Qué pasa si no instaló iOS 18 en mi iPhone

Apple lanzó esta actualización, que será la encargada de llevar la inteligencia artificial a iPhone. (Apple)

A partir del 16 de septiembre, Apple puso a disposición de sus usuarios iOS 18, una nueva versión del sistema operativo para iPhone que trae varias novedades importantes, desde opciones avanzadas de personalización hasta mejoras en el centro de control y nuevas funciones en la gestión de contraseñas. Sin embargo, no todos los usuarios están listos para dar el salto inmediato hacia la actualización.

Ante el deseo de no querer instalar esta nueva versión o de no poder, porque el teléfono no es compatible, surgen dudas sobre lo que pasará con el celular, si se perderá el acceso a las funciones de seguridad o si habrá consecuencias negativas en el rendimiento.

Es obligatorio instalar iOS 18: si o no

La actualización a iOS 18 no es obligatoria. Apple ha dejado claro que los usuarios tendrán la opción de continuar utilizando iOS 17 en sus dispositivos sin perder acceso a los parches de seguridad esenciales.

Es común que algunos usuarios decidan esperar antes de instalar una nueva versión del sistema operativo, especialmente en los primeros días tras su lanzamiento, debido a posibles problemas de rendimiento o fallos de compatibilidad con aplicaciones.

Apple lanzó esta actualización, que será la encargada de llevar la inteligencia artificial a iPhone. (Apple)

Aunque Apple ha estado probando versiones beta de iOS 18 durante varios meses, es posible que surjan algunos bugs en la versión definitiva. Esto es particularmente relevante para quienes poseen iPhones más antiguos, ya que la nueva versión podría afectar el rendimiento o la experiencia de uso del dispositivo.

El respaldo de Apple para quienes eligen quedarse en iOS 17

Para aquellos que prefieren no instalar iOS 18 de inmediato, Apple ha lanzado la versión iOS 17.7, la cual incluye importantes correcciones de seguridad. De este modo, los usuarios pueden continuar usando iOS 17 sin exponerse a vulnerabilidades. La compañía ha indicado que continuará ofreciendo estos parches de seguridad durante un tiempo más, lo cual es una política habitual para la empresa.

Por ejemplo, tras el lanzamiento de iOS 17, la compañía siguió actualizando iOS 16 con parches de seguridad durante varios meses, hasta que finalmente dejó de ofrecer soporte para los dispositivos que no podían actualizarse a iOS 17. En el caso actual, dado que iOS 18 es compatible con todos los dispositivos que ya soportaban iOS 17, es probable que Apple deje de lanzar actualizaciones para iOS 17 en unos meses. Sin embargo, por el momento, la compañía asegura que seguirá brindando soporte a esta versión.

Apple lanzó esta actualización, que será la encargada de llevar la inteligencia artificial a iPhone. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Qué novedades trae iOS 18

Si decides actualizar a iOS 18, encontrarás una serie de nuevas funciones y mejoras que optimizan la experiencia de usuario. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Personalización de la pantalla de inicio : ahora puedes mover los iconos de las apps libremente en la cuadrícula y aplicar tonos oscuros o personalizarlos según tus preferencias.

Rediseño del centro de control : la interfaz del centro de control ha sido completamente renovada, con iconos redondeados y la posibilidad de redimensionarlos según tus necesidades.

Nueva app de contraseñas : iOS 18 introduce una app específica para gestionar todas tus claves, reemplazando en parte el llavero de iCloud, que hasta ahora era el encargado de almacenar contraseñas.

Mejoras en la aplicación de fotos: aunque la reorganización de la app de fotos ha sido recibida con algunas críticas, ya que todo el contenido ahora está en una sola página en lugar de pestañas, también se han implementado otras mejoras como la capacidad de ocultar aplicaciones específicas usando Face ID.

Además, la próxima versión iOS 18.1 traerá Apple Intelligence, una herramienta que estará integrada en Siri y en otras funciones del sistema, lo que permitirá realizar tareas avanzadas como eliminar elementos no deseados en fotos.

Apple lanzó esta actualización, que será la encargada de llevar la inteligencia artificial a iPhone. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Cómo instalar iOS 18 en tu iPhone

Si decides actualizar tu iPhone a iOS 18, el proceso es bastante sencillo. Aquí te dejamos los pasos que debes seguir:

Verificar el espacio disponible : asegúrate de que tu dispositivo tenga al menos 5 GB de espacio libre para descargar la actualización.

Cargar tu iPhone : es importante que tu dispositivo tenga más del 50% de batería o que esté conectado a una fuente de alimentación durante todo el proceso de actualización.

Hacer una copia de seguridad: antes de actualizar, se recomienda realizar una copia de seguridad en iCloud para evitar la pérdida de información en caso de cualquier error durante la instalación.

Cuando tengas todo esto listo, sigue estos pasos:

Ve a la opción de Configuración. Selecciona General. Pulsa en Actualización del sistema. Espera a que aparezca la actualización de iOS 18 y haz clic en el botón para comenzar el proceso.

El proceso de instalación puede tardar algunos minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet y del rendimiento de tu dispositivo. Una vez completado, tu iPhone estará listo para que disfrutes de todas las nuevas funciones de iOS 18.