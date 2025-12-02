Tecno

Stranger Things, de Netflix, quiso hacer un homenaje a Nintendo, pero cometieron un error

En su quinta temporada, la serie hizo una referencia al juego Ghosts ‘n Goblins con una versión que no correspondía

Guardar
Stranger Things 5 recrea la
Stranger Things 5 recrea la cultura pop de los años 80 con un homenaje a Ghosts 'n Goblins de Nintendo. (Captura de video)

Los videojuegos retro hacen parte de la esencia de los 80, en la que está ambientada Stranger Things. Y durante la quinta temporada los hermanos Duffer, sus creadores, quisieron hacerle un homenaje a Nintendo y Capcom, pero cometieron un error.

Aunque no es un fallo gigante que afecte el disfrute o la historia de la serie de Netflix, para los fanáticos de los videojuegos no pasó desapercibido un detalle durante una de las escenas.

Cuál es el error con Nintendo en Stranger Things

El momento exacto ocurrió en el tercer capítulo de esta última temporada, donde se incorpora un nuevo personaje adolescente: Derek Turnbow, interpretado por Jake Connelly.

En una escena ambientada en el otoño de 1987, Derek aparece sujetando el característico control de la NES y jugando a la consola mientras, en pantalla, se muestra el legendario Ghosts ‘n Goblins, un título desarrollado por Capcom y conocido por su elevada dificultad.

La comunidad gamer detecta la
La comunidad gamer detecta la diferencia visual entre la versión arcade y la de NES en Stranger Things 5. (Captura: Netflix)

El detalle llamó la atención porque la producción, fiel a su costumbre de reproducir meticulosamente la iconografía de la época, incluyó tanto el mando correcto como el cartucho original del juego.

De hecho, el guion se preocupó incluso por mostrar a la hermana mayor de Derek extrayendo el cartucho de la consola, un gesto que refuerza la intención por realizar el homenaje.

Pero, para sorpresa de los más observadores, la imagen proyectada en la televisión no correspondía a la versión para NES, sino a la edición de arcade de Ghosts ‘n Goblins.

La diferencia no es menor. La versión árcade y la edición para NES de Ghosts ‘n Goblins presentan distinciones visuales muy claras. El producto original, lanzado en 1985, llegó primero a máquinas recreativas y posteriormente, en 1986, se adaptó para la consola de Nintendo.

Un error técnico en Stranger
Un error técnico en Stranger Things 5 muestra la versión arcade de Ghosts 'n Goblins en lugar de la edición NES. (Netflix)

La propia comunidad retro, junto con medios especializados como Time Extension, fueron los primeros en advertir el error: el marco negro visible en la parte superior de la imagen del juego —un sello distintivo de la versión árcade— delata inequívocamente que no se trata del juego diseñado para la consola doméstica, sino de la edición para recreativas.

En términos técnicos, las adaptaciones entre plataformas presentaban limitaciones tanto en paleta de colores como en la fluidez gráfica por las capacidades de hardware. NES era notablemente menos potente que una máquina arcade, y esto impacta de forma evidente en los gráficos, sprites y sonidos del videojuego.

Cuándo llegará el resto de la quinta temporada de Stranger Things

El lanzamiento de la quinta y última temporada de Stranger Things se organiza en tres partes. Los primeros cuatro episodios se lanzaron el 26 de noviembre, mientras que el segundo bloque estará disponible el 25 de diciembre.

El desenlace, titulado “The Rightside Up”, podrá verse tanto en salas de cine de Estados Unidos y Canadá como en la plataforma digital el 31 de diciembre, en una estrategia inédita que coordina el estreno simultáneo en streaming y la gran pantalla.

Stranger Things estrenará la segunda
Stranger Things estrenará la segunda parte de la quinta temporada el 25 de diciembre. (Créditos: Netflix)

Esta es la primera serie original de Netflix que opta por una proyección sincronizada en cine y streaming. Según la plataforma, el episodio final tiene una duración de dos horas, algo que motivo a llevar el contenido a las salas.

Narrativamente, la nueva temporada sitúa la acción en 1987, cuando los personajes principales enfrentan una cuarentena militar y Eleven debe mantenerse oculta por la persecución de las autoridades.

El aniversario de la desaparición de Will Byers funciona como desencadenante del enfrentamiento final con Vecna, enemigo cuya localización activa a los distintos grupos protagonistas para resolver el conflicto central de la saga, que llega a su fin luego de haberse lanzado en 2016 y convertirse en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix.

Temas Relacionados

Stranger ThingsNintendoCapcomNetflixVideojuegosSeriesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI declara “código rojo” para mejorar ChatGPT ante la presión de Google y rivales

Competencia feroz, reorganización interna y postergación de proyectos: así enfrenta OpenAI la presión de Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial

OpenAI declara “código rojo” para

Cinco predicciones sobre los riesgos de ciberestafas de los que debemos cuidarnos en 2026

WhatsApp será un canal clave para la distribución masiva de troyanos bancarios y amenazas a la banca online

Cinco predicciones sobre los riesgos

Por qué pueden suspender una cuenta de WhatsApp

La aplicación de Meta mantiene controles estrictos y puede inhabilitar perfiles si detecta actividades como spam, intentos de fraude o acciones que amenacen la integridad digital de los usuarios

Por qué pueden suspender una

Open AI ordena ‘código rojo’ para ChatGPT: su creador lo confirma ante el crecimiento de Google

Sam Altman pidió a su equipo aplazar proyectos como anuncios, compras, salud y el asistente Pulse para concentrar los esfuerzos en mejorar su IA

Open AI ordena ‘código rojo’

500 millones de computadores siguen sin actualizarse a Windows 11: por qué esto es un problema

El 61% de los usuarios que prueban Windows 11 consideran que no es tan diferente respecto a Windows 10

500 millones de computadores siguen
DEPORTES
Franco Colapinto correrá el GP

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

TELESHOW
El inesperado guiño entre Wanda

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre en Bolivia tras el

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza