Shakira suma 400 millones de reproducciones con Sessions #53 en Youtube y Spotify

En tan solo tres semanas de haberse lanzado el nuevo sencillo del artista argentino Bizarrap, junto con la artista colombiana Shakira, Sessions #53 ya suma un total de 254.797.906 visualizaciones en Youtube, siendo una de las canciones latinoamericanas con más visualizaciones en los últimos tiempos y sigue siendo número uno en tendencias en la plataforma.

Asimismo, en su cuenta de Spotify, suma un total de 212.218.872 reproducciones, siendo una de las canciones de música latina que están liderando el Top 50 a nivel global en la plataforma, quedan en segundo lugar, después de la canción de Flowers de la cantante y compositora Miley Cyrus, que también ya suma un total de 313.327.914 reproducciones en Spotify.

Desde su lanzamiento, ha sido tendencia a nivel global, por todo el conflicto que trajo su ruptura con su ex pareja Gerard Pique, que ha sido uno de los temas más buscados en Google, y que ha traído miles de críticas en el mundo de la música. Además de que la artista ya ha realizado más de tres canciones, “Te felicito”, junto con Rauw Alejandro y “Monotonía”, junto con el artista puertorriqueño Ozuna.

Tendencia en TikTok

La artista colombiana, cumple 46 años, y su tendencia en TikTok también ha sido una de las más replicadas. Pues luego del lanzamiento de su último sencillo, los usuarios en la plataforma han realizado todo tipo de bailes y trends. En la cual han creado todo tipo de corografías, con el fin de hacer viral la canción.

Uno de esos bailes fue replicado por la artista barranquillera, que también resultó bailando para sus seguidores con su grupo de danza, el cual ya suma un total de 195 millones de visitas en su cuenta oficial, con más de 20 millones de likes en su video que realizó en redes sociales. Y es que según datos entregados Shakira, es la número 5 de artistas más escuchados en el mundo.

Además, la artista ya suma un total de 34 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, con un total de 208,6 millones de me gusta, que ha recolectado a lo largo de su carrera musical. En total, gracias a su canción, más de 2,8 millones de usuarios han montado videos bailando y personificando su sencillo.

Shakira. Foto: Instagram @shakira

Frases que se han vuelto tendencia

Y no solo la canción por su ritmo ha sido tendencia, sino también por la letra que allí se expone, pues frases como “Una loba no está pa’ tipos como tú”, “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “cambiaste un Rolex por un Casio” y “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, se han convertido en la nueva tendencia para las redes.

Tanto así, que también se han realizado todo tipo de videos y parodias en Instagram, pues varios usuarios han realizado todo tipo de videos en honor a esta canción, con temas como: “lo que le haría a mi novio si me deja”, “esto va para mi ex”, entre otros trends que ha sido muy viral en las últimas semanas.

En Instagram, la canción ya lleva un total de 505 mil reels, y su video con la canción ya suma un total de 135 millones de reproducciones, allí la artista ya tiene un total de 82 millones de seguidores, con más de 2.000 publicaciones. Y es que por su cumpleaños ha recibido todo tipo de celebraciones en las redes sociales, y es tendencia también en Twitter con el #HappyBirthdayShakira, que ya suma más de un millón de tweets en la red social.