Inconforme con su rendimiento, el CEO de una empresa de tecnología obliga a sus empleados a volver a la oficina

Los trabajadores de Nothing tendrán que regresar a la oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nothing, una empresa tecnológica conocida por el desarrollo de celulares y audífonos con ChatGPT integrado, ha decidido alejarse del modelo remoto y volver al trabajo presencial al 100% ya que es la única forma de que sus empleados entreguen todo su potencial, según un correo que recibieron.

La decisión fue anunciada por su CEO, Carl Pei, a través de un controvertido correo dirigido a sus empleados y una publicación en LinkedIn.

Señala que la colaboración entre equipos solo funciona presencialmente. “Fabricamos productos físicos en los que el diseño, la ingeniería, la fabricación y la calidad tienen que colaborar estrechamente para entregar los productos a nuestros usuarios. Esto no funciona bien de forma remota”.

Esta medida se suma a la creciente tendencia en la industria tecnológica de retomar el trabajo presencial, alejándose del modelo remoto que se adoptó ampliamente durante la pandemia.

Los empleados de Nothing iniciaron trabajando de forma remota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta es una empresa para adultos, así que si necesitas estar fuera de la oficina para lidiar con algunos problemas, confiamos en que tomarás la decisión correcta. De hecho, algunos puestos, como el de ventas y relaciones públicas, necesitan estar fuera de la oficina para reunirse con clientes y prensa con regularidad”, dijo el CEO.

Adiós al trabajo remoto o híbrido

El trabajo remoto se popularizó durante la pandemia debido a las restricciones sociales impuestas por el Covid-19. Muchas empresas adoptaron este modelo para adaptarse a las circunstancias, pero, cuatro años después, algunas están reconsiderando su efectividad en el contexto actual.

En este sentido, Carl Pei, CEO de Nothing, expresó su preocupación por el desempeño de su equipo bajo el modelo remoto. En su mensaje a los empleados, Pei señaló que la empresa está operando “al 0,1 % de nuestro potencial”, sugiriendo que el trabajo remoto no está permitiendo alcanzar los niveles de productividad necesarios. Este argumento ha sido clave en la decisión de Nothing de regresar al modelo presencial al 100 %.

“El trabajo remoto no es compatible con un alto nivel de ambición y una gran velocidad”, compartió en LinkedIn.

El trabajo presencial permite la colaboración entre equipos de una mejor forma, según el CEO de Nothing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación al trabajo presencial

Carl Pei informó que la nueva medida de trabajo presencial en Nothing entrará en vigor dentro de dos meses. Además, Pei invitó a los empleados que tengan dudas o inquietudes sobre este cambio a planteárselas directamente a él.

Críticas a los modelos de trabajo

La publicación de LinkedIn de Pei ha generado controversia: “Esta es una empresa para adultos” implica que el trabajo remoto es para niños o algún tipo de adolescentes grandes. Espero que sea la última vez que oiga hablar de esta empresa”, dijo el usuario Sergiy Prykhodko.

No obstante, Pei apoyó la respuesta de otra usuaria respecto a lo que dijo Prykhodko: “Creo que estás malinterpretando las palabras de Carl Pei. Está diciendo “somos adultos” en el sentido de que se puede confiar al personal que trabaje desde casa cuando lo necesite y que no abuse de ese privilegio.”

Los trabajadores no están entregado su completo potencial de forma remota, según Pei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entiendo el razonamiento, pero ¿por qué ser tan inflexible y rígido con la política? Por ejemplo, que un diseñador de productos trabaje de forma remota el viernes, pero trabaje en el lugar los demás días, no afectará a si pudo o no ver el producto físico esa semana. Una opción híbrida es más que adecuada para las ambiciones de Nothing”, comentó Shane Hirschman en la misma publicación.

Mientras otros usuarios señalaron que esta era una estrategia para evitar pagar indemnizaciones a causa de despedidos.

“Podrías haber acortado esta carta a “Necesitamos hacer despidos pero estamos tratando de evitar pagos de indemnización”. ¡La honestidad es siempre la mejor política, amigo mío!”, indicó James Cutler.

Otras personas aprovecharon el espacio para compartir sobre los potenciales beneficios del trabajo hibrido: “Todas las investigaciones que he encontrado indican que el modelo híbrido es el más productivo. No entiendo la rigidez, especialmente porque el equilibrio entre colaboración y concentración es delicado”, comentó Steve Brown.