger Things 5. (Captura: Netflix)

El detalle llamó la atención porque la producción, fiel a su costumbre de reproducir meticulosamente la iconografía de la época, incluyó tanto el mando correcto como el cartucho original del juego.

De hecho, el guion se preocupó incluso por mostrar a la hermana mayor de Derek extrayendo el cartucho de la consola, un gesto que refuerza la intención por realizar el homenaje.

Pero, para sorpresa de los más observadores, la imagen proyectada en la televisión no correspondía a la versión para NES, sino a la edición de arcade de Ghosts ‘n Goblins.

La diferencia no es menor. La versión árcade y la edición para NES de Ghosts ‘n Goblins presentan distinciones visuales muy claras. El producto original, lanzado en 1985, llegó primero a máquinas recreativas y posteriormente, en 1986, se adaptó para la consola de Nintendo.

Un error técnico en Stranger Things 5 muestra la versión arcade de Ghosts 'n Goblins en lugar de la edición NES. (Netflix)

La propia comunidad retro, junto con medios especializados como Time Extension, fueron los primeros en advertir el error: el marco negro visible en la parte superior de la imagen del juego —un sello distintivo de la versión árcade— delata inequívocamente que no se trata del juego diseñado para la consola doméstica, sino de la edición para recreativas.

En términos técnicos, las adaptaciones entre plataformas presentaban limitaciones tanto en paleta de colores como en la fluidez gráfica por las capacidades de hardware. NES era notablemente menos potente que una máquina arcade, y esto impacta de forma evidente en los gráficos, sprites y sonidos del videojuego.

Cuándo llegará el resto de la quinta temporada de Stranger Things

El lanzamiento de la quinta y última temporada de Stranger Things se organiza en tres partes. Los primeros cuatro episodios se lanzaron el 26 de noviembre, mientras que el segundo bloque estará disponible el 25 de diciembre.

El desenlace, titulado “The Rightside Up”, podrá verse tanto en salas de cine de Estados Unidos y Canadá como en la plataforma digital el 31 de diciembre, en una estrategia inédita que coordina el estreno simultáneo en streaming y la gran pantalla.

Stranger Things estrenará la segunda parte de la quinta temporada el 25 de diciembre. (Créditos: Netflix)

Esta es la primera serie original de Netflix que opta por una proyección sincronizada en cine y streaming. Según la plataforma, el episodio final tiene una duración de dos horas, algo que motivo a llevar el contenido a las salas.

Narrativamente, la nueva temporada sitúa la acción en 1987, cuando los personajes principales enfrentan una cuarentena militar y Eleven debe mantenerse oculta por la persecución de las autoridades.

El aniversario de la desaparición de Will Byers funciona como desencadenante del enfrentamiento final con Vecna, enemigo cuya localización activa a los distintos grupos protagonistas para resolver el conflicto central de la saga, que llega a su fin luego de haberse lanzado en 2016 y convertirse en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix.