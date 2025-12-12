Detuvieron en Chaco a un camionero que llevaba una carga de más de 1000 kilos de marihuana

El conductor del camión detenido en Chaco mostró nerviosismo durante el control, lo que motivó una inspección minuciosa del vehículo

En un control realizado a primera hora del día sobre la Ruta Nacional Nº 16, personal del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional interceptó un camión en las inmediaciones del Puente General Belgrano, que conecta Chaco con Corrientes, e incautó más de 1.190 kilos de marihuana ocultos bajo cajones vacíos de frutas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo cuando los gendarmes detectaron gestos de nerviosismo en el conductor durante una verificación rutinaria de seguridad. Los controles móviles y sorpresivos forman parte de la dinámica que la fuerza federal viene desplegando en diversos puntos clave de la región.

En esta ocasión, las expresiones dubitativas del chofer llamaron la atención de los efectivos, quienes no dudaron en realizar una inspección minuciosa del vehículo. El hallazgo fue inmediato: 1.646 paquetes rectangulares perfectamente acomodados bajo una carga que pretendía ser solo fruta.

El narcotest practicado a los bultos decomisados arrojó un resultado cromáticamente positivo para cannabis sativa, lo que determinó el secuestro inmediato de la sustancia. El pesaje posterior estableció un total de 1.198 kilos con 888 gramos incautados.

Junto con la droga, los gendarmes reportaron el decomiso de un arma de fuego y 39 municiones encontradas dentro del camión. La Unidad Fiscal Federal de Resistencia ordenó la detención del conductor, mayor de edad, quien quedó a disposición de la justicia federal a la espera de las próximas decisiones en el marco de la investigación judicial, según la información oficial.

La fuerza federal mantiene procedimientos aleatorios y dinámicos sobre distintos accesos y pasos estratégicos, en respuesta a los patrones observados para el tráfico de estupefacientes que circulan a través de la provincia de Chaco hacia otras regiones del país.

Un antecedente similar en Misiones

Un operativo de control vehicular llevado adelante por Gendarmería Nacional en la provincia de Misiones finalizó con el decomiso de una cantidad significativa de droga. Sobre el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Caraguatay, integrantes del Escuadrón 10 “Eldorado” detuvieron un camión que, tras una revisión detallada, resultó transportar una cantidad superior a nueve toneladas de marihuana oculta entre la mercadería.

El chofer, un ciudadano de Brasil, fue arrestado y puesto a disposición del fuero federal junto con todo lo incautado.

Además de Gendarmería, participaron la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, y se contó con el apoyo de la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado de Paraná (Brasil).

Todo el proceso se dio en el marco de la intensificación de controles y patrullajes ordenados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para frenar el tráfico de estupefacientes hacia el territorio argentino y eventualmente a corredores internacionales.

El camión interceptado en Misiones tenía pedido de secuestro por robo y utilizaba una chapa patente adulterada

La intervención comenzó cuando los agentes hicieron detener el transporte de cargas generales y procedieron a la revisión de la documentación. Detectaron irregularidades en los permisos y actas de tránsito, especialmente en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre (MIC/DTA), que despertaron sospechas entre los uniformados. Una inspección más exhaustiva confirmó que los papeles eran apócrifos, lo que determinó la necesidad de revisar el camión y su contenido de manera minuciosa.

Fue en ese contexto que el perro detector “Vera”, entrenado para la localización de sustancias ilícitas, indicó varios puntos del vehículo. Los gendarmes levantaron la lona del sector de carga y hallaron 326 bultos con 11.667 paquetes en forma de ladrillo. El análisis realizado por personal de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería determinó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 9.490 kilos con 200 gramos.

Al consultar registros vehiculares, los policías constataron una irregularidad más: el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente por robo ocurrido en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, y ostentaba una chapa patente que no correspondía con la documentación original del rodado.

Por orden del Juzgado Federal de Eldorado y la Fiscalía Federal, se decidió detener al conductor, secuestrar el camión, la carga y toda la documentación relevante. La investigación judicial seguirá su curso por contrabando agravado de estupefacientes, falsificación documental y robo automotor, al tiempo que se profundiza la pesquisa sobre eventuales conexiones internacionales de la maniobra.