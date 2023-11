Empresas tecnológicas españolas preocupadas por ataques de ransomware, phishing e ingeniería social

Las empresas también están optando por la formación en ciberseguridad de sus equipos. (Freepik)

Las empresas en España reportan un aumento en la gravedad y el impacto de los ciberataques, pero al mismo tiempo reconocen un aumento generalizado en la inversión en ciberseguridad como medida defensiva frente a las amenazas que representan el ransomware, phishing y la ingeniería social.

Según la “Radiografía del Estado de la Ciberseguridad” llevada a cabo por CyberSecurity World y Red Seguridad, en colaboración con la Fundación Borredá, más del 60 por ciento de las empresas en España informa haber experimentado un aumento en la cantidad de ciberataques en 2023.

Además, un 80 por ciento de estas empresas reconoce que estos ataques son cada vez más críticos y causan un mayor impacto. Estos datos fueron presentado durante la feria Madrid Tech Show.

Las empresas deben tener un plan previo a un ataque y aprender del proceso de amenaza para evitar situaciones futuras. (Freepik)

Este informe contó con la participación de mandos directivos, personal de nivel intermedio y miembros de departamentos de más de 200 empresas tecnológicas y proveedores de servicios de ciberseguridad en España. Su objetivo es proporcionar una visión integral de la situación de la ciberseguridad en el país, considerando las perspectivas tanto de las empresas que utilizan estos servicios como de las empresas que los proveen.

El informe indicó que un 42 por ciento de las empresas ha aumentado el presupuesto destinado a ciberseguridad en un rango de hasta un 25 por ciento, mientras que un 20 por ciento lo ha incrementado en un rango de hasta un 50 por ciento. Solamente un 4 por ciento de las empresas españolas ha reducido su presupuesto en esta área.

Según Arturo Carrasco, responsable de Contenido y Relaciones Institucionales de CloserStill Media, estos datos reflejan una “clara tendencia de que las empresas se están preparando ante las amenazas”, como se menciona en un comunicado de prensa emitido por la organización de Madrid Tech Show.

Formación de los equipos

El estudio señala que las empresas españolas están priorizando la inversión en formación como parte de sus estrategias para hacer frente a los ciberataques. También están enfocando sus esfuerzos en la implementación de sistemas de prevención de amenazas y la adopción de nuevas tecnologías en este ámbito. Entre las principales amenazas identificadas por las empresas se destacan el ransomware, phishing y la ingeniería social.

Madrid Tech Show cerró el 31 de octubre. (EuropaPress)

El informe también aborda la posición de los CISO (Chief Information Security Officer o Responsables de Seguridad de la Información) dentro de las empresas y señala que el 70 por ciento de ellos forman parte de comités directivos o comités de dirección ampliados, mientras que solo el 30 por ciento ocupan roles de jefes de área. Esto indica una creciente presencia de los CISO en roles de toma de decisiones dentro de las organizaciones.

La presidenta de la Fundación Borredá, Ana Borredá, ha elogiado el aumento de la inversión de las empresas en ciberseguridad y el impulso de la Unión Europea para combatir los ciberataques, lo cual ha tenido un impacto positivo en las empresas españolas.

Madrid Tech Show

El evento concluyó esta semana su tercera edición con aproximadamente 18,000 visitantes, lo que representa un aumento del 41% en comparación con el año anterior. El presidente de CloserStill Media, Agustín Torres, afirmó que el éxito del evento los sitúa como líderes entre las ferias tecnológicas con mayor proyección y tasa de crecimiento en Europa.

Con miras a la edición de 2024, más del 80% de los expositores que participaron en esta edición ya han confirmado su participación, lo que refleja el fuerte interés de las empresas en formar parte del evento tecnológico profesional más grande que se celebra en España.

La feria cierra con más de un 80% de los expositores ya confirmados para 2024. (Europa Press)

Un dato destacable de esta tercera edición es la alta presencia de visitantes de alta dirección, con un 32% de asistentes que ocupan roles ejecutivos. Estos directivos tuvieron la oportunidad de disfrutar de un amplio programa de ponencias diseñado especialmente para ellos, así como de espacios de networking para el intercambio de ideas y experiencias.

Entre los ponentes destacados se encontraron profesionales en el campo tecnológico, como el Head of Data Security de Booking.com, Nir Chervoni; el Global Data Management and Operations Transformation Manager de PepsiCo, Maximus Ndaboka; el Chief Technology and Innovation Officer de LA LIGA, Miguel Ángel Leal y el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López.