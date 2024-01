La falsa reflexión de Steve Jobs que engañó a miles en redes

Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años de edad- AP

Una publicación viral en Facebook ha sido refutada tras alegar que Steve Jobs, cofundador de Apple, emitió reflexiones profundas sobre la vida y la muerte antes de su deceso en 2011.

A pesar de ser compartido más de 77 mil veces, una investigación del portal web ‘Chequeado’ ha demostrado que no existen pruebas de que Jobs haya hecho públicas tales afirmaciones. Este medio argentino, avalado por la Red Internacional de Verificación de Hechos, indica que analiza líderes de opinión y todo lo publicado en redes para dar con las conclusiones.

“La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos”, son las palabras virales que supuestamente Jobs dijo antes de morir.

El texto en cuestión sugiere que Jobs valoró el afecto por encima de los bienes materiales ante su inminente muerte. Sin embargo, búsquedas en Google y revisiones hechas por Snopes, Maldita y Reuters Fact Check indican que las supuestas declaraciones de Jobs no están respaldadas por ninguna fuente confiable relacionada con Apple, ni registradas en reportajes de medios de comunicación serios.

Steve Jobs criticó los lapiceros digitales en la presentación del iPhone. (Captura)

Se sugiere que el texto ha estado circulando desde al menos 2015, apareciendo primero en un blog con firma anónima.

De otro lado, la biografía autorizada de Steve Jobs por Walter Isaacson, publicada en 2011, no incluye la cita falsamente atribuida a Jobs.

La única referencia a palabras finales de Jobs proviene de Mona Simpson, su hermana, quien en un artículo del New York Times del 30 de octubre de 2011 recuerda sus últimas palabras como “OH WOW. OH WOW. OH WOW”.

¿Cuáles fueron las verdaderas últimas palabras de Steve Jobs?

Así que esto contrapone definitivamente la narrativa que ha ganado tracción en las redes sociales en relación con las últimas reflexiones del icónico líder tecnológico.

La difusión de este tipo de desinformación no solo tergiversa el legado de figuras públicas sino que también, puede influir en la percepción del público sobre temas sensibles como la vida, la muerte y la riqueza. Es primordial abordar estos asuntos con información verídica y confiable para mantener una conversación honesta y respetuosa en el espacio digital.

Steve Jobs con el iPod, en la exposicion del 11 de enero de 2005(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Los últimos días de Steve Jobs

Steve Jobs, cofundador y figura emblemática de Apple Inc, falleció el 5 de octubre de 2011, a los 56 años de edad en Palo Alto, California.

En los últimos días de su vida, Jobs estuvo rodeado de su familia más cercana, quienes custodian la privacidad de esos momentos con gran recelo.

Según su biografía oficial escrita por Walter Isaacson, Jobs luchó contra un cáncer de páncreas neuroendocrino desde su diagnóstico en 2003. Tras una serie de altibajos en su salud, incluidas cirugías y un trasplante de hígado, su condición se deterioró significativamente durante el año 2011.

La noticia de su deceso se extendió rápidamente a través de los mismos dispositivos y plataformas que él ayudó a crear. REUTERS/Loren Elliott

Cuándo dejó Jobs la dirección ejecutiva de Apple

Steve Jobs dejó la dirección ejecutiva de Apple en agosto de 2011, señalando que ya no podía cumplir con sus deberes como CEO. Su sucesor, Tim Cook, asumió la posición mientras que Jobs seguía siendo presidente del consejo de administración hasta su muerte.

En los comunicados posteriores a su fallecimiento, se destacó su genio creativo y su capacidad para revolucionar varias industrias, desde computadoras personales y películas animadas hasta teléfonos móviles, música y tabletas electrónicas.

La noticia de su deceso se extendió rápidamente a través de los mismos dispositivos y plataformas que él ayudó a crear, con tributos globales y reconocimientos a su legado tecnológico y empresarial.