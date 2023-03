Qué es Java y por qué es necesario en la programación

Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados por desarrolladores en el mercado.

Para el desarrollo de aplicaciones y de plataformas digitales utilizadas en computadores (incluso los diseñados para la investigación científica), consolas de videojuegos, celulares, entre otros dispositivos electrónicos, es necesaria la presencia de un lenguaje de programación como Java.

Este, que en pocas palabras es el método que tienen los programadores para “comunicarse” con un computador, es el encargado de asignar comandos a determinadas actividades con la finalidad de que los dispositivos funcionen correctamente. Si bien no es el único que existe, pues también se utilizan otros como Python, C++ y JavaScript, PHP, Java es uno de los más utilizados en la creación de aplicaciones y herramientas digitales.

Según la plataforma de recopilación de datos de mercado, Statista, hasta el final del año 2022, Java se mantuvo entre los lenguajes de programación más utilizados, ocupando el sexto lugar y aproximadamente el 33 % de los desarrolladores de todo el mundo con conocimiento y práctica en el uso de este método.

Los lenguajes de programación más usados entre desarrolladores de todo el mundo en el año 2022. (Captura/Statista)

Sin el uso de Java como lenguaje de programación, un computador o laptop corriente no podría funcionar correctamente y tampoco podría acceder a la gran mayoría de sistemas o aplicaciones disponibles en el mercado.

Diferencias entre Java y JavaSript

Aún cuando tengan un nombre similar, estos dos lenguajes de programación no son iguales y tampoco se utilizan en el mismo contexto, sino que se debe elegir a cuál recurrir.

Mientras que Java es ideal para el desarrollo de dispositivos móviles y algunos programas para computadores, que funcionan en dispositivos y páginas web, JavaScript solo funciona en páginas web y es compatible con la gran mayoría de navegadores como Google Chrome, Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, entre otros.

Otra de las diferencias entre ambos lenguajes de programación es la capacidad que tienen para adaptarse a diferentes comandos y necesidades por parte del programador. Mientras que Java puede usarse en una gran variedad de programas, JavaScript solo obedece a una cantidad limitada de órdenes además de no ser compatibles con todos los navegadores.

Algunos códigos que pueden funcionar en Mozilla Firefox podrían no ser compatibles con navegadores como Edge o versiones antiguas de Internet Explorer.

En cuanto a las dificultades que pueden tener los programadores para aprender a utilizar alguno de los dos lenguajes, Java es el que ofrece más facilidades al momento de trabajar, aunque es más complicado de asimilar que Javascript.

Para desarrolladores que son principiantes en este campo, se puede recomendar iniciar con JavaScript pues no requiere de aplicaciones, programas o experiencia previa.

Lenguajes de programación según el tipo de trabajo que se realizará. (Fullstack Academy)

Una vez que el trabajo con JavaScript se realice sin complicaciones, se puede pasar a otros como Java y posteriormente Python, C, HTML, C++, Haskel, LISP, entre otros que son utilizados en diferentes aplicaciones. Como programador, el tipo de lenguajes más adecuados dependerá mucho del tipo de actividades que se realicen en el campo laboral. No es un requisito o una necesidad aprender todos los lenguajes de programación.

Por ejemplo, según la página web de Fullstack Academy, los lenguajes de programación ideales para sistemas son Go y Rust, mientras que para las aplicaciones de escritorio se recomienda el uso de Scala, Go y Python. Para el desarrollo de juegos se puede recurrir a Unity o TypeScript.

Java, por su parte, aparece como una de las opciones ideales para el desarrollo de celulares junto a Javascript, que también aparece como lenguaje de programación de sitios web.