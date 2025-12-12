Crimen y Justicia

Detuvieron en Chaco a un camionero que llevaba una carga de más de 1000 kilos de marihuana

Los gendarmes sospecharon al notar la conducta nerviosa del chofer. La droga estaba escondida bajo cajones de fruta

Guardar
El conductor del camión detenido
El conductor del camión detenido en Chaco mostró nerviosismo durante el control, lo que motivó una inspección minuciosa del vehículo

En un control realizado a primera hora del día sobre la Ruta Nacional Nº 16, personal del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional interceptó un camión en las inmediaciones del Puente General Belgrano, que conecta Chaco con Corrientes, e incautó más de 1.190 kilos de marihuana ocultos bajo cajones vacíos de frutas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo cuando los gendarmes detectaron gestos de nerviosismo en el conductor durante una verificación rutinaria de seguridad. Los controles móviles y sorpresivos forman parte de la dinámica que la fuerza federal viene desplegando en diversos puntos clave de la región.

En esta ocasión, las expresiones dubitativas del chofer llamaron la atención de los efectivos, quienes no dudaron en realizar una inspección minuciosa del vehículo. El hallazgo fue inmediato: 1.646 paquetes rectangulares perfectamente acomodados bajo una carga que pretendía ser solo fruta.

El operativo en el Puente
El operativo en el Puente General Belgrano permitió el secuestro de 1.646 paquetes de cannabis sativa y un arma de fuego

El narcotest practicado a los bultos decomisados arrojó un resultado cromáticamente positivo para cannabis sativa, lo que determinó el secuestro inmediato de la sustancia. El pesaje posterior estableció un total de 1.198 kilos con 888 gramos incautados.

Junto con la droga, los gendarmes reportaron el decomiso de un arma de fuego y 39 municiones encontradas dentro del camión. La Unidad Fiscal Federal de Resistencia ordenó la detención del conductor, mayor de edad, quien quedó a disposición de la justicia federal a la espera de las próximas decisiones en el marco de la investigación judicial, según la información oficial.

La fuerza federal mantiene procedimientos aleatorios y dinámicos sobre distintos accesos y pasos estratégicos, en respuesta a los patrones observados para el tráfico de estupefacientes que circulan a través de la provincia de Chaco hacia otras regiones del país.

La Unidad Fiscal Federal de
La Unidad Fiscal Federal de Resistencia ordenó la detención del chofer, quien quedó a disposición de la justicia federal

Un antecedente similar en Misiones

Un operativo de control vehicular llevado adelante por Gendarmería Nacional en la provincia de Misiones finalizó con el decomiso de una cantidad significativa de droga. Sobre el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Caraguatay, integrantes del Escuadrón 10 “Eldorado” detuvieron un camión que, tras una revisión detallada, resultó transportar una cantidad superior a nueve toneladas de marihuana oculta entre la mercadería.

El chofer, un ciudadano de Brasil, fue arrestado y puesto a disposición del fuero federal junto con todo lo incautado.

Además de Gendarmería, participaron la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, y se contó con el apoyo de la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado de Paraná (Brasil).

Todo el proceso se dio en el marco de la intensificación de controles y patrullajes ordenados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para frenar el tráfico de estupefacientes hacia el territorio argentino y eventualmente a corredores internacionales.

El camión interceptado en Misiones tenía pedido de secuestro por robo y utilizaba una chapa patente adulterada

La intervención comenzó cuando los agentes hicieron detener el transporte de cargas generales y procedieron a la revisión de la documentación. Detectaron irregularidades en los permisos y actas de tránsito, especialmente en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre (MIC/DTA), que despertaron sospechas entre los uniformados. Una inspección más exhaustiva confirmó que los papeles eran apócrifos, lo que determinó la necesidad de revisar el camión y su contenido de manera minuciosa.

Fue en ese contexto que el perro detector “Vera”, entrenado para la localización de sustancias ilícitas, indicó varios puntos del vehículo. Los gendarmes levantaron la lona del sector de carga y hallaron 326 bultos con 11.667 paquetes en forma de ladrillo. El análisis realizado por personal de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería determinó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 9.490 kilos con 200 gramos.

Al consultar registros vehiculares, los policías constataron una irregularidad más: el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente por robo ocurrido en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, y ostentaba una chapa patente que no correspondía con la documentación original del rodado.

Por orden del Juzgado Federal de Eldorado y la Fiscalía Federal, se decidió detener al conductor, secuestrar el camión, la carga y toda la documentación relevante. La investigación judicial seguirá su curso por contrabando agravado de estupefacientes, falsificación documental y robo automotor, al tiempo que se profundiza la pesquisa sobre eventuales conexiones internacionales de la maniobra.

Temas Relacionados

ChacoMarihuanaGendarmería NacionalRuta Nacional 16Puente General BelgranoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atraparon a un prófugo acusado de intento de homicidio durante un robo en un supermercado chino

El ataque ocurrió en Gualeguaychú, Entre Ríos, pero fue detenido en el partido bonaerense de Pergamino

Atraparon a un prófugo acusado

Buscan a una mujer que desapareció hace 10 días en Miramar: su misterioso último mensaje

Alejandra Tolosa tiene 58 años y salió de su casa el pasado jueves 4 de diciembre tras una discusión familiar. Una cámara la registró poco después por la zona del centro y luego no hubo más rastros de ella

Buscan a una mujer que

Eliminaron a más de 2.000 votantes del padrón electoral en un municipio de Salta porque no pudieron comprobar su domicilio

La Justicia dispuso la exclusión provisional de 2.150 ciudadanos tras una investigación que detectó registros inconsistentes en el listado de la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bolivia

Eliminaron a más de 2.000

La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados

La UIF será querellante contra

Detuvieron al hombre acusado de filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas en La Rioja

El propietario de un complejo destinado a estudiantes quedó bajo custodia tras una serie de denuncias presentadas por jóvenes que vivían en el lugar. La Justicia también secuestró computadoras y dispositivos de almacenamiento

Detuvieron al hombre acusado de
DEPORTES
El sugestivo posteo de Prestianni

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

TELESHOW
Laurita Fernández fue al concierto

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

INFOBAE AMÉRICA

Innovación en educación médica: abren

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario