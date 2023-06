Este filtro de TikTok revela qué Pokémon eres

Filtros de TikTok revelan qué Pokémon eres. (Infobae)

Uno de los animes más populares de todos los tiempos, Pokémon, aparece en TikTok de la mano de un filtro que elige al azar qué tipo de criatura son los usuarios que lo prueban en sus videos publicados en la red social.

El diseñador del filtro, un conocido creador mexicano con el nombre de usuario “@yisus.saavedra”, introdujo en su versión del efecto a los 150 Pokémon originales de la primera generación que fue presentada al mundo entre 1996 y 1998 durante la emisión de la serie original.

El popular filtro, que tiene más de 17.000 videos relacionados en TikTok se puede encontrar con el nombre “POKEMON” en la aplicación y al momento de utilizarlo se ubicará un círculo en la parte superior de la cabeza del usuario. Dentro de este espacio, las imágenes de las 150 criaturas aparecerán rápidamente por unos segundos hasta que una sea seleccionada automáticamente.

El filtro empezará a mostrar las imágenes tan pronto como se inicie la grabación del video, por lo que ningún usuario tendría que tocar la pantalla. Además, al usar el efecto se escuchará la primera canción original de la serie, aunque en su versión en inglés.

Usuario crea un filtro que indica qué Pokémon de la primera generación eres

Aunque en un principio el filtro fue pensado para determinar qué Pokémon era cada usuario, la popularidad del filtro permitió realizar diferentes dinámicas al utilizarlo como “Enfrentamiento Pokémon tres contra tres”, “Dibujo este Pokémon”, “Este sería tu Pokémon compañero”, entre muchas otras.

Versión especial de Pokémon para mascotas

Al igual que los usuarios tienen un filtro especial de Pokémon, la creadora de efectos en TikTok, Nina (@nizulense), elaboró uno similar, pero que en lugar de ser utilizado por personas, solo puede ser aplicado en perros.

Esta versión especial para mascotas tiene algunas similitudes con el filtro de @yisus.saavedra, con la diferencia de que la función para mascotas sí incluye la lista de Pokémon disponibles hasta la quinta generación de Pokémon en lugar de solo limitarse a la primera.

El filtro, que se puede encontrar con el nombre “Which pokemon is your dog”, está disponible en TikTok y al momento de usarlo, aparece un mensaje que indicará que se debe poner la cámara del celular frente a un perro. Si un humano intenta aplicarse este filtro, la cámara no reconocerá su rostro.

Usuario crea un filtro que indica qué Pokémon es tu mascota

Al igual que en el caso del filtro anterior, la versión para mascotas también incluye la canción original de la primera serie de Pokémon lanzada durante los años 1996 y 1998, con la diferencia de que en lugar de usar la versión en inglés se integró el audio adaptado al español latino.

En la plataforma existen varios filtros dedicados para las mascotas de la casa y además de aplicarles uno relacionado a Pokémon, existe otro llamado “Dog Vision”, que permite simular la visión de los perros, de forma que los humanos sepan cómo ven el mundo sus compañeros.

El efecto Dog Vision ha ganado popularidad en TikTok, y numerosos usuarios lo utilizan para añadir un toque único a sus videos.

Para utilizar este filtro en TikTok se deben seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación de TikTok en el dispositivo móvil.

- Dirigirse al buscador dentro de la aplicación.

Filtro Dog Vision en TikTok. (YouTube)

- Escribir el nombre del filtro que se desea utilizar, en este caso, Dog Vision.

- Aparecerán múltiples vídeos de otros usuarios que han utilizado ese efecto.

- Seleccionar cualquier vídeo al azar que tenga el efecto que se desea utilizar.

- Una vez dentro del video, se debe buscar y seleccionar la estrella naranja que permitirá utilizar el filtro de manera sencilla y fácil.

- El usuario estará listo para crear su propio TikTok utilizando ese filtro.