Cuál es el nuevo plan que ofrecerá Spotify y en qué países subirá su precio a finales de abril

Este servicio implementará un nuevo plan de suscripción y aumentará los precios en algunos de sus mercados más importantes. (Bloomberg / Tiffany Hagler-Geard)

Spotify, la popular plataforma de streaming de música, estaría preparando importantes cambios que afectarán a sus usuarios en varios países a finales de abril, como lo es un posible aumento de su precio, así como la introducción de un nuevo plan de suscripción.

Según reportó la agencia Bloomberg, la subida afectara algunos de los mercados más importantes para este servicio y será de entre uno y dos dólares, dependiendo del lugar de que se trate. Naciones como Reino Unido, Australia y Pakistán verán el incremento durante este mes, mientras que en Estados Unidos, el aumento se producirá hacia finales de 2024.

Cómo será el nuevo plan básico sin audiolibros

Este plan ofrecerá música y podcasts, pero no incluirá la opción de escuchar audiolibros. (EFE/Ritchie B. Tongo)

Una de las novedades más destacadas es la introducción de un nuevo plan básico de Spotify Premium que ofrecerá música y podcasts, pero no incluirá la opción de escuchar audiolibros. Esta decisión se enmarca en la estrategia de la empresa para diversificar sus servicios y adaptarse a las necesidades de sus usuarios.

Además, el movimiento sugiere que el aumento de precios está directamente relacionado con la necesidad de cubrir los costes asociados con la reciente función de audiolibros que Spotify ha estado implementando.

Según las fuentes consultadas, este nuevo paquete mantendrá el precio del plan individual actual, lo que podría ser una opción atractiva para aquellos usuarios que no estén interesados en la función de audiolibros.

Por qué Spotify busca mantenerse competitivo

Spotify está incorporando una función de audiolibros para suscriptores de su plan premium. (Spotify)

La decisión de Spotify de introducir un nuevo plan básico y aumentar los precios en algunos mercados clave forma parte de su estrategia para seguir siendo competitivo en el mercado del streaming de música y contenido tras la llegada de rivales como Audible de Amazon.

La compañía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, alcanzando más de 236 millones de suscriptores de pago en todo el mundo. Sin embargo, para seguir innovando y ofreciendo nuevos servicios, Spotify necesita mantener una base sólida de ingresos, lo que justifica los aumentos de precios que se avecinan.

Lo cierto es que el anuncio de los cambios en los planes de suscripción de Spotify ha generado diversas reacciones entre los usuarios, especialmente en aquellos que no utilizan la función de audiolibros, quienes podrían ver con buenos ojos la introducción del nuevo plan básico, que les permitirá ahorrar dinero al no pagar por una función que no utilizan.

Cómo es la función para ver videos en Spotify

Los usuarios premium de Spotify podrán ver los videos de las canciones. (Spotify)

Spotify también dio un paso significativo en su evolución como plataforma de streaming al anunciar una nueva función de videos musicales en una versión beta para sus usuarios Premium en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Brasil, Colombia, Filipinas, Indonesia y Kenia.

Según Charlie Hellman, vicepresidente y director de productos musicales de Spotify, los videos son una herramienta crucial para convertir a un oyente casual en un fan comprometido. Con más de 500 millones de personas que eligen Spotify como su servicio de música preferido, la plataforma se presenta como el escenario ideal para esta nueva experiencia visual.

La característica permite a los usuarios alternar entre el modo audio y video de una canción a través de la opción 'Cambiar a video'. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los primeros artistas en incorporar esta novedad incluyen a Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna y Asake. Aunque inicialmente el catálogo es limitado, se espera que se vaya expandiendo a medida que la función se implemente de forma más amplia.

La función de videos musicales permite a los usuarios alternar entre el modo audio y video de una canción a través de un ícono identificado como ‘Cambiar a video’, ubicado en la interfaz de la pantalla ‘Reproduciendo ahora’. Al activar esta opción, el video musical correspondiente comenzará a reproducirse desde el principio. Además, los usuarios Premium habilitados para utilizar la beta podrán disfrutar del video a pantalla completa al orientar el dispositivo móvil en modo horizontal.

Spotify, el gran líder del streaming musical

El lanzamiento de esta función en versión beta viene acompañado del compromiso de Spotify de continuar expandiendo el catálogo de videos musicales disponibles. (Foto AP/Patrick Semansky)

La implementación de nuevas herramientas, así como la apuesta por ingresar a nuevos mercados, son evidencia de la aguda competencia que se ha gestado entre las grandes plataformas musicales, donde los dos jugadores más grandes son Spotify y Apple Music.

En términos de cuota de mercado, Statista reporta que Spotify lidera con un 31%, seguido por Apple Music con un 13.7% y Tencent Music con un 13.4%.

Además, esta intensa pugna se desarrolla en un contexto más amplio donde el streaming se posiciona como una fuente de ingresos primordial para la industria musical mundial. Según datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), el streaming genera cuatro veces más ingresos que las ventas de CD, vinilos y otros formatos físicos.