Tecno

Open AI ordena ‘código rojo’ para ChatGPT: su creador lo confirma ante el crecimiento de Google

Sam Altman pidió a su equipo aplazar proyectos como anuncios, compras, salud y el asistente Pulse para concentrar los esfuerzos en mejorar su IA

Guardar
Sam Altman habría activado un
Sam Altman habría activado un código rojo en OpenAI para potenciar ChatGPT y enfrentar a Gemini de Google. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Sam Altman habría declarado código rojo en OpenAI para fortalecer ChatGPT y competir con Gemini de Google, según un memo al cual accedieron The Wall Street Journal y The Information.

El CEO de la compañía de inteligencia artificial habría instado a los empleados a posponer iniciativas como anuncios, soluciones para compras, salud y el asistente personal Pulse, con el fin de enfocar los esfuerzos en mejorar ChatGPT.

Esto contempla funciones clave como mayor velocidad y fiabilidad, mejoras en la personalización y la capacidad de responder a un mayor número de preguntas.

El CEO de OpenAI pidió
El CEO de OpenAI pidió aplazar proyectos como los anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De acuerdo con el memorando, quienes lideran el desarrollo del chatbot participarán en una llamada diaria para coordinar avances, y Altman fomenta las transferencias temporales de personal entre equipos para acelerar el desarrollo.

La base de usuarios de la IA de Google crece impulsada por el éxito de herramientas populares como el modelo de imagen Nano Banana y su reciente modelo de IA, Gemini 3.

Qué le solicitó Sam Altman al equipo de OpenAI

Sam Altman, CEO de OpenAI, habría solicitado a su equipo una reestructuración inmediata de prioridades tras declarar código rojo en la compañía, motivado por el avance de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google.

Según los medios mencionados, Altman habría instruido a los empleados a poner en pausa proyectos secundarios, entre ellos desarrollos de anuncios, agentes de compras, productos de salud y el asistente personal Pulse.

Altman habría ordenado una reorganización
Altman habría ordenado una reorganización urgente de prioridades tras activar el código rojo. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

En línea, la petición estaría enfocada en que todos los recursos se concentren en el fortalecimiento de ChatGPT, el principal producto de la compañía.

Las indicaciones de Altman exigirían que el equipo técnico trabaje en mejoras críticas, como velocidad y fiabilidad, personalización avanzada y la capacidad de manejar una mayor cantidad de preguntas.

Además, establecería llamadas diarias de coordinación para quienes integran el equipo de ChatGPT, con el fin de monitorear avances y resolver obstáculos de forma ágil.

Altman también animaría a empleados de otras áreas a realizar transferencias temporales al equipo de ChatGPT, promoviendo así una mayor colaboración interna y acelerando el desarrollo.

El modelo destaca por su
El modelo destaca por su razonamiento, capaz de abordar consultas complejas con más precisión y profundidad. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cómo es Gemini 3 de Google

Google lanzó Gemini 3, su sistema de inteligencia artificial más sofisticado hasta la fecha, integrado directamente tanto en la Búsqueda de Google como en el Modo IA.

Este modelo se caracteriza por su capacidad de razonamiento, lo que le permite analizar preguntas complejas con una mayor profundidad y precisión.

Ahora, los usuarios pueden interactuar mediante experiencias visuales dinámicas, herramientas especializadas y simulaciones personalizadas según cada consulta.

Google lanzó Gemini 3, su
Google lanzó Gemini 3, su IA más avanzada, integrada en la Búsqueda y el Modo IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ejemplo, al estudiar la física del “problema de los tres cuerpos”, es posible acceder a simulaciones interactivas y modificar variables en tiempo real para observar los cambios en las fuerzas gravitacionales.

En el ámbito financiero, Gemini 3 en Modo IA despliega una calculadora específica para comparar opciones de préstamos hipotecarios y facilita la identificación de la alternativa más conveniente a largo plazo.

Además, el modelo se distingue por ofrecer respuestas claras y objetivas, priorizando la información esencial que el usuario necesita, tal como señala Google. Funciona como un aliado intelectual, capaz de traducir conceptos complejos, crear código para visualizaciones detalladas y fomentar la creatividad.

El sistema amplía el razonamiento multimodal y se adapta al aprendizaje personalizado, gracias a su comprensión, interpretación espacial y soporte multilingüe, gestionando contextos de hasta un millón de tokens.

Gracias a Gemini 3, el
Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Entre sus aplicaciones se incluye la digitalización de recetas manuscritas en varios idiomas para recetarios, la conversión de artículos académicos en recursos didácticos interactivos y el análisis de videos deportivos para diseñar rutinas de entrenamiento personalizadas.

Para desarrolladores, Gemini 3 representa un salto significativo: permite crear código desde cero, resolver solicitudes complejas y diseñar plataformas web más avanzadas.

El modelo lidera indicadores de referencia como WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, superando a la versión anterior 2.5 Pro.

Actualmente, cualquier usuario puede desarrollar aplicaciones con Gemini 3 desde plataformas como Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, Google Antigravity y otras, así como integrarlo en servicios de terceros, incluidos Cursor, GitHub, JetBrains, Manus y Replit.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIChatGPTGoogleGeminiTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI declara “código rojo” para mejorar ChatGPT ante la presión de Google y rivales

Competencia feroz, reorganización interna y postergación de proyectos: así enfrenta OpenAI la presión de Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial

OpenAI declara “código rojo” para

Cinco predicciones sobre los riesgos de ciberestafas de los que debemos cuidarnos en 2026

WhatsApp será un canal clave para la distribución masiva de troyanos bancarios y amenazas a la banca online

Cinco predicciones sobre los riesgos

Por qué pueden suspender una cuenta de WhatsApp

La aplicación de Meta mantiene controles estrictos y puede inhabilitar perfiles si detecta actividades como spam, intentos de fraude o acciones que amenacen la integridad digital de los usuarios

Por qué pueden suspender una

500 millones de computadores siguen sin actualizarse a Windows 11: por qué esto es un problema

El 61% de los usuarios que prueban Windows 11 consideran que no es tan diferente respecto a Windows 10

500 millones de computadores siguen

Stranger Things, de Netflix, quiso hacer un homenaje a Nintendo, pero cometieron un error

En su quinta temporada, la serie hizo una referencia al juego Ghosts ‘n Goblins con una versión que no correspondía

Stranger Things, de Netflix, quiso
DEPORTES
Franco Colapinto correrá el GP

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

TELESHOW
Grego Rossello recordó cómo fue

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre en Bolivia tras el

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza