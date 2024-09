Cuánto dura la batería del iPhone 16 respecto a la del iPhone 15

Estos dispositivos retomaron la posición de la cámara vertical que no era vista hace años. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cada vez que Apple, la empresa dirigida por Tim Cook, presenta una nueva generación de iPhone, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es cuánto ha mejorado la batería.

En el caso del recién lanzado iPhone 16, que debutó en el Apple Event de otoño de 2024, la compañía ha implementado varias mejoras notables en la duración de la batería en comparación con su predecesor, el iPhone 15.

Apple ha mantenido la tradición de mejorar gradualmente la duración de la batería en cada nueva versión de sus teléfonos, y el iPhone 16 no es una excepción. Aunque no se trata de un cambio radical, los incrementos en la autonomía son perceptibles y marcan una diferencia significativa en el uso diario.

Cuál es la diferencia en la batería entre el iPhone 16 y el iPhone 15

Apple trae varias adecuaciones en su nueva oferta de teléfonos. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

En cuanto a las cifras oficiales, el iPhone 15 en su versión estándar ofrecía hasta 20 horas de reproducción de video. En contraste, el iPhone 16 ha aumentado esa capacidad a 22 horas, lo que representa una mejora de dos horas.

Aunque puede parecer un aumento modesto, esas dos horas adicionales pueden ser cruciales para quienes utilizan el teléfono durante largos períodos sin acceso a un cargador.

Por su parte, el modelo iPhone 16 Plus ha experimentado un ligero incremento. Mientras que el iPhone 15 Plus ofrecía 26 horas de reproducción de video, el iPhone 16 Plus ahora alcanza las 27 horas, una hora más que su predecesor.

El iPhone 16 Pro Max puede llegar a 33 horas de funcionamiento sin interrupciones. (Foto: Apple)

Por otro lado, el iPhone 16 Pro ofrece 27 horas de autonomía, lo que representa un salto de cuatro horas en comparación con las 23 horas del iPhone 15 Pro. En el caso del iPhone 16 Pro Max, pasa de 29 horas en el modelo anterior a 33 horas en el reciente, un incremento de cuatro horas adicionales.

Cómo Apple aumentó el tiempo de duración de la batería del iPhone 16

Puede que las cifras varíen en función del uso individual, pero estos aumentos en la duración de la batería se deben en parte a la optimización del hardware y al uso del nuevo chip A18 Bionic en la línea del iPhone 16.

Este procesador no solo es más rápido y potente que el A16 Bionic presente en el iPhone 15, sino que también es más eficiente en términos energéticos, lo que se traduce en un menor consumo de batería durante tareas exigentes.

Estos dispositivos vienen con mejoras en su hardware. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Además, la eficiencia energética de este nuevo chip está acompañada por mejoras en la gestión térmica del dispositivo, lo que ayuda a mantener la duración de la batería en niveles óptimos incluso durante largas sesiones de uso intensivo, como ver videos en alta resolución, jugar o realizar videollamadas.

¿Es suficiente el aumento de la batería del nuevo iPhone?

El aumento de entre 1 y 4 horas de batería puede parecer pequeño a primera vista, pero estos incrementos son valiosos para usuarios que dependen de su iPhone durante todo el día sin tener que preocuparse por llevar un cargador.

Los modelos Pro, en particular, destacan en este sentido, lo que los convierte en opciones ideales para usuarios que buscan mayor rendimiento y autonomía en sus dispositivos. Sin embargo, es importante mencionar que la duración de la batería puede variar significativamente dependiendo del uso individual.

La duración de la batería puede variar dependiendo del uso que tiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones intensivas, como los videojuegos o la edición de video, pueden reducir la autonomía general del teléfono, mientras que un uso más moderado puede acercarse a las cifras oficiales proporcionadas por Apple.

Asimismo, respecto al diseño, el iPhone 16 no presenta cambios radicales en comparación con su predecesor. No obstante, introduce algunos ajustes como el Botón de Acción, una característica que estaba disponible únicamente en los modelos Pro del iPhone 15 y que ahora llega a toda la línea del iPhone 16.