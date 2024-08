Conoce el riesgo de apagar un vehículo automático en neutro

Esta acción de forma frecuente puede acortar la vida útil del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras son de transmisión automática, que elimina la necesidad de cambiar de marcha manualmente entre las diferentes velocidades. Sin embargo han surgido una serie de malas prácticas que pueden poner en riesgo tanto la integridad del auto como la seguridad de quienes lo conducen.

Una de estas prácticas, que ha ganado popularidad entre algunos conductores, es la de apagar el vehículo mientras está en neutro. A primera vista, esta acción puede parecer una medida inofensiva o incluso eficiente, pero puede generar una serie de problemas mecánicos y de seguridad que podrían costar caro a largo plazo.

En este artículo, se explica en detalle los peligros de apagar un vehículo automático en neutro, las posibles consecuencias para la transmisión y otros sistemas vitales del automóvil, y por qué es crucial seguir las recomendaciones de los fabricantes para garantizar una conducción segura y sin problemas.

Qué ocurre al apagar un vehículo automático en neutro

La caja de cambios automática puede salir perjudicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apagar un vehículo automático en neutro puede parecer inofensivo, pero la realidad es que puede ocasionar varios problemas. Uno de los principales riesgos es que, al apagar el motor, se desactiva la bomba de aceite que lubrica la transmisión, la cual es esencial para mantener la lubricación adecuada de los componentes internos de la caja.

Cuando el motor está apagado, la bomba deja de funcionar, y si el vehículo aún está en movimiento, aunque sea ligeramente, los componentes de la transmisión pueden no estar correctamente lubricados, lo que aumenta el desgaste y el riesgo de daños internos.

Además, se puede desactivar otros sistemas cruciales, como la dirección asistida y los frenos asistidos. Estos dependen del funcionamiento del motor para generar la presión necesaria que facilita la dirección y la frenada del vehículo.

La experiencia de conducción puede verse afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el motor se apaga mientras el vehículo aún está en neutro y en movimiento, el conductor podría perder el control del vehículo, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes.

Cómo impacta en la seguridad de los pasajeros

La seguridad es una de las principales preocupaciones al considerar las consecuencias de apagar un vehículo automático en neutro. La pérdida de la dirección y los frenos asistidos puede hacer que el conductor pierda el control del vehículo, especialmente en situaciones de emergencia donde se requiere una rápida reacción.

También, el vehículo podría no estar completamente detenido. Si el terreno es inclinado, el vehículo podría comenzar a rodar, porque la transmisión en neutro no ofrece ninguna resistencia. Esto puede resultar en situaciones peligrosas, especialmente si el conductor no está preparado para reaccionar ante el movimiento inesperado del vehículo.

En el peor de los casos se pueden presentar colisiones inesperadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto a considerar es el impacto que esta práctica puede tener en la vida útil de la transmisión. La transmisión automática es uno de los componentes más costosos de reparar o reemplazar en un vehículo.

Realizar esta acción de manera regular puede acelerar el desgaste de la transmisión debido a la falta de lubricación adecuada. Esto no solo puede llevar a reparaciones costosas, sino que también puede afectar el rendimiento general del vehículo con el tiempo.

Qué hacer en lugar de apagar el vehículo automático en neutro

Seguir recomendaciones reduce el pago por reparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general es apagar siempre el vehículo en la posición de “P” (Parking o Estacionamiento) cuando se trate de un automóvil con transmisión automática. Esta posición no solo asegura que la transmisión esté en una configuración segura, sino que también activa el mecanismo de bloqueo de la transmisión, impidiendo que se mueva.

Del mismo modo, cuando el vehículo está en “P”, la bomba de aceite sigue lubricando los componentes internos de la transmisión hasta que el motor se apaga por completo, lo que minimiza el riesgo de daños.