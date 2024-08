Apple planea lanzar un iPad con brazo robótico por 1.000 dólares

Apple ya le habría puesto fecha de lanzamiento a su iPad con extensión robótica. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Arquivo/File Photo

Apple estaría desarrollando un dispositivo doméstico de alta gama que combinaría una pantalla similar a la de un iPad con un brazo robótico. Este brazo, dotado de un sistema de articulaciones, permitiría ajustar la pantalla en inclinación vertical y rotarla en un rango completo de 360 grados.

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg, el dispositivo estaría concebido para funcionar como un centro de mando para un hogar inteligente y una herramienta de seguridad doméstica controlada de forma remota.

El dispositivo sería capaz de responder a comandos como “mírame”, moviendo automáticamente la pantalla para centrarla en la persona que da la orden, lo cual resultaría útil durante una videollamada, por ejemplo. Además, tendría la habilidad de reconocer diferentes voces y ajustar su enfoque en consecuencia. Los modelos en prueba actualmente emplean una versión personalizada del sistema operativo del iPad.

Este iPad tendría un brazo robótico. (Apple)

El funcionamiento del dispositivo estaría respaldado por una versión adaptada del sistema operativo iPadOS.

Gurman indicó que el proyecto, conocido como J595, habría recibido la aprobación del equipo ejecutivo de Apple en 2022, pero su desarrollo formal comenzó recientemente.

Cuándo se lanzaría este iPad con un brazo robótico

iPad con brazo robótico de Apple podría ser lanzado en 2026 o 2027. La compañía dirigida por Tim Cook tendría la intención de fijar un precio aproximado de 1.000 dólares para el dispositivo. Sin embargo, dado que aún faltan varios años para su lanzamiento, es posible que los planes y el precio final puedan variar antes de su presentación oficial.

HomePod viene en diversas presentaciones, una de ellas es su versión mini. (Apple)

Quiénes estarían involucrados en este proyecto de Apple

El proyecto del iPad con brazo robótico de Apple estaría liderado por Kevin Lynch, vicepresidente de tecnología de la compañía. Además, contaría con el apoyo de Matt Costello, quien se desempeña como jefe de desarrollo del HomePod.

HomePod es un altavoz inteligente desarrollado por Apple, diseñado para ofrecer una experiencia de audio de alta calidad. Lanzado por primera vez en 2018, el HomePod integra el asistente virtual Siri, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo mediante comandos de voz, así como gestionar otras funciones del hogar inteligente compatible con Apple HomeKit.

Próximos lanzamientos de Apple

Apple aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre este iPad con brazo robótico. Por el momento, la única información disponible es que la empresa se está preparando para presentar su próxima línea de teléfonos móviles, iPhone 16.

Los únicos modelos de iPhone compatibles con Apple Intelligence son 15 Pro, 15 Pro Max y posteriores. (Apple)

Este iPhone será el primero en incorporar Apple Intelligence, una nueva plataforma de funciones basadas en inteligencia artificial. Siri integrará ChatGPT, lo que significa que, al realizar consultas al asistente virtual, los usuarios recibirán respuestas generadas por el chatbot de OpenAI.

Apple Intelligence estará disponible exclusivamente en los modelos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y versiones posteriores, como iPhone 16.

Esto significa que los usuarios de estos modelos y de versiones anteriores no tendrán acceso a funciones avanzadas como ChatGPT a través de Siri, herramientas de edición de texto predeterminadas, generación de emojis, búsqueda inteligente de mensajes y correos electrónicos, entre otras capacidades impulsadas por inteligencia artificial.

Siri integrará a ChatGPT en sus respuestas. Apple)

Apple no ha especificado la razón exacta por la cual iPhone 15, iPhone 15 Plus y modelos anteriores no contarán con el conjunto de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, una posible explicación podría estar vinculada al tipo de chip que utilizan.

Solo iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max están equipados con el chip A17 Pro, que incluye una GPU de 6 núcleos y está diseñado para gestionar de manera más eficiente los modelos de inteligencia artificial, ofreciendo un rendimiento superior en tareas relacionadas con IA.

Por otro lado, el resto de los modelos de la línea iPhone 15 cuentan con el chip A16 Bionic, que tiene una GPU de 5 núcleos. Aunque este chip es potente, no está tan optimizado para las funciones avanzadas de inteligencia artificial como el A17 Pro.