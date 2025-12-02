Open AI ordena ‘código rojo’ para ChatGPT: su creador lo confirma ante el crecimiento de Google

Sam Altman habría activado un código rojo en OpenAI para potenciar ChatGPT y enfrentar a Gemini de Google. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Sam Altman habría declarado código rojo en OpenAI para fortalecer ChatGPT y competir con Gemini de Google, según un memo al cual accedieron The Wall Street Journal y The Information.

El CEO de la compañía de inteligencia artificial habría instado a los empleados a posponer iniciativas como anuncios, soluciones para compras, salud y el asistente personal Pulse, con el fin de enfocar los esfuerzos en mejorar ChatGPT.

Esto contempla funciones clave como mayor velocidad y fiabilidad, mejoras en la personalización y la capacidad de responder a un mayor número de preguntas.

El CEO de OpenAI pidió aplazar proyectos como los anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De acuerdo con el memorando, quienes lideran el desarrollo del chatbot participarán en una llamada diaria para coordinar avances, y Altman fomenta las transferencias temporales de personal entre equipos para acelerar el desarrollo.

La base de usuarios de la IA de Google crece impulsada por el éxito de herramientas populares como el modelo de imagen Nano Banana y su reciente modelo de IA, Gemini 3.

Qué le solicitó Sam Altman al equipo de OpenAI

Sam Altman, CEO de OpenAI, habría solicitado a su equipo una reestructuración inmediata de prioridades tras declarar código rojo en la compañía, motivado por el avance de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google.

Según los medios mencionados, Altman habría instruido a los empleados a poner en pausa proyectos secundarios, entre ellos desarrollos de anuncios, agentes de compras, productos de salud y el asistente personal Pulse.

Altman habría ordenado una reorganización urgente de prioridades tras activar el código rojo. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

En línea, la petición estaría enfocada en que todos los recursos se concentren en el fortalecimiento de ChatGPT, el principal producto de la compañía.

Las indicaciones de Altman exigirían que el equipo técnico trabaje en mejoras críticas, como velocidad y fiabilidad, personalización avanzada y la capacidad de manejar una mayor cantidad de preguntas.

Además, establecería llamadas diarias de coordinación para quienes integran el equipo de ChatGPT, con el fin de monitorear avances y resolver obstáculos de forma ágil.

Altman también animaría a empleados de otras áreas a realizar transferencias temporales al equipo de ChatGPT, promoviendo así una mayor colaboración interna y acelerando el desarrollo.

El modelo destaca por su razonamiento, capaz de abordar consultas complejas con más precisión y profundidad. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cómo es Gemini 3 de Google

Google lanzó Gemini 3, su sistema de inteligencia artificial más sofisticado hasta la fecha, integrado directamente tanto en la Búsqueda de Google como en el Modo IA.

Este modelo se caracteriza por su capacidad de razonamiento, lo que le permite analizar preguntas complejas con una mayor profundidad y precisión.

Ahora, los usuarios pueden interactuar mediante experiencias visuales dinámicas, herramientas especializadas y simulaciones personalizadas según cada consulta.

Google lanzó Gemini 3, su IA más avanzada, integrada en la Búsqueda y el Modo IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ejemplo, al estudiar la física del “problema de los tres cuerpos”, es posible acceder a simulaciones interactivas y modificar variables en tiempo real para observar los cambios en las fuerzas gravitacionales.

En el ámbito financiero, Gemini 3 en Modo IA despliega una calculadora específica para comparar opciones de préstamos hipotecarios y facilita la identificación de la alternativa más conveniente a largo plazo.

Además, el modelo se distingue por ofrecer respuestas claras y objetivas, priorizando la información esencial que el usuario necesita, tal como señala Google. Funciona como un aliado intelectual, capaz de traducir conceptos complejos, crear código para visualizaciones detalladas y fomentar la creatividad.

El sistema amplía el razonamiento multimodal y se adapta al aprendizaje personalizado, gracias a su comprensión, interpretación espacial y soporte multilingüe, gestionando contextos de hasta un millón de tokens.

Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Entre sus aplicaciones se incluye la digitalización de recetas manuscritas en varios idiomas para recetarios, la conversión de artículos académicos en recursos didácticos interactivos y el análisis de videos deportivos para diseñar rutinas de entrenamiento personalizadas.

Para desarrolladores, Gemini 3 representa un salto significativo: permite crear código desde cero, resolver solicitudes complejas y diseñar plataformas web más avanzadas.

El modelo lidera indicadores de referencia como WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, superando a la versión anterior 2.5 Pro.

Actualmente, cualquier usuario puede desarrollar aplicaciones con Gemini 3 desde plataformas como Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, Google Antigravity y otras, así como integrarlo en servicios de terceros, incluidos Cursor, GitHub, JetBrains, Manus y Replit.