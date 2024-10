Instagram estaría provocando adicción en los adolescentes: inicia una batalla legal con Meta

La red social es una de las plataformas que argumentan es un peligro en el mundo digital. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Meta enfrenta varias acciones judiciales por presuntamente propagar la adicción a Instagram en los jóvenes, al utilizar con intención ciertas características de esta plataforma para motivar a que los menores de edad estén conectados constantemente por “el miedo a perderse algo”.

Recientemente, un juez del estado de Massachusetts en Estados Unidos, rechazó la solicitud de la empresa matriz de las redes sociales populares, Facebook e Instagram, que pedía desestimar la demanda que le acusa de usar características de su plataforma de Instagram para causar problemas en la salud mental en los jóvenes.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg quería que se desestimaran las acusaciones hechas por la fiscal general de Massachusetts Andrea Joy Campbell, que señalaba a la organización de haber violado la ley estatal de los consumidores.

Asimismo, esta acción judicial advierte que Meta estaba engañando al público sobre los peligros ocultos, que traía el uso constante de la red social Instagram en la salud mental de los menores de edad.

Por qué Meta pidió que fuera desestimada la demanda en su contra

La empresa expresó que sus acciones están protegidas por la Ley. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con la empresa de tecnología, se le estaba vulnerando su derecho, tipificado en la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que establece una protección especial a las empresas de Internet por la información que publican los usuarios.

No obstante, el juez Krupp advirtió que esta regulación no está sujeta a: “las declaraciones falsas que hizo Meta sobre la seguridad de Instagram, sus esfuerzos por el bienestar de los jóvenes usuarios, y sus sistema de verificación de edad para resguardar la integridad de que menores de 13 años no interactúen con la plataforma”.

También, añadió que la demanda consistía en hacer responsable a Meta por su propia conducta, pero no se le estaba acusando por el contenido publicado por terceros.

Los tribunales en Estados Unidos no avalan los alegatos de Meta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ante esta decisión, Meta afirmó que no estaba a favor de la sentencia, y que las pruebas serán las encargadas de demostrar el compromiso que tienen en apoyo con la población joven.

Por su parte, el ente acusatorio mencionó al medio Fox Business: “ahora hay que seguir adelante con nuestros reclamos para responsabilizar a Meta y continuar presionando por un cambio significativo en las plataformas de Meta para que proteja a los usuarios jóvenes”.

Cuáles son los problemas legales que enfrenta Meta

Este fallo sucede luego de que un juzgado en California también rechazará la petición de Meta para desestimar las demandas de más de 30 estados de Estados Unidos, que le acusan de fomentar los problemas en la salud mental en adolescentes y jóvenes al fomentar la adicción a las redes sociales.

Mark Zuckerberg ha padecido varios ataques y acciones judiciales. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Todas estas repercusiones legales fueron la consecuencia de que en pasados momentos, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, según la parte que acusa, omitió la preocupación que tenían algunos usuarios sobre los efectos perjudiciales de ciertas características que integraba Instagram.

De acuerdo con las observaciones iniciales, características como: las notificaciones push, los me gustas o likes, y el scroll sin control, “estaban enfocadas en aprovecharse de las deficiencias psicológicas de los adolescentes, y su temor a perderse algún acontecimiento”.

Según los alegatos del Estado en contra de Meta, mencionados por Reuters: “los datos internos mostraban que la plataforma creaba adicción y perjudicaba a los niños, pero los altos ejecutivos rechazaron cambios que, según sus investigaciones, mejorarían el bienestar de los adolescentes”.

Cómo fomentar el uso de redes sociales en Jóvenes

Estas plataformas son cuestionadas desde el sector sanitario por sus riesgos ocultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se resuelve esta situación judicial, es importante que los millones de usuarios que se conectan con estas plataformas, siendo una gran parte menores de edad, sean supervisados y se les motive a reconocer los peligros.

Es fundamental promover una actitud crítica hacia la información que se consume, enseñando a verificar fuentes y evitar la difusión de noticias falsas. Además, es importante establecer límites de tiempo para evitar el uso excesivo, y animar a mantener interacciones respetuosas y saludables.

Además, padres y educadores deben dialogar abiertamente con los jóvenes sobre los peligros del ciberacoso y la privacidad. También es crucial fomentar el equilibrio entre el mundo digital y las actividades fuera de línea para una vida más equilibrada.